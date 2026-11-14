Nový Lexus TZ poprvé naživo z Prahy: Ohromné SUV pojme šest dospělých
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Šestimístné elektrické SUV za dva miliony nabídne dostatek prostoru ve všech řadách sedadel, slušný výhled a chytrá řešení, ale všechno dokonalé opravdu není. Prozkoumali jsme ho na e-Salonu v Praze.
Nové SUV o třech řadách sedadel by samo o sobě nebylo zas taková novinka, jenže když je elektrické, je to něco jiného – elektrických aut s tolika místy k sezení zas tolik není, přinejmenším ne od „západních“ značek a nepočítáme-li dodávky. Lexus TZ to však nabízí už i na českém trhu a místní zastoupení automobilky ho dovezlo na e-Salon do pražských Letňan, kde jsem si ho mohl prohlédnout zblízka.
Krátké seznámení proběhlo v interiéru verze 450e, tedy v základní výbavě Prestige s cenovkou téměř přesně dva miliony korun. Už tahle výbava je dost bohatá, nabídne dvě samostatná vyhřívaná „kapitánská“ sedadla ve druhé řadě, ventilované a elektricky nastavitelné sedačky v první řadě, čalounění umělou kůží, 14" displej inftoainmentu, head-up displej, ambientní osvětlení nebo natáčení zadní nápravy.
Sedačky v druhé řadě jsou samozřejmě posuvné, také mají každá vlastní loketní opěrku u středu vozu nad konzolí s držáky nápojů a opravdu rozměrnou odkládací schránkou, která byla o novinářském dnu e-Salonu plná bonbonů. Prostoru i pohodlí je tu dost, ale přesto proběhly kompromisy – opěradla se dají zcela sklopit, aby člověk vytvořil velký prostor pro přepravu nákladu.
Třetí řada sedaček se sklápí kompletně elektricky pomocí tlačítek na bočnici kufru. Chvilku to trvá, ale je to snadné, a za jejich opěradly ještě zbývá trochu místa na náklad. Nechávat v garáži není třeba ani roletku, na tu je místo pod dvojitou podlahou zavazadelníku – a tu můžete připraveným háčkem snadno udržet zvednutou.
Za volantem mám radost z přístrojového štítu plné velikosti, jelikož však ve voze není klíč, nemůžu vyzkoumat, co nabízí, stejně jako u infotainmentu. Pár fyzických ovladačů je na středovém tunelu a těší mě i to, že se výdechy ventilace ovládají normálně rukou, nikoliv skrz displej. U klik se Lexus drží elektroniky stejně jako u řady jiných modelů, které v Evropě už prodává.
Slušný je také výhled z vozu a materiály působí fajn – kromě té umělé kůže na sedačkách a volantu. Právě na volantu mým dlaním přijde extrémně gumově a nepříjemně. Jak bude působit čalounění ve vyšší výbavě Luxury, kde je umělá kůže kombinovaná se semišem, jsem zatím neměl příležitost vyzkoušet, ale upřímně doufám, že to bude lepší.
Velkou pochvalu naopak získává prostornost vozu. Stejně jako v mazdách CX-80 a CX-90 či Škodě Peaq se sem totiž vejdou tři dospělí chlapi za sebe. Ne že by měli akry prostoru, ale žádný se nemusí omezovat a může takto nějakou chvíli cestovat.
Jaké to cestování s novým Lexusem TX bude ve skutečnosti, zjistíme za několik týdnů, až ho získáme k redakčnímu testu.
zdroj: Autorský text | foto: Marek Bednář/Auto.cz, Lexus