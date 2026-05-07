Lexus ukázal nové obrovské SUV. TZ má 6 míst, přes 400 koní a dojede daleko
Elektromobil nabízí podle automobilky Lexus ideální spojení požitku z jízdy a evoluce. A to i v případě obrovského šestimístného modelu TZ, který na evropský trh přijde příští rok.
Automobilka Lexus představila svou novou vlajkovou loď mezi SUV s názvem TZ. Jde o šestimístné čistě elektrické SUV, které míří do prémiového segmentu. S délkou 5100 mm a rozvorem náprav 3050 mm se zařadí mezi třídu iX z Mnichova a obrovské EQS SUV ze Stuttgartu.
Svou velikostí také výrazně přesahuje dosavadní vlajkové SUV v podobě modelu RX s délkou 4890 mm a rozvorem 2850 mm. Model TZ ztělesňuje novou vizi značky Lexus nazvanou „Discover“, tedy volně přeloženo „objevovat“. Jeho design je velmi hranatý, avšak od Toyoty Highlander EV, se kterou sdílí platformu, je odlišný více, než se předpokládalo.
Vpředu naznačuje pro značku typický tvar masky chladiče a uvádí nový světelný podpis ve tvaru zdvojeného písmene „L“. Kombinuje luxus s robustností tak, jako to dříve uměly modely LX založené na vrcholné Toyotě Land Cruiser. Přes hranatou příď se navíc může pochlubit součinitelem aerodynamického odporu 0,27.
Robustnost pokračuje také při pohledu z boku díky výrazně tvarovanému nadkolí, které model TZ opticky rozšiřuje. Kliky dveří jsou částečně zapuštěné a výrazně strukturované, avšak velké plochy karoserie opticky doplňují výrazné disky kol o velikosti 20 až 22". Nový Lexus TZ se navíc bude moci objednat v dvoubarevném lakování karoserie.
Při pohledu zezadu se horní část karoserie mírně zužuje, což pomáhá aerodynamice, ale podle automobilky nemá vliv na místo uvnitř. Koncové svítilny mají naznačovat tvar písmene „L“ také, ale na první pohled se jedná o světelnou linii, podle níž byste si klidně mohli myslet, že koukáte na Porsche Cayenne Electric.
Budoucnost v klasickém hávu
Po usednutí za volant potěší rozvržení ovládacích prvků i design, který připomíná klasické uspořádání, ale integruje moderní řešení a technologie. Digitální přístrojový štít o úhlopříčce 12,3" je do interiéru zasazen bez klasické kapličky, díky čemuž vylepšuje výhled na vozovku.
V obou horních rozích je displej zploštělý, aby volant nezakrýval žádné informace, a stejný tvar má také palubní deska. Takhle hezkou integraci dnes jen tak nenajdeme. Displej je navíc pokryt polarizační fólií, která pomáhá zamezovat oslnění a odrazům na čelním skle, které by jinak mohly znesnadňovat sledování přístrojů nebo čitelnost zobrazovaných informací.
Centrální 14" displej multimédií jakoby stál na poličce, na které kromě fyzického ovladače hlasitosti najdeme také schovaná haptická tlačítka klíčových funkcí „Hidden Switch“. Ty zůstávají schované pod hladkým čalouněným povrchem do chvíle, než se přiblíží ruka spolujezdce či řidiče. Ovládají teplotu vzduchu, kamerový systém, vyhřívání skel a automatické parkování. Neviditelné ovladače najdeme také na volantu.
Model TZ využívá nový software Lexus Arene, který by měl zajistit rychlé, intuitivní a plynulé ovládání nového multimediálního systému LexusConnect. Vylepšeno bylo hlasové ovládání, navigace i funkce zabezpečení vozidla. K přístupu do vozu bude volitelně možné použít digitální klíč uložený v peněžence chytrého telefonu, a to dokonce i v momentě, kdy se zařízení vybije.
Díky dlouhému rozvoru bylo možné umístit do modelu TZ šest míst k sezení ve třech řadách, což znamená kapitánská křesla v řadě druhé. I třetí řada by měla nabídnout velkorysý prostor pro hlavu i nohy dospělých pasažérů, čehož bylo dosaženo díky absenci nádrže a možnosti umístit sedadla níž, než obvykle.
