Lexus plánuje návrat modelu IS. Chystá elektrickou revoluci
Luxusní odnož Toyoty neskrývá velké ambice. Čistě elektrický model IS cílí na dojezd až tisíc kilometrů, a to možná už v příštím roce.
Lexus chystá nástupce modelu IS, oblíbeného v minulých letech nejen mezi tunery. Japonské zdroje uvádějí jeho možný příchod už v roce 2027 s tím, že by mohl využít polarizující vzhled konceptu LF-LC, který se vyznačuje spoustou ostrých hran a křivek. Konkurovat by svou velikostí mohl nadcházejícímu BMW i3 Neue Klasse nebo elektrickému Mercedesu-Benz třídy C.
Českou nabídku už sice model IS opustil ve prospěch SUV, na globálním trhu však stále nabízen je. Dokonce jej ve speciálních edicích stále můžete objednat také s atmosférickým motorem V8. V době představení plug-in hybridní RS5, existence hybridního AMG CLE 53 a přeplňovaného BMW M3 je ve své kategorii posledním mohykánem se skoro pravěkým pohonným ústrojím.
Právě to je ale jeho největší výhodou. Nabízí v moderním kabátě oblíbený a spolehlivý pohon s charakterem. V nové generaci o něj bohužel přijde krutým způsobem. Nástupce by dle dostupných informací měl přijít na trh pouze v čistě elektrické variantě.
Zájemci o spalovací motorizaci se budou muset spokojit s nedávno představeným hybridním modelem ES, který ovšem využívá platformu s pohonem předních kol. Na českém trhu bude dostupný od jara letošního roku.
Nová generace kompaktního modelu IS si ve své jednomotorové variantě nejspíše zachová pohon zadních kol, vůbec poprvé ale dostane také variantu s pohonem všech kol. Podle informací japonského zroje by Lexus rád dosáhl výkonu kolem 350 kW.
Revoluční technologie
Japonský web spekuluje o využití nové generace technologií značky. Mezi ně patří bezdrátové aktualizace vozu prostřednictvím operačního systému Arene, inteligentní řízení pohonu všech kol DIRECT4 nebo výroba technologií „gigacast“, tj. „gigalití“. Ta umožňuje automobilce odlévat mnohem větší strukturální komponenty, než je běžně možné. To šetří čas na výrobní lince a zároveň peníze.
Nejambicióznější je však spekulace o nasazení baterií s pevným elektrolytem. Díky tomu by elektrický Lexus IS mohl cílit na dojezd až 1000 kilometrů. Je však potřeba tyto informace brát s rezervou, jakkoli by uvedené technologie posunuly model IS z pozice zastaralého dinosaura na technologickou špičku.
Model IS by si měl zachovat menší rozměry oproti ES, podle japonských zdrojů by měl být o nemalých 35 centimetrů kratší a o pár centimetrů užší a nižší. Také proto odkazuje japonský report na koncept LF-ZC, který rozměrově přibližně odpovídal.
Lexus Electrified Sedan Concept |
Elektrifikovaného nástupce modelu IS už sama automobilka naznačila v roce 2021 s konceptem Electrified Sedan Concept. Ten měl oproti LF-ZC konvenční tvary a některé detaily byly nakonec použity u nové generace modelu ES. Patrný je zejména výrazný prolis boku.
Lexus v roce 2021 zároveň představil dosud nepojmenovaný koncept, který vypadal jako verze elektrifikovaného sedanu s karoserií shooting brake. Že by chystal návrat kombíku IS Sport Cross, dostupného pouze v první generaci modelu? Na odpověď na tuto otázku si zatím budeme muset počkat.