Londýnský taxík dostane novou generaci. Místo výroby je ale nejisté
Ikonické londýnské černé taxíky se od nepaměti vyrábí v Británii, a to i v současnosti, kdy automobilku LEVC vlastní čínské Geely. Příští generace modelu TX by se však mohla vyrábět i v Číně.
Ikonické černé taxíky, které brázdí ulice Londýna, už dávno nemají retro vzhled. Model s názvem TX, vyráběný od roku 2017, je moderním minivanem jen s designovými odkazy na starší modely. Moderní je i technika, je to elektromobil s prodlouženým dojezdem – ovšem nedokáže už splnit nadcházející pravidla související s odolností sedadel a jejich ukotvením.
Pro rok 2027 tedy dostane novou generaci, která se ukázala na dvou upoutávkách. Patrně to nebude žádná velká revoluce, čekejme opět tvar karoserie MPV s dlouhými zadními dveřmi, aby se pasažérům dozadu nastupovalo co nejsnáze, i kdyby měli třeba omezenou pohyblivost.
Upoutávka ukazuje také výraznou přední kapotu. Zda pod ní zůstane pracovat range extender schopný nabíjet baterii elektrického hnacího ústrojí, zatím není jasné, ale je do docela pravděpodobné – Londýn se snaží o co nejvýraznější snížení emisí ze své dopravy.
Největší změna tak může nastat v místě výroby. TX se vyrábí ve fabrice v Ansty nedaleko britského města Coventry, ale že se tam bude vyrábět i následující generace, není jisté. Společnost LEVC, která je součástí koncernu Geely, v minulosti uvedla čínské město I-wu v čínské provincii Če-ťiang jako základnu pro svou čínskou výrobu, i když se tam žádná auta značky LEVC nevyrábí, uvádí britský web Autocar.
„Budoucí využití výrobního závodu v Ansty“ podle stejného vyjádření LEVC „zůstává nejisté“, což úplně nepřidává na jistotě, že londýnské taxíky zůstanou britským výrobkem. Po byznysové stránce by to však dávalo smysl – náklady na výrobu čehokoliv na britské půdě jsou vysoké a přesunem výroby do Číny by klesly.
LEVC navíc za rok 2025 skončilo ve ztrátě téměř 55 milionů liber (1,56 miliardy korun), takže prostor pro šetření nákladů se snadno najde. Podle mluvčího LEVC je Velká Británie pro tento koncern „klíčovým trhem“, konkrétní odpověď na místo výroby budoucí generace však neposkytl.
Zdroje: Autocar, LEVC