Přední sedadla jsou zcela nová a tvoří je lehká dělená konstrukce se samostatnými moduly připevněnými k rámu. Měla by poskytovat lepší oporu a vyšší míru pohodlí. První dvě řady sedadel nabízejí možnost vyhřívání i ventilace, volitelně je možné vyhřívání také sedadel třetí řady.
I tak ale budete chtít sedět v prvních dvou řadách, které pro maximální komfort cestování volitelně disponují vysouvacími opěrkami pro nohy a teplomety v prostoru kolen a dolní části nohou řidiče a spolujezdce, které jsou nenápadně zabudovány pod přístrojovým panelem a sloupkem řízení. Zajišťují energeticky úsporné vytápění pro co nejmenší negativní vliv na dojezd.
Model TZ také dostal největší panoramatickou střechu, která se kdy ve voze značky Lexus objevila. Přispívá k pocitu vzdušnosti v kabině. Další poprvé představuje dekorativní obložení dveří z vrstveného bambusu, které za dne vypadá jako přírodní bambus, ale je do něj integrováno výrazné ambientní osvětlení s možností různých barevných vzorů.
Požitek za volantem
Lexus slibuje pocit kontroly a agilitu odpovídající sedanům nebo menším vozům SUV. Dosáhl toho vyztužením základní platformy, tuhým podvozkem a nízkým těžištěm díky baterii umístěné v podlaze. Odpružení zajišťují přední vzpěry McPherson a zadní víceprvkové zavěšení (multi-link) vyvinuté speciálně pro model TZ.
Zadní kola umožňují natáčení až o čtyři stupně v závislosti na jízdní situaci, díky čemuž je TZ stabilní ve vysokých rychlostech a v těch nízkých naopak lépe drží stopu. Řízení nabízí lepší odezvu a usnadňuje manévrování (průměr otáčení 11,2 metru je opravdu dobrý, například EQS SUV má 11,9 m a BMW iX dokonce 12,1 m).
Také vrcholný model TZ nabídne technologii Interactive Manual Drive, která obohacuje řízení o virtuální osmistupňovou převodovku, která může řadit automaticky, nebo umožňuje ovládání pádly pod volantem. Systém nabízí také simulovaný zvuk spalovacího motoru a simulovaný otáčkoměr. Pokud člověk zapomene řadit, auto „nepojede“, stejně jako při podtáčení reálného motoru.
Model TZ disponuje oproti již prodávanému modelu RZ a připravovanému ES větší baterií o kapacitě 95,8 kWh a výkon 230 kW (313 k), respektive 300 kW (408 k) v silnější variantě přenáší pomocí elektrických jednotek eAxle na přední i zadní nápravu. Ty sdružují klíčové komponenty elektrického pohonu v jednom pouzdře.
Maximální dojezd tohoto obra s hmotností přes 2,5 tuny je ve variantě TZ 450e až 540 km a v silnější variantě TZ 550e až 480 km. Maximální rychlost je v obou případech omezena na 180 km/h, přičemž slabší varianta se na 100 km/h dostane za 6,6 sekundy a ta silnější dokonce za 5,2 s.
Výkon i rychlost vozu lze však v případě nutnosti omezit zvolením režimu Range, který napomáhá dosažení maximálního dojezdu tím, že zamezuje zbytečné akceleraci i brzdění.
Baterii je možné dobít stejnosměrným proudem o výkonu až 150 kW a při použití palubní AC nabíječky je umožněn výkon až 22 kW již ve standardu. K plánování cest automobilka doporučuje použít inteligentní navigační systém, který automaticky předehřeje baterii pro optimální nabíjecí výkon.
Nabíjení při jízdě je možné díky systému rekuperačního brzdění, jehož pět stupňů úrovně zpomalování je možné ovládat pádly pod volantem, pokud zrovna nevyužíváte technologii simulovaného spalovacího motoru. Evropský prodej modelu TZ bude spuštěn v roce 2027.
Zdroj: Lexus