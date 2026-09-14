Lexus nabídne šest modelů za letošní nejnižší ceny. LBX začíná na 679.000 Kč
Podzimní Lexus Business Week proběhne od 5. do 11. října ve všech sedmi českých showroomech značky. Vedle akčních cen přinese zvýhodněné financování a první možnost vyzkoušet si nový Lexus ES s hybridním pohonem.
Lexus během týdenní akce nabídne vybrané modely s cenovým zvýhodněním od 13 do téměř 29 %. Podle automobilky půjde o jejich dosud nejnižší ceny v letošním roce. Modely NX, RX a ES bude možné pořídit také s nulovým úvěrem, případně lze využít operativní leasing Kinto One. Všechny vozy mají být dostupné skladem.
Akce se týká následujících modelů LBX, UX, NX, RX, ES a RZ. Následující tabulky uvádějí ceny vozů včetně DPH. Měsíční splátky operativního leasingu Kinto One jsou uvedeny bez DPH.
Lexus LBX
Nejkompaktnější model značky se během akce dostane pod hranici 700 tisíc korun.
|Lexus LBX
|Cena vozu včetně DPH
|Kinto One měsíčně bez DPH
|Hybridní pohon
|od 679.000 Kč
|od 7.599 Kč
Lexus UX
Městské SUV Lexus UX bude dostupné od 879 tisíc korun.
|Lexus UX
|Cena vozu včetně DPH
|Kinto One měsíčně bez DPH
|Hybridní pohon
|od 879.000 Kč
|od 10.299 Kč
Lexus NX
Stávající Lexus NX bude možné pořídit s hybridním i plug-in hybridním pohonem.
|Lexus NX
|Cena vozu včetně DPH
|Kinto One měsíčně bez DPH
|Hybridní pohon
|od 1.179.000 Kč
|od 12.999 Kč
|Plug-in hybridní pohon
|od 1.579.000 Kč
|od 15.999 Kč
Lexus RX
Také vlajkové SUV Lexus RX se nabízí ve dvou elektrifikovaných variantách.
|Lexus RX
|Cena vozu včetně DPH
|Kinto One měsíčně bez DPH
|Hybridní pohon
|od 1.599.000 Kč
|od 18.499 Kč
|Plug-in hybridní pohon
|od 1.699.000 Kč
|od 15.299 Kč
Lexus ES
Novou generaci modelu ES si budou moci návštěvníci poprvé vyzkoušet s hybridním pohonem. Ten je nově dostupný také s pohonem všech kol. Nabídku doplňují dvě čistě elektrické verze.
|Lexus ES
|Cena vozu včetně DPH
|Kinto One měsíčně bez DPH
|Hybridní pohon
|od 1.499.000 Kč
|od 16.199 Kč
|ES 350e, elektrický pohon
|od 1.599.000 Kč
|–
|ES 500e, elektrický pohon
|od 1.699.000 Kč
|–
|Elektrický pohon, konkrétní verze neuvedena
|–
|od 18.599 Kč
Lexus RZ
V nabídce bude rovněž modernizovaný čistě elektrický Lexus RZ.
|Lexus RZ
|Cena vozu včetně DPH
|Kinto One měsíčně bez DPH
|Elektrický pohon
|od 1.398.100 Kč
|od 14.499 Kč
Součástí akce budou také komplety zimních kol za polovinu ceny. K plug-in hybridním verzím modelů NX a RX Lexus nabízí wallbox zdarma.
Lexus Business Week proběhne od 5. do 11. října v těchto městech: Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Průhonice, Hradec Králové, Ostrava, Brno
Zdroj: Lexus