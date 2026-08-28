Lotus se vrací ke spalovacím sporťákům. Nový Esprit dostane osmiválec
Výrobce sportovních vozů Lotus byl celé dekády spojován s lehkými vozy a spalovacími motory. Pod čínským vlastníkem tyto zkušenosti z většiny zahodil a dnes má v nabídce tři elektromobily, plug-in hybrid a jeden spalovací sporťák. To se ale má v budoucnu změnit.
Britská automobilka Lotus vytvořila několik modelů, které se staly legendami. Vedle Super Seven, který dodnes žije u Caterhamu a u desítek dalších malých výrobců, je to také esprit. Klínovitý sporťák vyráběný od 70. let je pro mnohé tím správným lotusem. Částečně za to jistě může i použití vozu v bondovce Špion, který mě miloval, kde se mohl dokonce proměnit v ponorku.
Esprit se vyráběl ve čtyřech sériích, které měly stejný základ a základní tvar, postupně ale dostávaly oblejší karoserii. Ta původní mimochodem vznikla v Itálii u Giugiara. Auto takto vydrželo ve výrobě v továrně v britském Hethelu až do roku 2004, kdy jej Lotus nahradil modelem Europa S. Dohromady takto vzniklo 10.675 kusů a jako jedno z posledních aut na světě si po celou dobu produkce ponechal výklopné světlomety.
Dnes Lotus vyrábí pouze jediný spalovací sportovní vůz, model Emira. V budoucnu se ale esprit pravděpodobně vrátí. Je potvrzené, že Lotus chystá nový spalovací supersport; že ponese jméno Esprit, zatím ne. Šéf designu britské značky ale potvrdil, že legendární jméno je jednou z nejsilnějších variant při výběru pojmenování novinky, která má kódové označení Type 135.
Nový esprit si bere inspiraci z konceptu elektrického supersportu Theory 1 z roku 2024, zveřejněn ale byl zatím jediný temný obrázek zadní části vozu se dvěma masivními výfuky.
Původní Esprit začínal s dvoulitrovým čtyřválcem z vlastního vývoje Lotusu a manuální převodovkou od Citroënu. Čtyřválce vydržely až do roku 1996, se čtvrtou sérií se ale objevila také osmiválcová verze. Dvakrát přeplňovanou jednotku si opět vyvinul Lotus, manuální převodovku s rozvodovkou měl od Renaultu.
Právě osmiválec by se měl objevit v chystaném voze, tentokrát ale doplněný o hybridní systém. Kromě toho ale bude v nabídce i verze s motorem V6 a i ta by pravděpodobně měla být hybridní. Oba motory vyvíjí Horse, tedy společný podnik mezi Geely, Renaultem a Aramcem. Hybridní šestiválec, který se představil letos v dubnu, už byl potvrzen pro budoucí verze Lotusu Emira.
Lotus, ve kterém je Geely majoritním vlastníkem, se na vývoji spalovacího motoru s Horse podílí také. „Vzhledem k tomu, že u tohoto motoru začínáme na čistém listu papíru, vložíme obrovské úsilí do zmenšení jeho rozměrů i snížení hmotnosti,“ uvedl šéf Lotusu Feng Čching-feng. Pro Lotus jde o zásadní otočení strategie poté, co firma roky tvrdila, že emira bude posledním spalovacím vozem značky.
Lehkost se vrátí
Jedním ze stavebních kamenů Lotusu je nízká hmotnost, což se ale u posledních modelů až tak nedaří. Vozy jako Eletre a Emeya jsou totiž elektromobily přesahující dvě tuny. Novinka má i s hybridním osmiválcem vážit do 1,5 tuny, což je na sportovní lotus sice hodně, na zvolený pohon ale působivé číslo. Pro srovnání, šestiválcová emira bez hybridizace dnes váží mezi 1421 a 1487 kg dle výbavy.
Podle Fenga je jedním z řešení odlehčení elektromotoru: „Běžný 150kW motor váží mezi 75 a 95 kg. My jsme využili technologii z formule 1 a srazili hmotnost na pouhých 20 kg,“ uvedl Feng. I tak je to podle něj pořádná výzva: „Dosáhnout tohoto cíle s 800V architekturou, hybridním systémem, motorem V8 a elektromotorem jednoduše není snadné,“ řekl. Dodal také, že se míří na výkon přesahující tisíc koní.
Auto bude vybaveno osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která byla „navržena tak, aby zvládla vysoký točivý moment a zároveň si zachovala co nejnižší hmotnost,“ řekl Feng. Esprit bude vlajkovým modelem spojujícím know-how Lotusu v oblasti elektromobility se spalovacími motory.
„Type 135 zaplní mezeru mezi modely Emira a Evija. Zachová si emociální propojení, které mají majitelé Emiry s mechanicky ovládaným autem od Lotusu, a zároveň využitím hybridní V8 technologie přiblíží technické laťce nastavené modelem Evija,“ dodal Feng.
Nový supersport se bude vyrábět po boku emiry v továrně v britském Hethelu, a to od roku 2028. Pro historické sídlo firmy jde o dobrou zprávu, poslední měsíce se totiž objevovaly zprávy o zavření britské továrny a přesunutí výroby do Číny nebo Spojených států. Elektrické modely Eletre a Emeya se vyrábějí v továrnách Geely v Číně.
Zdroj: Lotus, zdroj foto: Lotus, zdroj videa: Lotus