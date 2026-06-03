Lucid viní majitele z toho, že své luxusní elektroauto nechal v zimě venku
Americké elektromobily značky Lucid mají být etalonem luxusu a pokroku. Když se ale majitel vozu z kanadského Quebecu začal soudit kvůli nekonečným závadám svého vozu, právní tým automobilky vyrukoval s obhajobou, nad kterou zůstává rozum stát. Majitel se totiž dozvěděl, že jeho prémiový sedan vlastně vůbec není stavěný na to, aby parkoval na mrazu, nebo aby s ním běžně jezdil po městě.
Kanadský zákazník si v roce 2024 pořídil zbrusu nový luxusní elektromobil Lucid Air Pure na čtyřletý leasing. Místo tiché a komfortní jízdy ho ale čekalo osmnáct měsíců frustrace a návštěv servisů, které nakonec vyústily v arbitrážní spor na základě zákonů chránících spotřebitele před chronicky vadnými výrobky.
Zákazník spor vyhrál, automobilka byla donucena leasingovou smlouvu předčasně ukončit a auto si vzít zpět. Pozornost si však případ nezískal samotným verdiktem, ale neuvěřitelnou argumentací, kterou zástupci automobilky u jednání zvolili.
Právníci zastupující kalifornskou značku se rozhodli pro krajně neortodoxní taktiku a pokusili se svalit vinu za technické nedostatky přímo na řidiče. Když totiž v drsných quebeckých mrazech u zaparkovaného vozu kompletně zamrzly elektricky výsuvné kliky a selhalo jejich těsnění, Lucid přišel s šokujícím vysvětlením.
Na zimu prý není stavěný
Šokovanému majiteli i arbitrovi se zástupci firmy snažili namluvit, že tento luxusní křižník navržený ve slunné Kalifornii zkrátka nebyl navržen pro parkování venku v drsných zimních podmínkách a majitel ho měl schovat do vyhřívané garáže. V zemi, jakou je Kanada, zní takový argument přinejmenším komicky. Tím ale výčet absurdit zdaleka neskončil.
Automobilka dále tvrdila, že vůz není vůbec stavěný na běžné popojíždění po městě a vyřizování každodenních pochůzek. Když si navíc majitel stěžoval, že v mrazech nelze otevřít přední zavazadlový prostor, dozvěděl se, že zamrznutí frunku není konstrukční chyba, ale vlastnost záměrně navržená výrobcem.
Ještě mrazivěji působilo vysvětlení k selhávajícímu systému autonomního řízení. Auto mělo podle výpovědi tendenci nebezpečně strhávat řízení do protisměru. Oficiální vysvětlení Lucidu znělo, že řidič zřejmě dostatečně nepoužíval směrovky, a asistent proto reagoval chybně.
Z vozu také opakovaně odpadávaly vnitřní i vnější okrasné lišty. Podle právníků Lucidu je jedno odpadnutí dílu možná náhoda, ale pokud k němu dojde opakovaně, jde jednoznačně o důsledek hrubého zacházení ze strany zákazníka. A nutnost seřizovat geometrii kol hned třikrát do roka zástupci firmy nonšalantně omluvili tím, že auto zkrátka váží přes 2700 kilogramů a s podobným opotřebením je třeba počítat.
Nejde o ojedinělý případ
Tento konkrétní případ z Quebecu bohužel není ojedinělým zakopnutím, ale spíše zapadá do širší mozaiky problémů s kontrolou kvality, se kterými se ambiciózní výrobce v poslední době potýká. Jen v uplynulých měsících mezi lety 2025 a 2026 musel Lucid řešit hned několik rozsáhlých svolávacích akcí.
Více než tři a půl tisíce sedanů Air Pure muselo do servisu kvůli uvolňujícím se poloosám zadního pohonu, za což mohla mimo jiné chybná aplikace lepidla a nepochopitelné používání již jednou utažených šroubů.
Další dva tisíce vozů trápily defektní invertory čtvrté generace, které způsobovaly náhlou ztrátu hnací síly bez jakéhokoliv varování, což potvrdily desítky hlášených incidentů. A potíže se nevyhnuly ani novému luxusnímu SUV Gravity, u kterého se letos na jaře řešily pro změnu slabé svary na ukotvení bezpečnostních pásů.
Samotný majitel kanadského vozu nakonec celou anabázi shrnul velmi smířlivě, leč pro automobilku drtivě. Uznal, že Lucid Air je nádherný, neuvěřitelně pohodlný a technologicky špičkový stroj. Zároveň ale dodal, že přístup servisu a celkové chování firmy z tohoto vozu udělaly to absolutně nejhorší vlastnictví v jeho životě. Pro značku, která se pasuje do role vyzyvatele těch nejtradičnějších luxusních automobilek světa, je to tvrdá lekce, ze které si doufejme vezme ponaučení.
Zdroj: Autoblog