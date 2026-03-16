Levný hatchback Leapmotor se poprvé ukázal. Ještě letos bude v Česku
Nabídku levných elektrických hatchbacků v Česku brzy doplní novinka od Leapmotoru. Auto velikosti Škody Fabia, které rovnou přijde i ve formě crossoveru, se poprvé ukázalo na obrázcích.
Automobilka Leapmotor, jejíž import do Evropy zajišťuje skrze společný podnik evropský koncern Stellantis, letos v Česku plánuje velkou modelovou ofenzívu. Kromě už uvedené modernizace SUV C10 s 800V architekturou a volitelným pohonem všech kol přijde také menší B10 se sériovým hybridem a elektrický hatchback B05. Na podzim je doplní malý elektrický crossover B03X a příbuzný malý elektrický hatchback B03.
Právě ten jediný se zatím neukázal, což mění zveřejnění obrázku z čínského ministerstva průmyslu. To pravidelně zveřejňuje profily nových vozů schvalovaných pro tamní trh, čímž automobilkám trochu komplikuje práci s tajením chystaných modelů. Díky tomu máme fotky i základní technické údaje hatchbacku Leapmotor A05, což je čínský název chystaného modelu.
Nejde o náhradu již prodávaného malého hatchbacku T03, který měří jen 3620 mm. Novinka postavená na platformě Leap 3.5 má na délku 4200 mm, takže trochu přerůstá i současnou Škodu Fabii. Na šířku má 1800 mm a na výšku 1560 mm. Je tedy o trochu menší než příbuzný crossover B03X, který se na našem trhu objeví o pár měsíců dříve.
Díky blízké příbuznosti obou modelů víme, že i novinka nabídne baterie LFP Gotion nebo CATL o kapacitě 39,8 a 53 kWh. Poháněna jsou přední kola elektromotorem o výkonu 70 nebo 90 kW. Větší z baterií by se ze 30 do 80 % měla nabít za 16 minut. Krom toho je známo, že v Číně dostanou vozy volitelně lidar na střechu, očekávat se tedy dají nějaké verze autonomního řízení.
V Česku bude auto konkurovat třeba Fordu Puma Gen-E, Renaultu 4 E-Tech nebo Škodě Epiq. Proti těm se dá očekávat nižší cena. V Česku dnes Leapmotor T03 vyjde na 450.000 Kč, SUV Leapmotor B10 je minimálně za 690.000 Kč. U dvojice příbuzných novinek se asi dá očekávat cena začínající někde nad 500.000 Kč.
V loňském roce Leapmotor celosvětově dodal rekordních 596.555 vozů, což představuje meziroční nárůst o více než 100 %. Hlavním trhem zůstává Čína, kde se značka stala lídrem mezi novými výrobci elektromobilů, ale výrazně posiluje i v Evropě. Zde loni v rámci první vlny expanze zaregistrovala přes 35.000 vozidel a vybudovala síť 800 prodejních míst.
Plány pro nejbližší budoucnost jsou ještě ambicióznější. V roce 2026 chce automobilka pokořit hranici jednoho milionu prodaných aut ročně, k čemuž má dopomoci právě rozšíření modelové řady o dostupnější modely a zahájení lokální výroby v evropských závodech koncernu Stellantis.
Zdroj: Leapmotor, MIIT, zdroj foto: MIIT, zdroj videa: Leapmotor