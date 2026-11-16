Lynk & Co 900L je sedmimístný plug-in s obří baterií a dojezdem přes 300 km na elektřinu
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Čínská značka z koncernu Geely rozšiřuje nabídku vlajkového SUV o delší verzi pro sedm lidí. Jedním z hlavních taháků je dvojice velkých trakčních akumulátorů, za které by se nestyděly ani elektromobily.
Lynk & Co to s vlajkovou lodí myslí vážně. Značka totiž představila model 900L, tedy sedmimístnou verzi svého největšího plug-in hybridního SUV. Na čínský trh se dostane ještě do konce roku 2026. O nasazení v Evropě zatím rozhodnuto nebylo, byť by zde takový model rozhodně nezapadl.
Lynk & Co 900L je vlastně prodlouženou variantou modelu 900 s přepracovanou přídí a větší baterií. Na délku měří 5280 milimetrů, do šířky má 1999 mm a je vysoké 1810 milimetrů. Rozvor dosahuje parádních 3170 mm. Proti standardní devítistovce je tedy o 40 milimetrů delší, rozvor se natáhl o 10 mm. Změnila se přední světla, nad čelním sklem je lidar a světelný pruh vzadu má podsvícené logo značky.
Tváří v tvář
Hlavní novinka je uvnitř. Místo uspořádání 2+2+2 u šestimístné devítistovky je konfigurace 2+2+3. Obě samostatná sedadla ve druhé řadě se elektricky otáčejí o 180 stupňů a posouvají se o 550 mm, takže jejich posádka může sedět čelem ke třetí řadě. Sedák ve třetí řadě je široký 1210 mm, lze jej posunout až o 150 milimetrů v podélném směru, přičemž nechybí vyhřívání ani masáž.
V kabině jsou hned dva 30palcové displeje a audiosystém Harman Kardon s 31 reproduktory. Sedadla ve druhé řadě mají 22bodovou masáž s osmi režimy, vyhřívané opěrky nohou a elektrické loketní opěrky. Cestující vzadu dostanou skládací stolky a přihrádku s chlazením nebo ohříváním.
K pohonu slouží kombinace dvolitrového zážehového čtyřválce s přeplňováním o výkonu 160 kW (215 koní) s dvojicí elektromotorů. Systémový výkon zatím zveřejněn nebyl, maximální rychlost je 225 km/h. Standardem je pohon všech kol.
Evropané jsou v poslední době u nových plug-inů zvyklí na trakční baterie s kapacitou okolo 25 kWh a elektrickým dojezdem okolo 100 kilometrů. Omlazené Volvo XC60 dostalo akumulátor s využitelnou kapacitou dokonce 37,9 kWh. Číňané jsou ovšem v tomhle ohledu ještě dál.
Lynk & Co 900L dává na výběr mezi baterií ze společného podniku společností CATL a Geely s kapacitami 55 a 70 kWh. Elektrický dojezd podle metodiky WLTC dosahuje 245 a 320 km, za což by se nemusely stydět ani některé elektromobily.
Řada 900 vznikla na platformě SPA Evo pro velké hybridy. Šestimístná verze přišla v dubnu 2025 a pětimístná o rok později. Premiéra 900L přichází v době, kdy prodeje značky klesají. Lynk & Co v říjnu celosvětově prodalo 21.958 aut, což je o 45,4 % méně než před rokem, ale o 18,7 procent víc než v září. Za prvních deset měsíců roku 2026 to bylo 218.075 aut, o 22,6 % méně než loni.
Zdroj: Lynk & Co a CarNewsChina, foto: Lynk & Co, video: Auto.cz