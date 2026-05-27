Lotus Emira končí se čtyřválcem. Na rozlučku si přichystal dosud nejsilnější verzi
Čtyřválce k Lotusu historicky patří, ostatně největší důraz se u této značky dával na lehkost. V emiře ale tento motor brzy skončí a nahradí jej šestiválec. Ještě než se tak stane, bude Lotus prodávat vrcholnou variantu Emira 420 Sport.
Lotus Emira je na evropském trhu zajímavý úkaz. Jde totiž o jeden z posledních dostupných spalovacích sportovních vozů. Vystačí si s přeplňovaným dvoulitrem od AMG nebo šestiválcovým motorem od Toyoty a s oběma pohony dokáže dělat neskutečné divadlo. Už delší dobu se spekuluje o budoucnosti tohoto modelu, který je i dnes nejprodávanějším vozem Lotusu.
Oba současné motory budou brzy nahrazeny šestiválcem firmy Horse Powertrain, o čemž jsem tu psal nedávno. Ještě než na to dojde, ale Lotus uvádí novou variantu emiry s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem AMG. Jmenuje se Emira 420 Sport a je to nejlehčí a zároveň nejsilnější verze, jaká kdy vznikla.
Právě váha je základním stavebním kamenem Lotusu, ostatně nejznámějším výrokem zakladatele značky Colina Chapmana je „Zjednodušte a pak přidejte lehkost“. U nové Emiry 420 Lotus ubral 25 kg hmotnosti, což nezní jako moc, ale každý gram se počítá. Kolik tedy přesně novinka váží, už Lotus nenapsal, ale výchozí Emira Turbo má 1457 kg. O 25 kg se podle tiskové zprávy zlepšil také přítlak.
Srdcem vozu zůstává za sedadly umístěný dvoulitrový čtyřválec AMG M139, nejsilnější sériový čtyřválec na světě, a párovaný je stále s dvouspojkovým osmirychlostním automatem. V emiře měl dosud výkon 294 kW ve verzi Turbo SE, v novince posiluje na 309 kW, neboli 420 koní, což vozu dává ono číslo v názvu. Z nuly na stovku se dostane za 3,9 sekundy, což je zlepšení o jednu desetinu sekundy proti SE, maximálně se rozjede na 299 km/h.
Úpravy exteriéru zahrnují nový přední splitter, pozměněné přední průduchy, rozšířené boční prahy, zvětšené otvory pro přívod vzduchu, spoiler na hraně kufru a žebrované víko motoru. Tyto změny mají za následek zvýšení průtoku vzduchu k vnějším chladičům o 15 procent, k centrálnímu chladiči o 14 procent a chlazení brzd se zlepšilo o 10 procent, stejně jako průtok vzduchu k výfukovým ventilům, který vzrostl o 30 procent.
Emira 420 Sport má o 5 mm nižší světlou výšku v kombinaci s upraveným nastavením odpružení. Lepené hliníkové šasi a lichoběžníkové zavěšení přinášejí kombinaci jízdního komfortu a precizního ovládání, zatímco elektrohydraulický posilovač řízení poskytuje řidiči detailní zpětnou vazbu.
Interiér je navržen tak, aby vyhovoval jak jízdě na silnici, tak na závodní dráze, a disponuje sedadly nastavitelnými ve 12 směrech, uspořádáním orientovaným na řidiče a intuitivními ovládacími prvky. Nová karbonová pádla řazení v kombinaci s aktualizovanou hmatovou odezvou zajišťují lepší reakce a intenzivnější zážitek z jízdy.
„Emira je celosvětově proslulá svým komfortem a ovladatelností – byla vyladěna tak, aby pohlcovala nerovnosti, uklidňovala podvozek a komunikovala, to vše v harmonii s čistým systémem řízení. S modelem 420 Sport jsme na těchto základech stavěli a posunuli je ještě dál. Nastavitelné tlumiče, vyšší přítlak, ostřejší reakce, menší naklánění – každý detail byl posedle promýšlen tak, aby měl řidič vůz ještě více pod kontrolou,“ uvedl Gavin Kershaw, ředitel pro jízdní vlastnosti ve společnosti Lotus Cars.
Emira 420 Sport je nyní k dispozici s volitelným paketem exteriérových prvků z uhlíkových vláken. Ten zahrnuje přední splitter, boční prahy, průduchy v podbězích kol, boční nasávací otvory (side pods), zadní spoiler a lemování difuzoru. Unikátní barvou pro model Emira 420 Sport je oranžová Tangelo Orange – výrazný a expresivní odstín, který pokračuje v dlouhé tradici oranžových laků Lotus.
S uvedením nové verze se do všech variant emiry dostává také jeden nový prvek inspirovaný modelem Esprit. Odnímatelný panel střechy z tónovaného skla je u modelu emira k dispozici vůbec poprvé, je navržen pro rychlé vyjmutí a ukládá se do ochranné tašky za sedadla, což řidičům umožňuje snadno přecházet mezi konfigurací kupé a otevřené střechy.
Nová Emira 420 Sport už se dá objednávat a v Evropě je základní cena stanovena na 129.900 eur, v přepočtu asi 3.130.000 Kč. První vozy se k zákazníkům mají dostat ještě letos v srpnu. Příští rok už bude k dispozici podle všeho jen nová varianta emiry s šestiválcem Horse, pravděpodobně i s nějakou formou elektrifikace.
Zdroj: Lotus, zdroj foto: Lotus, zdroj videa: Lotus