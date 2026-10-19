Lyže Van Deer: Z dílny mistrů
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Blíží se zimní sezona, a tedy i sílí potřeba pořídit si kvalitní vybavení.
Jsou chvíle, kdy lyže prostě jedou. Kdy neřešíte techniku, ale jen vnímáte oblouk, rychlost a sníh pod nohama. Přesně tak jezdil Rakušan Marcel Hirscher - osminásobný vítěz světového poháru v alpském lyžování, sedminásobný mistr světa a olympijský vítěz. A přesně tuhle filozofii vložil do lyží Van Deer.
Řada H-Power nabízí tři charaktery pro tři typy lyžařů. H-Power 68 je pro ty, kteří chtějí přesnost a jistotu na upravené sjezdovce. H-Power 78 přidává všestrannost - funguje na sjezdovce stejně dobře jako mimo ni. Série H-Power 89 je určena těm, kteří nepotřebují kompromisy – tyto lyže zvládají prašan, groomer i volný terén bez jediného ústupku. Každý model vychází ze závodních technologií s tovární úpravou a používá provedení hran V-Edge.
Lyže máte na sobě jen část dne, oblečení podstatně déle. Zkuste The Mountain Studio – značku, jež je doma v Zermattu pod Matterhornem. Razí filozofii „méně, ale lépe“: oblečení navrhuje tak, aby vydrželo roky, ne jedinou zimu.
Vlajkovou lodí je 3L Hybrid Shell Jacket. Tuto bundu zdobí goretexová membrána, plně podlepené švy, maximální ochrana i prodyšnost. Přidat můžete kalhoty Gore-Tex EPE 3L Shell Pants – produkt bez PFAS chemikálií, zato ale se zesílením cordurou a s flanelovou podšívkou pro celodenní komfort.
Lyže Van Deer i oblečení The Mountain Studio najdete exkluzivně v síti Endorphin Republic, on-line i v kamenných prodejnách po celém Česku.
Zdroj: Auto Tip