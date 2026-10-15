Lynk & Co 07 GT míří do Evropy. Velikostí sahá po Škodě Superb
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Značka Lynk & Co si pro návštěvníky pařížského autosalonu připravila několik lákadel v čele s plug-in hybridním kombi, které může rozměry směle konkurovat Škodě Superb.
Lynk & Co známe jako čínskou sestru Volva, které mělo v této značce podíl. Toho se však vzdala ve prospěch sesterských brandů Zeekr a Geely. Trojici stávajících modelů 01, 02 a 08 brzy doplní kombi 07 GT, které se světu ukázalo před třemi měsíci a nyní, v Paříži, si odbylo evropskou výstavní premiéru.
Atraktivně tvarovaná novinka sází na kombinaci přeplňované patnáctistovky o 120 kW s trakčním elektromotorem. Systémový výkon v závislosti na verzi dosahuje 300 kW (předokolka), u vrcholné verze s pohonem všech kol dokonce 390 kilowattů. V obou případech je k dispozici akumulátor LFP s kapacitou 28,3 kWh a třístupňová samočinná převodovka.
Lynk & Co 07 GT je dlouhý 4846 mm, do šířky měří 1900 mm, vysoký je 1485 milimetrů a rozvor dosahuje slušných 2834 mm. Zavazadelník ve standardní podobě pobere 614 litrů, při sklopení zadních sedadel se dostanete na 1665 litrů.
Čínská novinka se zatím ukázala pouze na domácím trhu. Díky autosalonu v Paříži se ovšem představilo také místnímu publiku, a to vůbec poprvé. Stále se jedná o čínskou verzi, ta pro Evropu by se mohla v detailech lišit.
Vedle plug-in hybridního se v hlavním městě Francie ukazují též již známé modely 01,02 a zmíněný Lynk & Co 08.
Lynk & Co od loňského roku oficiálně působí také v Česku a za prvních letošních devět měsíců má na svém kontě 79 registrací. Nejvíce exemplářů připadá na dosud vrcholné SUV 08 s plug-in hybridním pohonem a cestou startující na 1,35 milionu korun (43 kusů). S 23 vozy je na druhém místě Lynk & Co 01, model 02 má třináct zářezů.
Zdroj: Lynk & Co, foto a video: Lynk & Co a Auto.cz