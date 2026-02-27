Má nárok na veteránské značky, přesto pro něj vyvinuli karbonové brzdy
Britský specialista Lanzante přináší zásadní vylepšení pro McLaren F1 – karbonové brzdy. Není to překlep, opravdu pro ten 34 let starý hypersport.
McLaren F1 je dodnes legendou – vznikl s cílem být o míle před všemi ostatními, být nejrychlejší na světě, ale zároveň komfortní a použitelné. Dodnes je s maximem 391 km/h nejrychlejším silničním autem na světě s nepřeplňovaným motorem. A čerstvě dostal důležité vylepšení, u nějž je s podivem, že dávno nebylo k mání. Jde o karbon-keramické brzdy.
Stojí za nimi společnost Lanzante Motorsport, která v 90. letech 20. století připravovala F1 pro vytrvalostní závody a postupně se pro majitele tohoto klenotu stala servisním partnerem. Mimo to se věnuje také úpravám mclarenů a právě karbon-keramické brzdy pro F1 jsou novinkou na tomto poli.
Jejich výhodou je samozřejmě nižší hmotnost. S kotouči se dodávají i nové brzdové destičky a upravené třmeny a výsledkem je snížení neodpružené hmotnosti brzd téměř o polovinu – o 12,1 kg na celkových 13,4 kg.
Proč až teď, když karbon-keramické brzdy existovaly už v 90. letech? Tehdy tato technologie nebyla dostatečně spolehlivá pro použití na silnici, a tak ji z mclarenů dostaly jen závodní verze F1 GTR.
„Díky zkušenostem, které jsme získali vývojem karbon-keramického řešení pro F1 GTR, je nyní toto vylepšení poprvé k mání i pro standardní silniční F1,“ komentovala společnost Lanzante příspěvek na Instagramu, kde brzdové kotouče ukázala na váze.
