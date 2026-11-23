Lexus RZ 550e na polygonu v Mostě. Jak řízení po drátě obstálo v krizových situacích?
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Samostatný testu Lexusu RZ 550e, v němž jsem poprvé vyzkoušel dlouho diskutované řízení po drátě, zde před časem byl. V tomto testu jsem slíbil, že vůz ještě vezmeme na kluzné fólie Centra kurzů bezpečné jízdy Polygonu Most. Nyní nastal čas ten slib splnit.
Teoreticky má řízení po drátě samé výhody, především plně variabilní převod, zásluhou kterého řidič vůbec nemusí přehmatávat a vždy vystačí s polovinou otáčky volantu, což lze zvládnout s rukama v základní poloze. Při stání, manévrování a pomalé jízdě je převod velmi strmý, při rychlé jízdě po dálnici však stejně pomalý, jako u tradičních mechanických řízení.
Křivka závislosti rychlosti a převodu je plně programovatelná a výrobce tak s jedním dílem (řízením) obslouží jak rodinné SUV s vysokým těžištěm, kde je žádoucí pomalejší převod, aby méně citliví řidiči nekývali s vozem, tak nízký sporťák, kde strmé řízení podporuje pocit agility.
Tyč volantu představuje propojení mezi díly nápravy rozechvívanými nerovnostmi vozovky a interiérem vozidla, kam má těch vibrací pronikat co nejméně. Odpadnutí posledního přímého propojení mezi interiérem a podvozkem (či hnacími agregáty) je velkým přínosem pro odhlučnění.
V mnoha tradičních autech si povšimnete, že volant nemáte přímo proti sobě, ale třeba uhnutý o kus vlevo. Tato ergonomická nedokonalost opět vychází z nějakých konstrukčních možností - prostě to tak vyšlo. Volant pro řízení po drátě, v jehož sloupku je elektromotor a trocha elektroniky, lze umístit vždy zcela optimálně. Zploštělý tvar volantu, který je při držení v základní poloze ergonomicky vyhovující, umožňuje lepší výhled na přístroje.
Osobně se všech těchto řešení trochu bojím z důvodu spolehlivosti, když na našich silnicích poměrně běžně jezdí auta dvacetiletá, třicetiletá a dokonce i čtyřicetiletá. Určitě lze elektronicky ohlídat všechny chybové stavy a vynutit si zastavení vozidla dřív, než se skutečně pokyny volantu přestanou přenášet na kola? Přesně tím se totiž chlubí Toyota, resp. Lexus.
Už v prvním testu jsem konstatoval, že řízení zřejmě není schopno tak rychlého zatáčení kol, které by dokázal vyvolat řidič, a musí mu proto přibrzdit volant v rukou. Přesně toto se mi dělo v těsném slalomu a potvrdil to i Ivan Novák, instruktor jízdy v krizových situacích na polygonu Most.
Problematickou oblastí řízení po drátě je zpětná vazba. Absence přenosu vzruchů a vibrací je funkční výhodou řízení po drátě, takže nemá cenu volantem zmítat podle všech impulsů od kol. Zpětná vazba tak musí být programovaná, kdy se ladiči snaží odlišit, které impulzy do řízení jsou pro řidiče žádoucí a mají mu být přeneseny do volantu. A bohužel třeba stav, kdy při smyku zádi a náklonu vozidla ve vyhýbacím manévru se řízení samo stáčí do kontra, byl shledán zbytným a u lexusu se neprojevuje. Více už ve dnešním videu.
Zdroj: Autorský text