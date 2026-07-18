Luxusní výbava už není výsadou drahých aut. Dnes boduje i základní fabia
Vývoj osobních automobilů je v posledních letech doslova zběsilý. A nejde jen o čistotu pohonů s výraznou elektrifikací, ale také o výbavové prvky a technologie, které zpříjemňují cestování. To, co často bývalo výsadou luxusních limuzín, tak nyní můžete mít i v malých městských vozech.
Pokrok nelze zastavit, to platí ve všech oblastech lidské činnosti. V automobilovém průmyslu za posledních několik let nabrala modernizace obrovské tempo, což se odráží i na bohatších seznamech výbavových prvků. Dávno pryč jsou doby, kdy se připlácelo například za chromované lišty kolem oken, otěrové lišty kolem karoserie, za hlavové opěrky na předních sedadlech nebo za mlhové světlomety.
Postupně jsme si začali zvykat na klimatizace, elektrické stahování oken, elektrické nastavování zrcátek nebo na vestavěná rádia s kazetovou mechanikou a následně s přehrávači CD nebo MP3.
Mění se i společnost
To se ale stále bavíme o prvcích, které ani na přelomu tisíciletí nebyly běžným standardem. S novými technologiemi a digitalizací se s bezpečnostními a komfortními prvky v posledních letech doslova roztrhl pytel. Ještě nedávno jsme obdivovali displej místo ručičkových přístrojů a připláceli si za něj, a nyní ho mají úplně všechny vozy. Stačí se podívat na ceníky těch nejmenších vozidel, jakým je například Kia Picanto. Už v základním provedení Active dostane zákazník 8" dotykový displej s integrovanou navigací, připojením mobilních telefonů nebo s parkovací kamerou. O tom se nám před deseti lety ani nesnilo.
Všechny tyto prvky samozřejmě reagují na požadavky zákazníků, kteří při jízdě touží po vyšším komfortu a lepší ochraně. Dostáváme se do doby, kdy chtějí být motoristé neustále spojeni se sociálními sítěmi, takže se v autech objevují další displeje sloužící jen spolujezdcům. Díky ambientnímu osvětlení si můžete uvnitř vozu vytvořit příjemnou atmosféru a OLED světlomety umí měnit světelný podpis. A do hry stále více vstupuje umělá inteligence, která si s řidičem může povídat a radit mu při cestách.