Legendární Jacky Ickx je v Praze! Prezident Petr Pavel má blízko k lidem, řekl Světu motorů
Jedenaosmdesátiletý Belgičan Jacky Ickx není jen jméno v seznamu vítězů slavných závodů. Je to žijící legenda a zřejmě jeden z nejuniverzálnějších závodníků, kteří kdy v dějinách motoristického sportu usedli za volant. V Belgii je uctíván jako národní hrdina.
Legendární jezdec vyhrál šestkrát slavný závod 24 hodin Le Mans, ve formul1 1 vyhrál osm závodů a stal se dvakrát vicemistrem světa. Jednou zvítězil na Rallye Dakar a dvakrát na něm dojel druhý. Podruhé ve svém životě se objevil v Praze a stal se hvězdou vyhlášení ankety Zlatý volant a Zlatá řídítka. Na této akci obdržel cenu za své celoživotní zásluhy o motoristický sport.
Ickxe odlišuje od moderních jezdců jeho schopnost vyhrávat v naprosto odlišných strojích. V motoristickém světě považován za ztělesnění „staré školy“. Jeho džentlmenství nebylo jen o slušném vystupování v boxech, ale především o morální integritě a úctě k životu, kterou projevoval přímo na trati v dobách, kdy byla smrt v závodním voze běžnou realitou.
Na Rallye Dakar byl pověstný tím, že neváhal zastavit a pomoci soupeřům v nouzi, i když ho to stálo drahocenný čas. Pro něj byla solidarita v poušti důležitější než další pohár. Dodnes je známý tím, že ani při největších vítězstvích nikdy nemyslel pouze na sebe. „Pokud oslavujete můj úspěch, musíte také vědět, jak se jmemují moji mechanici, inženýři, technici a všichni, kdo stojí za úspěchem. Dali dobré auto a nebylo těžké s ním vyhrát,” říká dodnes.
Součástí jeho návštěvy v České republice byla také snídaně s prezidentem republiky Petrem Pavlem. „Posnídat s Jackym Ickxem, legendou všech legend motorsportu, byl skvělý start dne. Vyhrál osm velkých cen formule 1, šestkrát zvítězil ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans a svou všestrannost potvrdil jako nejrychlejší závodník v roce 1983 na Dakaru. Právě na Dakaru jsme se vloni osobně poznali. Oceňuji na něm, že jeho předností nikdy nebyla jen rychlost, ale i pokora a respekt k pravidlům. Super inspirace pro všechny ostatní motoristy.”
To uvedl ve svém prohlášení český prezident. A Jacky Ickx na jeho adresu poznamenal: „Potkali jsme se minulý rok v lednu na Dakaru a od začátku mi byl sympatický. Má sympatickou slabost v tom, že má rád motoristický sport. Je to zjevně talentovaný člověk, pokorný a myslím, že má blízko k českým občanům. Troufám si tvrdit, že dělá dobře svoji práci.”
Jacky Bernard Ickx
- Narozen 1. 1. 1945
- Le Mans - vítězství (1969 - Ford GT40, 1975 - Mirage GR8, 1976, 1977, 1981 - Porsche 936, 1982 - Porsche 956)
- F1 - 116 startů, 25x na stupních vítězů, 8 vítězství, 2x vicemistr světa (1969 - Brabham Ford, 1970 - Ferrari)
- Rallye Dakar - výhra (1983 - Mercedes 280G), 2. (1986 - Porsche 959, 1989 - Peuegeot 405 T16)
