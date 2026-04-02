Levné časy se nevrátí. I kdyby skončila válka, paliva zůstanou dražší
I kdyby konflikty na blízkém východě utichly, levné palivo se pravděpodobně nevrátí. Evropská unie varuje, že problémem už není jen válka samotná, ale hlubší proměna celého energetického trhu.
Evropa si začíná zvykat na novou realitu. Ceny benzinu a nafty, které v posledních letech kolísají pod tlakem geopolitiky, už podle všeho nečeká návrat na úrovně, jaké si lidé pamatují ještě ze začátku roku. A to ani v případě, že by současné napětí na Blízkém východě okamžitě skončilo.
Podle evropských představitelů se totiž nejedná o krátkodobý výkyv, ale o zásadní změnu fungování globálního energetického trhu. Konflikt s Íránem jen odhalil slabiny systému, který byl dlouhodobě závislý na stabilních dodávkách z omezeného počtu regionů. Jakmile se tento systém narušil, ceny vystřelily vzhůru. A zpět dolů už se jim nechce.
Nejistota neodezní
Od začátku konfliktu výrazně zdražil jak plyn, tak ropa, což se okamžitě promítlo do cen pohonných hmot. Jenže problém je v širších souvislostech. Důležitou roli hraje i to, že se narušily klíčové dopravní trasy a dodavatelské řetězce. Obnova takového systému není otázkou týdnů, ale spíše měsíců či let. I po uzavření příměří zůstane trh napjatý a nejistý.
Dalším faktorem je samotná strategie Evropy. Po zkušenostech s ruskou invazí se Evropská unie snaží diverzifikovat své zdroje a snížit závislost na rizikových regionech. To však znamená dovážet energie z větší dálky, často za vyšší cenu a s náročnější logistikou. Jinými slovy bezpečnější, ale dražší dodávky.
Do hry vstupuje i psychologický efekt. Trhy reagují nejen na aktuální situaci, ale i na očekávání. Investoři počítají s tím, že geopolitické napětí může kdykoli znovu eskalovat, a tuto nejistotu promítají do cen. Výsledkem je přirážka za potenciální riziko, která drží ceny výš, než by odpovídalo čistě nabídce a poptávce.
Dražší palivo, dražší všechno
Zdražení energií se navíc neprojevuje jen na čerpacích stanicích. Promítá se do dopravy, výroby i cen potravin. Vyšší náklady na energii tak postupně zdražují prakticky všechno, co si lidé kupují. I kdyby tedy cena ropy mírně klesla, konečný efekt v peněženkách spotřebitelů se bude vytrácet jen pomalu.
Evropa tak stojí před novou érou, ve které levná energie nebude samozřejmostí. Místo návratu do „normálu“ se spíše formuje nový standard - dražší, méně stabilní, ale možná odolnější vůči budoucím krizím. Jedna věc je ale čím dál jasnější: čekat, že mír automaticky vrátí ceny benzinu zpět na úroveň před několika lety, je iluze.
Zdroje: Associated Press (AP News), Reuters, The Guardian