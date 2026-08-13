Liftback s korbou pick-upu? Stellantis navrhuje nové řešení
Patent na nový způsob otvírání zadního čela liftbacku či hatchbacku může usnadnit přepravu objemných věcí, aniž byste museli jezdit kombíkem. Na denní používání však nebude.
Kvůli výjimečné situaci, kdy bude potřeba přepravit ledničku, si čeští řidiči rádi kupují kombíky. Jakkoliv je racionalita takového přístupu diskutabilní, koncern Stellantis přichází s patentem, který by mohl českým řidičům nabídnout odlišné řešení. Má totiž umět přeměnit sedan, hatchback či liftback v pick-up.
Nápady s různě variabilní korbou pick-upu nejsou nové. Aby byla skutečně praktická, je třeba ji mít dlouhou nejméně dva metry, jenže pokud po většinu času tolik prostoru nepotřebujete, taháte s sebou opět zbytečnou hmotnost navíc a hůř se vám parkuje. Proto některé pick-upy umožňují korbu prodloužit sklopením zadního čela kabiny spolu se zadní lavicí. Jinde zas potkáte možnost korbu prodloužit pomocí ohrádky, která se upevní na otevřené zadní čelo.
Ve všech případech ale takové řešení vychází z pick-upu, ne z auta, v němž je nákladový prostor běžně uzavřený. Patent Stellantisu, který před několika dny zveřejnil francouzský patentový úřad, má za základ liftback. Použitelné však je s jistými úpravami i na hatchbacku nebo sedanu.
Principielně jde o to, že by bylo zadní čelo vozu rozdělené na dvě části, ale ne jako u Volva XC90, nýbrž jako např. u civicu 5. generace. Spodní část by se vyklápěla dolů stejně jako čelo korby pick-upu a byla by nezávislá na horní části zadního čela. Ta horní část by se ale nevyklápěla jen nahoru, nýbrž by se mohla otevřít výrazně víc, odklopit až tak moc, aby téměř ležela na střeše vozu.
Upevněnou v této pozici by ji drželo právě gros patentu – mechanismus, který by se připevnil do kotevních bodů na střeše podobně jako příčník, nemáte-li podélné ližiny. Na druhém konci by držel horní část zadního čela vozu. Ta by byla ovládaná elektricky, aby ji zvládli používat i lidé, kteří nedokážou tak těžkou věc zvednout dostatečně vysoko či s ní bezpečně manipulovat tak, aby nedošlo k nějakému poškození či zranění.
Samozřejmě, pořád by taková jízda znamenala otevřené auto, ale dnes lidé v nouzi také jezdí s pootevřenými pátými dveřmi, potřebují-li přepravit něco velkého. Pořád by tu byla nutnost náklad připevnit, protože by nebyl uzavřený v nákladovém prostoru, jako např. u dodávky. Horní část zadního čela téměř ležící na střeše by fungovala jako aerodynamická brzda, ale v tomto případě se nepočítá s tím, že byste takhle tu objemnou věc chtěli převážet napříč republikou, jde spíš o cesty z obchodu s nábytkem či elektrospotřebiči pár kilometrů domů nízkou rychlostí.
Zdroj: INPI/CarBuzz | foto: INPI, Honda | video: Marek Bednář/Auto.cz