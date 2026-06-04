Lotus Eletre už v Evropě koupíte v plug-in hybridní variantě. Levný není, zajímavý ano
Dojezd přes 1200 kilometrů, z toho 350 čistě na elektřinu. Nabití baterie za 9 minut a k tomu skoro 1000 koní, to vše slibuje obrovské hyper-SUV od Lotusu.
Že se vám z představy obrovského SUV od Lotusu dělá mdlo? Náplastí budiž úspora 120 kg oproti čistě elektrické variantě, se kterou se britská automobilka pod vedením čínského konglomerátu Geely chystala prorazit mezi širší spektrum zákazníků.
Opak se však stal pravdou a prodeje obrovského hyper-SUV, jak značka model Eletre nazývá, jsou od uvedení celosvětově mizivé. Na vlastní kůži přitom jde o schopný vůz plný technologií a kvalitních materiálů, ovšem i se značným sebezapřením je pro fanoušky značky těžké tento vůz nazvat lotusem.
A pro potenciální nové zákazníky, na které Geely s modelem Eletre cílilo, zase odradila vysoká cena v kombinaci s čistě elektrickým pohonným systémem, jehož obliba na klíčovém americkém trhu zažívá masivní propad. Lotus uvádí prodejní čísla pouze společně se sedanem Emeya, ani tak ale nejsou nikterak zázračná.
Před dvěma lety celosvětově Lotus prodal 6862 těchto lifestylových modelů a minulý rok dokonce jen 4846. Zatímco Evropa dominovala prodejům před dvěma lety s téměř polovinou celosvětového objemu, v roce minulém se prodalo o skoro 2000 kusů méně.
Proto do modelu Eletre neplánovaně zabudovali hybridní systém X-Hybrid vlastního vývoje, který si zakládá na kombinaci výkonu čistě elektrického vozidla s velkým dojezdem díky spalovacímu motoru, který zároveň dodává pro Lotus typický zážitek z jízdy. Tento systém hraje klíčovou roli ve strategii Focus 2030, která nahradila plán prodávat pouze čistě elektrické vozy přístupem postaveným na požadavcích zákazníků a slibuje nabízet volbu mezi více druhy pohonu.
„Eletre X je důkazem toho, jak mohou nejmodernější technologie sloužit řidiči – a právě tato hodnota je jádrem značky Lotus,“ řekl o hybridní variantě Qingfeng Feng, generální ředitel společnosti Lotus Group. Jádrem technologie X-Hybrid je pokročilá baterie s kapacitou 70 kWh spolupracující s dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 150 kW, který funguje primárně jako generátor.
Všeuměl, nebo pravý Lotus?
K vysokému dojezdu přispívá velká 52litrová palivová nádrž a k efektivitě celého systému zase 900V architektura a rychlonabíjení stejnosměrným proudem 350 kW. Umožňuje tak nabití z 20 na 80 % kapacity za přibližně 9 minut, přičemž čistě elektrický dojezd 350 km by záviděl i leckterý elektromobil.
Pozoruhodné totiž je, že značka dříve prosazující heslo „Zjednoduš a přidej lehkost“ do obrovského SUV umístila palivovou nádrž prakticky běžné velikosti a zároveň pro plug-in hybridní vůz obrovskou baterii.
Odklon od tradičních hodnot se ale podle automobilky určitě nekoná v naladění podvozku, který spolu s pokročilými aerodynamickými prvky prý velkému SUV zajišťuje dynamiku, ovladatelnost a pocit z jízdy na světové úrovni, přesně tak, jak to zákazníci od Lotusu očekávají.
Mezi aktivní aerodynamické systémy vozu patří kromě aktivní mřížky chladiče také zadní spoiler, který při brzdění generuje přítlak až 120 kg. Fyziku se inženýři snaží přelstít také 48V aktivním stabilizátorem schopným aktivně potlačit náklon karoserie o působení až 1400 Nm, dvoukomorovým vzduchovým odpružením s adaptivními tlumiči schopnými reakce v rámci dvou milisekund nebo systémy aktivního řízení točivého momentu.
