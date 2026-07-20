Legendární Jensen Interceptor se vrací jako okruhová bestie s osmiválcem
S nastupující elektromobilitou není tak běžné, že se objeví nová značka chystající vozy s pořádnými spalovacími motory. Jensen není tedy úplně novou značkou, ale naposledy vyráběl někdy v 90. letech. Návrat ohlásil s okruhovým supersportem, který má být naprosto analogovým zážitkem.
Británie bývala plná malých automobilek, které vyráběly v malých sériích zajímavé modely. Jednou z nich býval také Jensen, který si jméno udělal na sportovních vozech a zejména na velkém kupé Interceptor. V 90. letech bohužel zkrachovala, letos se ale na povrch dostaly zprávy o jejím znovuoživení. Psali jsme o tom v lednu, kdy se objevily také teasery nové generace modelu Interceptor.
Nakonec nezůstane jen u jedné verze a jako první se na trh dostane Interceptor GTX. Společnost Jensen International Automotive (JIA), která je za návratem značky, již v minulosti vytvořila sérii restomodů původních modelů Interceptor a FF. Model GTX má ale být zcela novým počinem. A na Jensen netradičně půjde o okruhový model.
Bude v podstatě sloužit jako extrémní vzor pro celou řadu dalších derivátů nového interceptoru, které nabídnou různou míru využitelnosti na běžných silnicích. Karoserie a šasi nového interceptoru budou vyrobeny z hliníku a k pohonu poslouží kompresorem přeplňovaný motor V8. Tento motor bude podle dřívějších tvrzení JIA „zakázkovou“ jednotkou.
Dříve se spekulovalo o použití jednotky z Chevroletu Corvette, přinejmenším tedy bude zásadně upravena. JIA slíbila, že vůz nabídne „zcela analogový zážitek z jízdy“, čímž naznačila použití manuální převodovky a fyzických ovladačů v interiéru. Výsledek má být nekompromisní okruhový supersport.
Termín premiéry modelu Interceptor GTX nebyl zveřejněn a firma neuvedla ani to, kdy bude připravena následující silniční varianta. Výkonný ředitel David Duerden však poukázal na 60. výročí odhalení původního interceptoru, což naznačuje, že k odhalení dojde do konce letošního roku. Model gtx bude prvním novým vozem značky Jensen od roku 2001, kdy byl představen model S-V8. Ten sice sklidil velký úspěch u odborné kritiky, ale přinesl jen málo objednávek. Celkem bylo vyrobeno 40 kusů modelu S-V8 včetně vývojových prototypů, zákazníkům se však prodalo pouhých 23 z nich.
Klíčovým partnerem projektu je podle vyjádření JIA Jeff Qvale, syn Kjella Qvaleho, který vlastnil automobilku Jensen v letech 1970 až 1976. Qvale již dříve prohlásil, že model gtx „nastaví nová měřítka a poskytne čistý, vysoce výkonný a ultra-analogový zážitek z jízdy, který dnes náročná klientela vyžaduje“.
Kjell Qvale mimochodem v roce 1997 založil i po sobě pojmenovanou automobilku Qvale. Jejím jediným produkčním modelem se stalo Qvale Mangusta, původně vyvinuté pro automobilku De Tomaso. Nakonec vzniklo jen 284 kusů mangusty a automobilka zanikla. Projekt pak odkoupilo tehdy ještě britské MG, které na jeho základě postavilo sportovní model MG XPower SV.
Zdroj: Jensen, zdroj foto: Jensen, zdroj videa: Max René