Lidé se smáli, Ferrari bohatne. Šok z elektrického Luce vyprchal a akcie stoupají
Když koncem května v Maranellu odhalili první čistě elektrický model s názvem Luce, přišla vlna posměchu. Krátkodobá panika na burze umazala z hodnoty automobilky miliardy a zdálo se, že slavná značka prožívá nejtěžší období za poslední roky. Jenže stačilo pár dní a akcie Ferrari po ročním propadu rostou.
Automobilový svět zažil koncem května pořádné zemětřesení. Ferrari ukázalo světu model Luce, svůj první čistokrevný elektromobil. Konzervativní jádro fanoušků novinku okamžitě rozcupovalo. Když se ke skeptickým hlasům přidal i bývalý šéf automobilky Luca di Montezemolo, nervózní investoři začali mačkat tlačítko prodej. Během jediného dne se tržní hodnota firmy smrštila o více než osm procent a cena akcií se propadla k lokálnímu dnu kolem 330 dolarů.
Pro Ferrari to byla citlivá rána, protože italská legenda nevstupovala do této premiéry v nejlepší kondici. Od svého historického maxima z července loňského roku totiž akcie na newyorské burze odepsaly přibližně třetinu své hodnoty.
Tento dlouhodobý pokles odstartoval již loni na podzim, kdy management na ostře sledovaném setkání s investory představil opatrnější výhledy budoucích zisků a snížil ambice v oblasti rychlosti elektrifikace do konce dekády. Wall Street už tehdy firmu potrestala historicky nejhlubším jednodenním propadem.
Jenže na finančních trzích se znovu potvrdilo, že první emoce bývají špatným rádcem. Současný generální ředitel Benedetto Vigna rázně vystoupil na obranu nové strategie a přinesl čísla, na která investoři slyší nejlépe. Ukázalo se totiž, že ti nejvěrnější a hlavně nejbohatší klienti značky, pro které je vlastnictví vozu z Maranella otázkou prestiže, komentáře na sociálních sítích často ignorují. Předobjednávky na model Luce začaly naskakovat a továrna má o práci postaráno na měsíce dopředu.
Tento fakt se okamžitě promítl do nálady na burze a přinesl strmé oživení. Během pouhých několika týdnů akcie smazaly veškeré ztráty způsobené úvodním šokem a vyšplhaly se nad hranici 351 dolarů, což znamená solidní meziměsíční nárůst o necelých sedm procent. A značce se celkově daří už celé první čtvrtletí letošního roku i díky obrovskému zájmu o zakázkové úpravy limitovaných sérií.
Ferrari si drží provozní marži v blízkosti třiceti procent, což je v automobilovém průmyslu zcela nevídané číslo. Pro zkušené burzovní dravce se tak nedávný pokles stal pouze ideální příležitostí k levnějšímu nákupu.
Otázkou však zůstává, zda tento optimismus na burze vydrží i v delším horizontu. Celý evropský automobilový průmysl totiž v současnosti prochází jedním z nejvíce turbulentních období své historie a Maranello před těmito globálními tlaky není zcela imunní.
Zdroje: Bloomberg, CNBC, Ferrari, Google Finance, Reuters, The Wall Street Journal