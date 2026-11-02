Levná značka Volkswagenu uvedla elektrický sedan. Stojí jen 250.000 Kč
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Přechod na elektromobilitu v Evropě zpomalují stále dost vysoké ceny takových vozů. Ukázkou toho je koncern Volkswagen, jehož nejlevnější elektromobil začíná na 600.000 Kč. V portfoliu má přitom značku, která dokáže více za méně než polovinu.
Nejlevnějším elektromobilem Volkswagenu v Evropě je dnes ID. Polo, které začíná na 599.000 Kč. Za to je 4,1 metru dlouhá karoserie, 37kWh baterie a 85kW elektromotor. Německá automobilka ale dokazuje, že se dá elektromobil prodávat i výrazně levněji a nemusí to být na úkor techniky. Jen to bohužel nedokazuje Evropanům.
V Číně byl na trh právě uveden první elektromobil značky Jetta. Tu založil Volkswagen v roce 2019 jako levnější značku společného podniku FAW-VW. Zpočátku nabízela levné spalovací modely vzniklé přeznačkováním škodovek a seatů. Od loňska ale probíhá reorganizace nabídky, reagující na poptávku po elektrifikovaných vozech.
Ještě loni na autosalonu v Šanghaji se nový sedan Jetty ukázal pouze jako koncept, teď už je produkční verze v prodeji. Jmenuje se Jetta M6, je dlouhý přes 4,8 metru a má design nepodobný ničemu dalšímu z čínské nabídky Jetty i Volkswagenu. Mimo jiné zde debutuje i zcela nové logo Jetty.
Auto stojí na nové platformě vyvinuté u FAW-VW a určené pro levné elektromobily. Základní varianta má vpředu umístěný elektromotor o výkonu 113 kW a v podvozku LFP baterii CALB o kapacitě 42,9 kWh. S tou má podle nepřesné místní normy CLTC ujet až 465 kilometrů, na stovku zrychlí za 8,3 sekundy. Nejde o nijak světobornou techniku, ale v Číně se tato varianta prodává v přepočtu za 247.000 Kč.
Ani základ přitom není špatně vybavený. Zahrnuje adaptivní tempomat, automatické parkování i dálkově ovládané parkování, stejně jako tepelné čerpadlo a funkci napájení externích spotřebičů (V2L) o výkonu 3,5 kW. Kabina je vybavena 8,88“ digitálním přístrojovým štítem a 15,6“ centrálním dotykovým displejem s rozlišením 2,5K. Systém integruje jazykové modely umělé inteligence Doubao, DeepSeek a Qwen.
Vyšší varianta má LFP baterii o kapacitě 51,9 kWh od stejného výrobce a elektromotor o výkonu 145 kW. S tím by auto mělo na stovku zrychlit za 6,8 sekundy a ujet až 555 kilometrů. Nejvyšší verze má také autonomní řízení na úrovni 2 s čipem od Horizon Robotics.
Jetta rovněž představila zaváděcí balíček výhod, jehož celkovou hodnotu vyčísluje na asi 80.000 Kč. Zahrnuje záruky, výkupní bonusy při protiúčtu, finanční nabídky a datové balíčky pro online služby vozu, přičemž podmínky pro uplatnění se u jednotlivých výhod liší. Mezi tyto benefity patří i pojistné krytí nehod spojených s asistenčními systémy řidiče během prvního roku vlastnictví. Vztahuje se na původní majitele nekomerčně využívaných vozidel, která jsou vybavena asistentem navigované jízdy po dálnici nebo ve městě.
Prodeje značky Jetta dosáhly maxima v roce 2021, kdy se jich udalo přes 170.000 kusů. Od té doby začaly klesat a loni se prodalo kolem 118.000 kusů. Podle nových plánů má Jetta v úmyslu do roku 2028 uvést na trh 5 nových modelů, z toho 4 elektrifikované, přičemž jejím střednědobým cílem je dosáhnout roční produkce a prodejů v objemu 400.000 až 500.000 vozidel.
Zdroj: Jetta, zdroj foto: Jetta