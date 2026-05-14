Logo Ghia bývalo znakem nejluxusnějších fordů. Jaký byl jeho původ a proč už se dnes nepoužívá?
Jak poznat, že před vámi nestojí obyčejný Ford, ale jeho nejluxusnější verze? Třeba podle specifického loga Ghia na karoserii. Tohle ovšem platilo jen do roku 2004.
Ghia je původně jedním z mnoha italských karosářských domů. Proč se ale její specifické logo objevilo na karoseriích vrcholných verzí evropských fordů? Důvodem nebylo, že by je karosárna Ghia výhradně navrhovala. Šlo spíše o obchod. V roce 1970 totiž Ford karosárnu Ghia koupil. A o pouhé čtyři roky později se na trhu objevil první model s logem zmíněné karosárny. Šlo o Granadu Ghia, někdejší vlajkovou loď evropského Fordu.
Granada se v době uvedení výbavy Ghia nabízela ve druhé generaci neboli Mark II. O tři roky později dorazila třetí série Mark III, která je u nás mnohem známější také díky britskému seriálu Profesionálové o agentech fiktivní tajné služby CI5. Její šéf major George Cowley měl jako služební auto právě Ford Granada Ghia s motorem V6.
Mimochodem Granada Ghia si zahrála také ve francouzském thrilleru o doznívání apartheidu v Jižní Africe Krvavý písek. Tady v ní jezdí hlavní představitel, jehož ztvárnil britský herec Orlando Bloom.
Granada Ghia měla Fordu zajistit konkurenci v prostředí prémiových značek. Typickým znakem této vrcholné verze byly dřevěné obklady dveří, kožené čalounění, klimatizace a další extra výbava. Ta mohla čítat třeba palubní telefon, jak je dobře patrné ze seriálu Profesionálové. Pro Fordy ve výbavě Ghia bylo typické specifické logo karosárny umístěné třeba na rámech skel bočních dveří.
Pokud jde o návrhy aut, tak karosárna Ghia pro Ford vytvářela zejména koncepty. Například Ford Probe Concept z roku 1979. Jméno bylo později použito na dvě generace kupé Fordu. Nejvýznamnější byl ale koncept Ghia Saetta, takový předobraz Fordu StreetKa (ten ve skutečnosti karosoval Pininfarina), hlavně však nosič nového designérského jazyka „New Edge“. Ten se stal typickým pro generaci fordů od devadesátých let do první dekády 21. století. Asi nejvíce je znám z první generace přelomového modelu Focus. Koncept Saetta také ovlivnil v konečné fázi design malinkého Fordu Ka. Ten nakonec vypadal lépe než samotná studie.
Cesty Fordu a karosárny Ghia se začaly rozcházet na začátku roku 2000, kdy Ford udělal mohutné škrty, drasticky snížil počet zaměstnanců karosárny a ve výsledku z ní udělal značku, která žila vlastně jen virtuálně. Když v roce 2004 vyjelo první Titanium coby nová vrcholná výbava, byl osud loga Ghia na fordech zpečetěn, jakkoliv žilo ještě několik let souběžně s Titanium. Už ale nešlo o nejvyšší verzi. Později dorazilo ST-Line a také Vignale coby vrcholné modely. Fordy tak podruhé nesly ve vrcholných verzích jméno slavné italské karosárny.
A proč se vlastně Ford od označení Ghia uchýlil ve prospěch Titanium? Jedním z důvodů údajně byla snaha uspokojit poptávku po technicky více orientovaných interiérech. Namísto dřeva, které symbolizovalo Ghiu, byl ve výbavě Titanium hliník. Šlo o to přetvořit image luxusních fordů více do moderního světa a zároveň blíže mladým lidem. Ghia údajně až příliš vyvolávala vzpomínky na vinylové střechy, chromované nárazníky a právě již zmíněné dřevěné obklady. A to se již v novém tisíciletí moc nenosilo. Minimálně ne u mainstreamové značky, jakou byl a je evropský Ford.
Zdroj: Jalopnik, prospekty vozů značky Ford, Wikipedia