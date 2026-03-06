Líbí se vám Volkswagen Tiguan? Na trhu vydrží dlouho, v plánu jsou dva facelifty
Zatímco u elektromobilů se očekávají kratší životní cykly a častější modernizace, u spalovacích vozů můžeme počítat s opakem. Důkazem toho je Volkswagen Tiguan, který má už teď naplánované dvě modernizace.
Typický životní cyklus nových aut je už dekády stejný. Po příchodu na trh se po 3 až 4 letech udělá modernizace, která jej na trhu udrží další 3 až 4 roky. Některé automobilky mají intervaly trochu kratší, v Číně některé automobilky dokonce počítají spíše v měsících. V Evropě ale poslední dobou vídáme spíše opačný přístup.
Může za to příchod emisní normy Euro 7, u které nebylo do poslední chvíle jasné, co bude vlastně obsahovat. Ale také postupný přechod na elektromobilitu, kvůli kterému se finance posouvají spíše do projektů kolem baterií a elektromotorů a spalovací vozy jsou odsouvány na druhou kolej.
Už teď tak víme, že se na trhu ještě dlouho udrží třeba Škoda Karoq a podobný plán je i pro menší kamiq nebo fabii. Volvo nedávno dalo druhou modernizaci modelu XC90, vyráběnému od roku 2015. To samé potkalo i Land Rover Discovery Sport, plánuje se to údajně i pro Hyundai i30.
To samé čeká i Volkswagen Tiguan, kde to už potvrdila i samotná automobilka. Během prvního zasedání v roce 2026 předsedkyně podnikové rady Daniela Cavallo prozradila, že Volkswagen plánuje dvě rozsáhlé produktové modernizace pro model Tiguan pro roky 2028 a 2031.
Myšlena tím je evropská varianta a auto by se mělo na trhu udržet minimálně do roku 2035. Tehdy bude třetí generace stará 11 let. Pro srovnání ta druhá na trhu vydržela standardních 8 let s modernizací zhruba uprostřed.
První modernizace třetí generace nejspíše vylepší interiér a softwarovou výbavu, očekávat se dá návrat fyzických tlačítek, jako se to děje na jiných modelech koncernu. Exteriéru se ale nejspíše velké změny vyhnou. Ta druhá modernizace už by měla přinést větší změny designu, zároveň se dají očekávat upravené motorizace v souladu s novými emisními pravidly.
Na trhu spalovací Volkswagen Tiguan doplní také jeho elektrická verze. Nepůjde však o nový model nebo elektrifikaci toho spalovacího. S faceliftem modelu ID.4 totiž přijde změna jména na ID.Tiguan. Volkswagen se takto rozhodl zjednodušit svou modelovou řadu a lépe vytěžit silná jména z portfolia. Podobná situace se jmény a s modernizacemi se dá očekávat i u jiných modelů, včetně třeba golfu.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz