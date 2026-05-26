Levné SUV, dieselový pick-up i drsný offroad. Dongfeng a Hongqi mají novinky pro Česko
Slovenská firma Plastonic, která je v Česku zodpovědná za import vozů Dongfeng a Hongqi, na prezentaci v Bratislavě ukázala novinky pro náš trh. Nabídku doplní v dohledné době dalších pět vozů.
Cenou se bude snažit zaujmout Forthing T5, který je technicky příbuzný už déle prodávanému T5 Evo. S délkou 4550 mm je rozměrově velmi podobný, spoléhá ale na tradičnější design. O pohon se stará 1,5litrový turbomotor s výkonem 125 kW a točivým momentem 300 Nm, spojený se 7stupňovou automatickou převodovkou DCT.
Interiér pro Evropu prošel zásadní modernizací a nabídne infotainment s velkým 15,6“ displejem uprostřed palubní desky. Posádka si také bude moci užívat bezklíčový vstup a startování, automatickou klimatizaci, panoramatickou střechu, 360stupňovou parkovací kameru a elektricky nastavitelná a vyhřívaná sedadla, u řidiče navíc s masáží.
Oficiální cena nového Forthing T5 je stanovena na 579.990 Kč s DPH. V rámci čerstvě spuštěných předobjednávek a během několikatýdenní uváděcí akce však bude prvních 100 kusů ještě o tisíc eur levnější, tedy za konečných 544.990 Kč s DPH. Pro srovnání, T5 Evo u nás dnes začíná na 719.000 Kč.
Už prodávaný elektrický sedan Forthing S7 doplní také nová varianta se sériovým hybridem. Ten k elektromotoru pohánějícímu zadní nápravu přidává klasickou benzinovou nádrž a 1,5litrový atmosférický čtyřválec o výkonu 74 kW, který zde pouze dobíjí elektřinu. Auto má stejně jako elektrická verze výkon 160 kW a kapacita baterie klesla z 56,8 kWh na 28,4 kWh. Celkový dojezd v hybridním režimu má být až 1250 kilometrů.
Téměř pětimetrový sedan slibuje bohatou výbavu se 14,6“ displejem uprostřed, automatickou klimatizaci s filtrem PM 2.5 a vestavěným ionizátorem vzduchu, 6 airbagů, 360° parkovací kameru a další. Forthing S7 REEV si už lze objednat za cenu 849.900 korun s DPH. Dosavadní elektrická verze se prodává za 1.119.900 Kč.
Dongfeng uvede nový pick-up Z9 GT, který je nástupcem starší DF6, jež ale i nadále v nabídce zůstane. Novinka je delší (5520 mm vs. 5310 mm) a má rozvor natažený na 3300 mm. Zatímco DF6 je v podstatě přeznačkovaným Nissanem Navara, novinka už vznikla ve spolupráci obou značek. Auto vyráběné ve společném podniku Zhengzhou Nissan se totiž prodává také jako Nissan Navara Pro. Ale také jako Santana 400, vyráběná z kitů CKD ve Španělsku znovuzrozenou automobilkou.
Na klasické rámové konstrukci má kabinu pro pět cestujících a korbu s ložnou plochou více než 2,4 m². Na tu je díky tuhé zadní nápravě možné naložit až 865 kilogramů nákladu. Dongfeng Z9 GT pohání 2,3litrový turbodiesel s výkonem 140 kW a točivým momentem rovných 500 Nm, který byl vyvinut ve spolupráci Renaultu a Nissanu. V základu jde o zadokolku s připojitelnou přední nápravou pro pohon 4x4.
Dongfeng Z9 GT začíná výpočet prvků 12,9“ centrálním displejem infotainmentu s podporou Android Auto a Apple CarPlay, 10,25“ displejem před řidičem, automatickou klimatizací, couvací kamerou či bezklíčovým odemykáním a startováním. Myslelo se také na nabíjení smartphonů všech členů posádky. Bezdrátová nabíječka vpředu dokáže nabíjet výkonem až 50 wattů, USB-A a USB-C porty pak výkonem 28 W.
Na rozdíl od jiných modelů Dongfeng se strategií „vše přímo v základu“ má Dongfeng Z9 GT dlouhý seznam příplatkové výbavy, aby si majitel mohl auto nakonfigurovat podle toho, zda bude více pracovat v terénu, nebo reprezentovat v ulicích. Základní cena je 943.900 Kč, dokoupit lze mimo jiné uzávěrku zadního diferenciálu (25.479 Kč s DPH), balíček asistentů (28.990 Kč) zahrnující adaptivní tempomat s asistentem jízdy v koloně, kamery pro automatické nouzové brzdění, inteligentní dálková světla, asistenta jízdy v pruzích a rozpoznávání dopravních značek nebo elektrický kryt korby (13.990 Kč).
Druhý přírůstek do lokální nabídky si přichystala netradiční značka M-Hero, která se uvedla brutálním offroadem 917 s výkonem 800 kW za cenu přes 4 miliony korun. Novinka je výrazně levnější, ačkoliv je dokonce ještě o kus větší. Na délku má 5,1 metru, stojí na stejné platformě jako 917, ale působí o poznání civilněji.
Z popisu vozu není zcela zřejmé, jestli jde o paralelní, nebo sériový hybrid. Podle dovozce „plug-in hybrid kombinuje plně elektrický pohon s prodlužovačem dojezdu v podobě běžného spalovacího motoru“ s kombinovaným výkonem 542 kW. Baterie má kapacitu 31,7 kWh, na stovku auto zrychlí za 5,2 sekundy a dohromady ujede až 1300 km na jednu nádrž a baterii.
Auto má vzduchový podvozek, který třeba na dálnici může snížit světlou výšku až na 22 centimetrů a v terénu ji naopak zvýšit až o 8 cm. Zachováno zůstává také natáčení zadní nápravy, které přispívá k menšímu poloměru otáčení a lepší manévrovatelnosti. Interiér M-Hero 817 má podle dovozce „ambici patřit ke špičce segmentu“. Kombinuje prémiové materiály, moderní digitální rozhraní a nejnovější asistenční systémy. M-Hero 817 dorazí na český trh v průběhu tohoto roku, přičemž zákazníci si jej budou moci vybrat až ve třech výbavových verzích s cenou začínající na 1.599.000 Kč včetně DPH.
Jednu novinku ukázala také značka Hongqi, spadající pod státní koncern FAW. Pod názvem H6 se ukrývá téměř pět metrů dlouhý liftback se spalovacím pohonem. Auto je poháněné 2litrovým turbomotorem s výkonem 180 kW a točivým momentem 380 Nm, spárovaným s 8stupňovou automatickou převodovkou.
Kabina nabídne sedačky čalouněné pravou kůží, ty přední s výhřevem, odvětráváním a masážní funkcí. Vyhřívané jsou i zadní sedačky a volant. Důležité informace o jízdě promítá přímo na čelní sklo head-up displej. Multimédia má na starosti centrální 12,6palcový displej infotainmentu s plnou podporou Android Auto a Apple CarPlay, spojený s audiosystémem Dynaudio s 12 reproduktory. Auto má také světlomety s funkcí Matrix LED. Výbava je pouze jedna za cenu 1.199.000 Kč.
Zdroj: Plastonic, zdroj foto: Dongfeng a FAW, zdroj videa: Auto.cz