To není vše, automobilka vyzdvihuje i přední zavěšení s dvojitými lichoběžníkovými rameny, speciálně vyvinuté pneumatiky Pirelli P Zero 5 LTS pro excelentní přilnavost na mokru a stabilitu ve vysokých rychlostech anebo šestipístkové brzdy Brembo pro maximální brzdný výkon. U auta o hmotnosti přes 2,5 tuny totiž fyzika nedává nic zadarmo.
Z levného kraje není ani Eletre X jako takový, na německém trhu startuje verze Eletre X H550 na částce 96.990 eur a vrcholný model Eletre X H1000 dokonce na 119.990 eur. V přepočtu tedy mezi 2,35 a 2,9 milionu korun, do České republiky se však oficiálně dovážet nebude.
Nabízen bude v Německu, Belgii, Nizozemsku, Španělsku, Itálii, Francii, Rakousku, Lucembursku, Norsku a Švédsku. Pro srovnání čistě elektrická varianta startuje na stejné částce, ovšem za vrcholnou verzi Eletre R dáte 150.990 eur (přes 3,5 milionu korun).
Zapomeňte na Lotus Elise
Doby spartánských interiérů malých sporťáků z Norfolku už jsou dávno za námi a uvnitř eletre je to zřejmé na první pohled. Široká středová konzola disponuje zajímavým designem s voličem automatické převodovky a několika dedikovanými ovladači, většinu funkcí ale ovládáte přes obrovský centrální displej.
Řidič má k dispozici tenký informační displej a také průhledový displej, aby jeho pozornost nebyla rušena nutností koukat jinam než před sebe. Eletre X je prošpikované 30 senzory, které řidiče hlídají a společně s výpočetní architekturou Nvidia Thor pracují tiše na pozadí, aniž by narušovaly požitek z jízdy.
Audiofily potěší systém KEF s 23 reproduktory s technologií Uni-Q. Ani z materiálů uvnitř zákazníci zklamáni nebudou. V interiéru najdeme uhlíková vlákna, Alcantaru a recyklovanou textilii Wyron Truecycled. Sedadla vypadají pohodlně a mohou být ventilovaná i vyhřívaná, asi abyste byli připraveni na průjezd zasněžených Alp stejně jako pohonná jednotka.
Lotus totiž slibuje stabilní výkon v náročných podmínkách reálného světa a systém správy baterie je prý připraven k jízdě po dálnici, v tuhé skandinávské zimě nebo při dlouhém sjezdu z vrcholků Alp. V ideální situaci dosahuje ve vrcholné variantě výkonu 700 kW (952 k) a točivého momentu 935 Nm a zrychlí z nuly na sto za 3,3 sekundy. Při stavu baterie pod 20 % je výkon omezen na 550 kW (737 k).
|Varianta
|Eletre X H550
|Eletre X H1000
|Pohon
|X Hybrid (plug-in hybrid), AWD
|Maximální kombinovaný výkon
|405 kW (550 k)
|700 kW (952 k)
|Maximální kombinovaný točivý moment
|935 Nm
|Zrychlení 0–100 km/h
|4,9 s
|3,3 s
|Maximální rychlost (elektrický a hybridní režim)
|210 km/h
|230 km/h
|Kapacita baterie / objem nádrže
|70 kWh (NMC, 900 V) / 52 l
|Dojezd (čistě elektrický, kombinovaný)
|350 / 1200 km (předběžné hodnoty)
|Rychlost nabíjení (DC/AC) + V2L
|350 (max 436)/11 kW + 6,0 kW
|Hmotnost (DIN)
|2 550 kg
|2 615 kg
|Rozměry
5103 × 2019 × 1636 mm
(na 21" kolech)
|Rozvor
3 019 mm
|Průměr otáčení
11,8 m
|Rozměr kol (P/Z)
255/50 R20 vpředu
285/45 R20 vzadu
265/45 R21 vpředu
285/45 R21 vzadu
|Přední brzdy
4pístkový pevný třmen, 20" kotouče
6pístkový pevný třmen, 21" kotouče
|Zadní brzdy
|Plovoucí třmen, 19" kotouče
|Cena od (pro německý trh, přibližný přepočet)
|2.349.990 Kč
|2.899.990 Kč
Zdroje: Lotus Cars