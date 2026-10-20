Luxusní elektrický mercedes dostal pohon všech kol. Konkurenty překonává dojezdem i tažnou silou
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Nová vrcholná verze míří na rodiny, majitele karavanů i provozovatele profesionální přepravy. Proti běžným elektrickým dodávkám sází na dlouhý dojezd a komfort limuzíny.
Mercedes-Benz začal v Česku přijímat objednávky na vrcholné provedení elektrického modelu VLE. Nová verze 400 4MATIC má dva elektromotory, pohon všech kol a celkový výkon 310 kW (422 k). Současně rozšiřuje využitelnost vozu díky možnosti táhnout přívěs o hmotnosti až 2500 kg.
Automobilka označuje VLE jako Grand Limousine. Fakticky jde o luxusně pojatý velkoprostorový vůz pro rodiny i profesionální přepravu cestujících. Podle konfigurace nabídne až osm míst a proti elektrickým dodávkám sází na komfortnější podvozek, řízení zadní nápravy a rozsáhlou výbavu.
VLE měří na délku 5309 mm, na šířku 1999 mm a na výšku 1951 mm. Je tedy o 347 mm delší než prodloužený Volkswagen ID. Buzz, ale šířkou i výškou zůstává těsně pod hranicí dvou metrů.
Dosavadní VLE 300 používá přední elektromotor o výkonu 203 kW (276 koní). Nový VLE 400 4MATIC přidává další elektromotor na zadní nápravě. Celkový výkon vzrostl na 310 kW (422 k), takže akcelerace z klidu na 100 km/h trvá 6,5 sekundy.
Pohon všech kol má zlepšit trakci na mokré, zasněžené nebo nezpevněné vozovce. Smysl však dává také při tahání těžkého přívěsu. VLE 400 4MATIC zvládne brzděný přívěs o hmotnosti až 2500 kg, takže může táhnout větší karavan, loď či přepravník koní.
Svislé zatížení tažného zařízení činí 100 kg a umožňuje použití vhodného nosiče elektrokol. Stabilizační systém pomáhá přibrzďováním jednotlivých kol potlačit rozkývání přívěsu. Asistent manévrování zase usnadňuje couvání a udržování zvoleného směru soupravy.
Obě motorizace používají lithium-iontovou baterii s využitelnou kapacitou 115 kWh a 800V elektrickou soustavu. VLE 400 4MATIC ujede podle předběžných údajů až 654 kilometrů v kombinovaném režimu WLTP. Udávaná spotřeba se podle konfigurace pohybuje od 20 do 21,7 kWh/100 km.
Výkonově slabší předokolka zůstává úspornější. Mercedes u ní uvádí spotřebu 18,4 až 20,7 kWh/100 km a v nejpříznivější konfiguraci dojezd až 713 kilometrů. Zákazník, který nepotřebuje pohon všech kol ani vyšší výkon, tak s VLE 300 dojede dále.
Stejnosměrné nabíjení podporuje výkon až 300 kW. Za ideálních podmínek lze během 15 minut doplnit energii pro dalších 355 kilometrů podle WLTP. Pro nabíjení střídavým proudem je nově na výběr palubní nabíječka o výkonu 11 nebo 22 kW. Příplatkový měnič umožní vůz rychleji nabíjet také u 400V stojanů.
Nejbližším soupeřem je Volkswagen ID. Buzz GTX s dlouhým rozvorem. Rovněž používá dva elektromotory a pohon všech kol, ale poskytuje 250 kW (340 k). Na 100 km/h zrychlí přibližně za stejných 6,5 sekundy, jeho kombinovaný dojezd však dosahuje nejvýše 461 kilometrů. Brzděný přívěs může vážit maximálně 1600 kg.
Ford E-Tourneo Custom nabízí od modelového roku 2026 pohon všech kol a výkon až 210 kW (286 k). V této konfiguraci ujede podle předběžných údajů nejvýše 315 kilometrů. Zadokolka s výkonem 160 kW (218 k) zvládne až 341 kilometrů.
Sedmimístný Maxus Mifa 9 je rozměrově bližším soupeřem Mercedesu. Jeho jediný elektromotor poskytuje 180 kW (245 k) a baterie s kapacitou 90 kWh umožňuje ujet až 440 kilometrů. Ve výsledku se jednotlivé vozy liší cenou i zaměřením, VLE 400 4MATIC však v této skupině vyniká spojením vysokého výkonu, dlouhého dojezdu a tažné kapacity.
Nejdostupnější pětimístný VLE 300 stojí 1.646.528 Kč bez DPH, respektive 1.992.299 Kč včetně daně. Šestimístné provedení stejné motorizace začíná na 1.656.356 Kč bez DPH a 2.004.191 Kč s DPH.
Cena VLE 400 4MATIC začíná na 1.946.307 Kč bez DPH, což odpovídá 2.355.031 Kč včetně daně. Proti šestimístnému VLE 300 je tedy čtyřkolka dražší přibližně o 351.000 Kč. Nejde však pouze o příplatek za druhý elektromotor, vyšší výkon a pohon všech kol, protože VLE 400 dostává zároveň uvedené komfortní a praktické prvky.
Momentálně se prodává se šestimístným interiérem. Ve standardní výbavě má navíc černá 19palcová kola, tónovaná zadní okna, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru se samostatně otevíratelným oknem, řízení zadní nápravy, automatickou klimatizaci a ambientní osvětlení.
Základní VLE má navigaci, bezdrátové nabíjení telefonu, LED světlomety a vyhřívaná přední sedadla i volant. Vyšší provedení mohou nabídnout adaptivní světlomety s projekční funkcí, audiosystém Burmester, bezklíčové odemykání, head-up displej, navigaci s rozšířenou realitou a ventilovaná přední sedadla s masáží. Některé prvky lze nově objednávat samostatně a alternativou ke vzduchovému odpružení bude jednodušší komfortní podvozek.
Zdroj: Mercedes-Benz I Video: Mercedes-Benz