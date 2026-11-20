Lexus NX jsme potkali na Turnaji mistrů. Vůně mění na povel
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Modernizované SUV už známe z prvních oficiálních informací. V Turíně jsme si ho ale poprvé mohli lépe prohlédnout a vyzkoušet jeho méně obvyklé novinky. Skrytá tlačítka se objeví až pod rukou, kabina za pár chvil vymění jednu vůni za druhou a prostoru je dost i pro čtyři vysoké dospělé.
Lexus spojil evropskou premiéru modernizovaného NX s vrcholem tenisové sezony. Turnaj mistrů neboli Nitto ATP Finals se v Turíně hraje právě v těchto dnech, od 15. do 22. listopadu. V Inalpi Areně, která letos po novém uspořádání tribun pojme přes 13.500 diváků a je tak největší svého druhu v Itálii, se utkává osm nejlepších singlistů a osm nejlepších deblových párů roku. Lexus je oficiálním automobilovým a platinovým partnerem ATP Tour i samotného turnaje už od roku 2023.
Modernizaci jsme už podrobně představili v předchozím článku, kde najdete změny designu, pohonných jednotek i podvozku. Tentokrát proto necháme novou masku, světla nebo zesílenou karoserii stranou a zaměříme se na věci, které jsme si v Turíně mohli vyzkoušet na vlastní kůži – i na několik nových informací, které Lexus zveřejnil až nyní.
Sedí se níž, místa je víc
První dojem z kabiny? Překvapivá vzdušnost. Palubní deska je nízká a horizontálně členěná, takže neomezuje výhled. Sedadlo řidiče je navíc proti dosavadnímu NX usazené níž, blíž k těžišti auta. Člověk tak nemá pocit vysokého „sezení na autě“, kokpit jej naopak příjemně obklopuje.
Ověřili jsme i prostor vzadu. I člověk s výškou přes 190 centimetrů si naprosto pohodlně sám za sebe sedne. Před koleny zbývá několik centimetrů, chodidla lze zasunout pod přední sedadlo a rezerva zůstává i nad hlavou. Cestování čtveřice vysokých dospělých proto nebude žádným utrpením ani na delších trasách.
Ovšem: NX vzadu nijak nenarostl. Karoserie se sice prodloužila o třicet milimetrů, rozvor ale zůstal beze změny na 2690 milimetrech. Prostorná zadní partie kabiny je tedy spíš ctností modelu než novinkou faceliftu.
Interiér vychází z minimalistické filosofie Clean x Tech, kterou značka převzala z nového sedanu ES, používá 12,3palcový digitální přístrojový štít a 14palcový centrální displej. Novinkou je také dekor Forged Bamboo – lisovaný bambus s 55procentním podílem biomateriálu z pryskyřice a vláken najdeme třeba i na krytu klíče. Díky přirozeně proměnlivé struktuře vznikají jedinečné vzory, takže žádné dva vozy uvnitř nevypadají úplně stejně.
Tlačítka, která zmizí
Skryté ovladače Responsive Hidden Switches už Lexus popsal při prvním představení, až naživo ale začnou dávat smysl. Pás tlačítek vlevo od volantu ani ovladače pod hlavním displejem v klidu nevidíte. Stačí ale přiblížit ruku a okamžitě se rozsvítí – a po jejím oddálení zase během několika sekund zhasnou.
Dostaly i haptickou odezvu a přes počáteční skepsi přiznáváme, že celé to funguje dobře. Pod displejem slouží hlavně k ovládání klimatizace, tedy teploty a odmlžování skel. U vyšších výbav jimi lze vyvolat také 360° pohled kamer nebo automatické parkování. Lexus se tak snaží skloubit čistý vzhled palubní desky s fyzickým ovládáním funkcí, které řidič nechce hledat v menu.
Jedna vůně odejde, druhá přivane
Ještě neobvyklejší je Lexus Sensory Concierge. Systém synchronizuje ambientní osvětlení, grafiku na centrálním displeji, hudbu, klimatizaci, teplotu sedadel a také vůni v interiéru. Nabízí tři režimy Inspire, Radiance a Revitalise, k tomu padesát odstínů osvětlení, dynamické barevné motivy a proměnné vůně.
Tři výměnné patrony s aromaty vyvinutými ve spolupráci se švýcarskou firmou Givaudan jsou ukryté v odkládací schránce; vůni do kabiny rozvádí klimatizace. Po změně režimu auto nejprve účinně vyvětrá. Původní vůně za nějakých deset patnáct sekund zmizí a interiér začne vonět úplně jinak. Překvapivé je, že se vůně nepřekrývají ani nemíchají – jedna prostě vystřídá druhou.
Ambientní zvuky lze časovat a upravovat jejich délku. Podle zástupců Lexusu bude možné u dealerů kupovat další vonné patrony a nabídka se má rozšiřovat. U nejvíc uklidňujících nastavení bychom ovšem byli při jízdě obezřetní. Režim Revitalise je ostatně podle Lexusu určen k relaxaci a umíme si ho představit spíš při čekání v zaparkovaném autě.
Sensory Concierge nebude součástí každého NX. V české specifikaci se s ním počítá v rámci volitelného paketu Smart Comfort pro výbavu Luxury.
Rychlejší displej i klíč v hodinkách
Další změny se skrývají v elektronice. Nejnovější LexusConnect dostal podle automobilky čtyřikrát vyšší rychlost zpracování, osmkrát větší úložiště a 256 GB paměti. Navigační mapu lze zobrazit také přímo na digitálním přístrojovém štítu.
Lexus Smart Digital Key+ může být uložený v telefonu nebo chytrých hodinkách a přístup k vozu lze sdílet až se sedmi uživateli. Vybrané výbavy dostanou také záznamník využívající vestavěné kamery auta. Dokáže pořizovat 360° záznam okolí a průběžně ukládat až devadesát jednominutových videí.
Jednou z praktických změn je tažná kapacita. Brzděný přívěs o hmotnosti až 1500 kilogramů nově utáhnou všechny verze. Dosud to platilo jen pro některé, například plug-in hybrid měl limit rovnou tunu. Omlazená verze 450h+ navíc teď dostává zásuvku s výkonem až 1500 wattů, takže může posloužit jako mobilní zdroj elektřiny. Na kávovar, notebook nebo nářadí to stačí, na běžnou rychlovarnou konvici už ne.
Výkon je nakonec nižší
Od prvního představení Lexus upravil některé předběžné technické údaje. Plug-in hybridní NX 450h+ byl původně oznámen se systémovým výkonem 226 kW (307 koní), aktuálně ale výrobce uvádí 218 kW (296 koní). Zrychlení z 0 na 100 km/h zůstává na 6,1 sekundy.
U full hybridního NX 350h se údaj změnil ze 146 kW (199 koní) na 140 kW (190 koní). Předběžné zrychlení čtyřkolky se posunulo ze 7,3 na 7,7 sekundy a předokolky ze 7,7 na 7,8 sekundy. Výrobce upozorňuje, že údaje stále nejsou finální.
Modernizovaný NX dorazí do evropských showroomů na jaře příštího roku. Ceny Lexus zatím nezveřejnil. Turínská prezentace tak ukázala hlavně to, že největší změny nejsou nutně vidět zvenku. Nový interiér působí prostorněji a lehčeji a některé jeho neobvyklé prvky fungují přesvědčivě i naživo. Jak se technické změny projeví za jízdy, ale poznáme, až si za volant modernizovaného vozu sedneme a projedeme se.
Zdroj: Lexus, ATP Tour