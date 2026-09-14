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Lexus nabídne šest modelů za letošní nejnižší ceny. LBX začíná na 679.000 Kč

Lexus NX a RX

Lexus NX a RX Zdroj: Lexus

Lexus ES350e
Lexus ES350e
Lexus LBX
Lexus RZ
Lexus RZ
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Štěpán Vorlíček
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Podzimní Lexus Business Week proběhne od 5. do 11. října ve všech sedmi českých showroomech značky. Vedle akčních cen přinese zvýhodněné financování a první možnost vyzkoušet si nový Lexus ES s hybridním pohonem.

Lexus během týdenní akce nabídne vybrané modely s cenovým zvýhodněním od 13 do téměř 29 %. Podle automobilky půjde o jejich dosud nejnižší ceny v letošním roce. Modely NX, RX a ES bude možné pořídit také s nulovým úvěrem, případně lze využít operativní leasing Kinto One. Všechny vozy mají být dostupné skladem.

Akce se týká následujících modelů LBX, UX, NX, RX, ES a RZ. Následující tabulky uvádějí ceny vozů včetně DPH. Měsíční splátky operativního leasingu Kinto One jsou uvedeny bez DPH.

Lexus LBX

Nejkompaktnější model značky se během akce dostane pod hranici 700 tisíc korun.

Lexus LBXCena vozu včetně DPHKinto One měsíčně bez DPH
Hybridní pohonod 679.000 Kčod 7.599 Kč

Lexus UX

Městské SUV Lexus UX bude dostupné od 879 tisíc korun.

Lexus UXCena vozu včetně DPHKinto One měsíčně bez DPH
Hybridní pohonod 879.000 Kčod 10.299 Kč

Lexus NX

Stávající Lexus NX bude možné pořídit s hybridním i plug-in hybridním pohonem.

Lexus NXCena vozu včetně DPHKinto One měsíčně bez DPH
Hybridní pohonod 1.179.000 Kčod 12.999 Kč
Plug-in hybridní pohonod 1.579.000 Kčod 15.999 Kč

Lexus RX

Také vlajkové SUV Lexus RX se nabízí ve dvou elektrifikovaných variantách.

Lexus RXCena vozu včetně DPHKinto One měsíčně bez DPH
Hybridní pohonod 1.599.000 Kčod 18.499 Kč
Plug-in hybridní pohonod 1.699.000 Kčod 15.299 Kč

Lexus ES

Novou generaci modelu ES si budou moci návštěvníci poprvé vyzkoušet s hybridním pohonem. Ten je nově dostupný také s pohonem všech kol. Nabídku doplňují dvě čistě elektrické verze.

Lexus ESCena vozu včetně DPHKinto One měsíčně bez DPH
Hybridní pohonod 1.499.000 Kčod 16.199 Kč
ES 350e, elektrický pohonod 1.599.000 Kč
ES 500e, elektrický pohonod 1.699.000 Kč
Elektrický pohon, konkrétní verze neuvedenaod 18.599 Kč

Lexus RZ

V nabídce bude rovněž modernizovaný čistě elektrický Lexus RZ.

Lexus RZCena vozu včetně DPHKinto One měsíčně bez DPH
Elektrický pohonod 1.398.100 Kčod 14.499 Kč

Součástí akce budou také komplety zimních kol za polovinu ceny. K plug-in hybridním verzím modelů NX a RX Lexus nabízí wallbox zdarma.

Lexus Business Week proběhne od 5. do 11. října v těchto městech: Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Průhonice, Hradec Králové, Ostrava, Brno

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Lexus ES: První jízdní dojmy z Kalifornie • Auto.cz

Zdroj: Lexus

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