Lotus zkouší zachránit své luxusní SUV. Plug-in hybridní verze přijde do Evropy
Uplynulo už téměř 10 let od prodeje britské značky koncernu Geely. Plán na finanční návratnost investice zahrnoval mnoho elektrických modelů včetně velkého SUV. Ve snaze o záchranu přichází s revolučním hybridním ústrojím.
Plán nových majitelů byl vcelku jasný. Emira bude poslední Lotus na fosilní paliva, hezky podle staré receptury. Dvoudveřové kupé dostalo k šestiválcovému motoru i manuální převodovku a čtyřválec z dílen AMG se teprve nyní pomalu objevuje na trhu. Emira měla sloužit jako přechodný bod k plně elektrické budoucnosti Lotusu.
Ta začala hypersportovním modelem Evija, který byl v době svého představení nejvýkonnějším sériově vyráběným autem světa. Dodávky zákazníkům podle slov automobilky začaly před necelými dvěma lety. S cenovkou téměř 2,5 milionu eur (72 milionů korun) evija samozřejmě nemohla být jediným modelem, který se na záchraně značky měl podílet.
Lotus nejspíše viděl úspěch Lamborghini Urus a popularitu kategorie SUV, a představil svou ideu takového auta. Lifestylové SUV Eletre s výkonem 600 koní a hyper-SUV Eletre R s výkonem přes 900 koní. Na českém trhu je model dostupný od druhé poloviny roku 2024, data o počtu registrovaných kusů však neexistují.
Říkáte si, plně elektrický Lotus, to je přeci blbost. A ještě Lotus s hmotností přes 2,5 tuny, kam se podělo věhlasné „zjednodušit a přidat lehkost“ Colina Chapmana? Pravdou je, že automobilce Lotus se finančně příliš nedařilo.
„Dvoumístné sportovní vozy nejsou pro každého a my chceme nabídnout Lotus pro každou fázi vašeho života. Eletre je toho začátkem,“ vysvětlil důvod vzniku plně elektrického SUV Matt Windle, viceprezident skupiny Lotus Cars.
Neúspěchem k revoluci
Jenže ani výkonné plně elektrické SUV zákazníky nepřesvědčilo a Lotus tak musí hledat nový plán. Pro masové prodeje byl model Eletre s cenovkou mezi 2,5 a 3,5 milionu korun drahý, pro skalní fanoušky představoval kacířství.
Lotus již dříve na čínském trhu oznámil model For Me, který je v podstatě Eletre s jiným jménem. Pod kapotou ale skrývá plug-in hybridní pohonnou jednotku. Automobilka nyní uvedla, že stejný pohon přijde také do Evropy, dokonce již letos. Dle norského webu značky Lotus to vypadá, že evropská verze ponese název Eletre X.
Samotný pohon je však extrémně zajímavý. Lotus svému novému systému říká X-hybrid a superlativy u něj automobilka rozhodně nešetřila. Platforma spoléhá na 900V architekturu a dva synchronní motory s permanentními magnety. Na každé nápravě je jeden, což Eletre X zajišťuje stálý pohon čtyř kol. Jeho odezva by měla být okamžitá.
Nyní zpět k pohonu a zmínce o zavádějícím označení plug-in hybridní motorizace. Eletre totiž díky inteligentnímu řízení energie disponuje čtyřmi jízdními režimy: EV (elektrické vozidlo), ICEV (vozidlo se spalovacím motorem), Force EV a Hybrid.
Bohužel zatím nebylo specifikováno, jak konkrétně jednotlivé režimy fungují a zda je například možné jet pouze na spalovací motor. Tím by se totiž automobilka vyhnula při importu drahému clu. Zaměřme se raději na známá fakta o použité technologii X-Hybrid a 70kWh baterii.
Systém dokáže předvídat stav vozovky na základě navigačních dat a inteligentně optimalizovat přepínání výkonu. Eletre se stálým pohonem čtyř kol by díky tomu měla ve výsledku být hospodárnější než verze s hnanou zadní nápravou.
Při rychlosti 120 km/h v režimu vybíjení baterie regeneruje až 25 kWh za hodinu, a abyste mohli kdykoliv využít plného výkonu Eletre X, v extrémním chladu je dostupný už po 4 minutách jízdy. Baterie má navíc vysokou vybíjecí rychlost 11C, která umožňuje 70kWh baterii vybít za 5 minut. Spalovací motor by ji ovšem měl stále udržovat v optimálním rozmezí 30–80 % nabití.
Slibovaný dojezd kolem 350 kilometrů pouze na elektřinu byl měřen čínským systémem CLTC, který je oproti v Evropě používané metodě WLTP mírnější, měli bychom tak očekávat nižší reálné hodnoty. Přes 1200 kilometrů kombinovaného dojezdu však slibuje právě norský web. Také o autě tvrdí, že pocit svobody nikdy nebyl lepší.
Pokud odkazují na ohromný výkon pohonného ústrojí, nelze přehlédnout slibovaný systémový výkon přes 950 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy. Verze se spalovacím motorem by tedy měla být výkonnější než plně elektrická verze, přestože je také poháněna synchronními motory na obou nápravách. Do prodeje by se Eletre X měla na norském trhu dostat letos v létě a první dodané kusy jsou očekávány na podzim.
Jde o zajímavou kombinaci společného vývoje týmů Lotus v Číně a Evropě. Britské inženýrské centrum vede dynamické ladění a kalibraci podvozku, zatímco čínský tým se zaměřuje na vývoj pohonných jednotek a pokročilých asistenčních systémů pro řidiče. Dalo by se říci, že se z každé země bere to nejlepší, jak ale hybridní pohonné ústrojí v modelu Eletre bude fungovat v reálu, teprve uvidíme.