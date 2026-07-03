Lynk & Co představil kombi se sportovními ambicemi. Model 07 GT se chystá i do Evropy
Čínsko-švédská automobilka Lynk & Co chce oslovit zákazníky pohledným kombi velikosti superbu s plug-in hybridním agregátem o výkonu až 523 koní. Na trh přijde příští rok a slibuje nejen výkon, ale i odpovídající podvozek a dostatečný komfort. Bude to stačit?
Společnost Lynk & Co byla založena teprve před 10 lety a se sídlem ve švédském Göteborgu a s třetinovým vlastnictvím značky Volvo se snaží tvářit jako evropský výrobce. Po restrukturalizaci se ale Volvo svého podílu vzdalo ve prospěch čínských automobilek Zeekr (51 %) a Geely (49 %).
Do Česka přišla společnost minulý rok v září a Česká republika se tím stala jednou z 25 evropských zemí, ve kterých působí. Prodejní i servisní centrum je zatím pouze v Praze, díky přetrvávajícímu propojení s dealerskou sítí Volvo se však dá očekávat další rozšíření.
K momentálně nabízeným modelům 01, 02 a 08 chce Lynk & Co příští rok přidat také sportovně zaměřené plug-in hybridní kombi 07 GT. Na jeho příchod láká po dřívějším představení na domácím čínském trhu, i když evropská varianta dostane některé funkce a specifikace upravené pro legislativní i zákaznické požadavky evropského trhu.
Značka nový model označuje za prvního zástupce segmentu sportovních cestovních vozů (z anglického sports touring). Model 07 GT by měl potěšit řidiče, kteří hledají kompromis mezi sportovní jízdou a komfortem na dlouhé trasy. Taková slova trochu připomínají étos značky BMW Alpina, společnost Lynk & Co je však zakládá na svých zkušenostech ze závodní trati.
Automobilka se dlouhodobě účastní šampionátu cestovních vozů TCR s modelem 03 TCR a s modelem 03 Cyan Concept dokonce společnost překonala v roce 2019 dva rekordy na legendárním Nürburgringu.
Ve své době byl tento koncept s časem 7:02,143 na legendární trati nejrychlejší předokolkou a nejrychlejším čtyřdveřovým vozem schváleným pro uvedení do provozu, i když sériová výroba s dvoulitrem o výkonu 528 koní se nakonec neuskutečnila.
Nový model 07 GT z těchto zkušeností čerpá a hodlá rozšířit potěšení z jízdy i mimo závodní okruh. Automobilka vyzdvihuje nízkou siluetu typu shooting brake a atletické proporce modelu, oficiální fotografie pro čínský trh zase ukazují různé cestovní příslušenství včetně nosiče kol na tažném zařízení nebo markýzy, které evokuje cestovní a dobrodružnou náturu vozu.
Konkurenceschopný balíček?
Značka za své působení v Evropě stále nepřesáhla hranici 100.000 prodaných vozidel, i když své jméno si už tvoří. Právě velké kombi s délkou 4846 mm by jí k tomu mohlo pomoci. Pro lepší představu můžeme tuto délku srovnat s oblíbenou třetí generací domácí Škody Superb Combi.
Oproti ní bude Lynk & Co 07 GT přibližně o 2 cm kratší, zachová si ale prakticky stejný rozvor (2843 mm), což by mělo znamenat dostatek místa pro zadní pasažéry. Lynk & Co 07 GT je široký 1900 mm a vysoký 1485 mm. Staví na hybridní platformě EM-P a využívá kompaktní modulární architekturu CMA.
Pod kapotou to znamená zážehový čtyřválcový turbomotor o objemu 1,5 litru o výkonu 120 kW (163 k) v kombinaci s 28,3 kWh baterií a třístupňovou hybridní převodovkou DHT a jde tedy o paralelní plug-in hybrid s možností rychlého dobíjení vysokonapěťové LFP baterie.
Ve standardní variantě jsou poháněna pouze přední kola a díky výkonnému elektromotoru na přední nápravě je celkový výkon vozu slušných 300 kW (402 k). Maximální rychlost modelu je 190 km/h a dojezd dle optimistické normy CLTC přesahuje 1400 km. Pohotovostní hmotnost této varianty je 1915 kg až 2029 kg.
Sportovní ambice značky však ještě prohlubuje varianta s druhým elektromotorem umístěným na zadní nápravě, což vrcholné variantě kromě pohonu všech kol poskytuje především nemalých 390 kW (523 k) systémového výkonu. Díky tomu tento rodinný kombík zrychlí z 0 na 100 km/h za méně než 5 sekund.
Lynk & Co 07 GT Downforce Components |
Vrcholná varianta dostane také adaptivní tlumiče MRC a volitelné sportovní balíčky výbavy, mezi kterými najdeme například velké zadní křídlo ze suchého karbonu. Tím se dostáváme k designu, který nezaměnitelně navazuje na současné modely Lynk & Co.
Přední části dominují výrazné světlomety denního svícení na horní části nárazníku a široký černý pruh skrývající světlomety hlavní o něco níže. Dvě vertikální linky na každé straně zadního světelného pruhu taktéž nezaměnitelně doplňují stávající designový směr značky.
Paleta barev exteriéru čerpá inspiraci z přírody, a kromě typických odstínů šedé tak odvážnější zákazníci budou moci vybírat ze zajímavé pískové žluté nebo světle modré barvy exteriéru. Interiér nabídne prémiové materiály, pokročilou konektivitu a univerzální zavazadlový prostor.
Není nikterak osobitý, naopak připomíná většinu aut vyráběných v Číně. Znamená to obrovskou centrální obrazovku o úhlopříčce 15,4" s integrací umělé inteligence, menší digitální přístrojový štít před řidičem a také AR průhledový displej.
Zda automobilce v Evropě přinese kýžený úspěch, je otázkou budoucnosti, ovšem pokud se podaří udržet vůči konkurenci podobně nízkou cenu, jako je tomu na domácím čínském trhu, nevidíme důvod, proč by úspěšný být neměl.
Zdroje: Lynk & Co, cnEVpost, CarNewsChina, Wikipedia