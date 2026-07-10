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Má přes 300 koní a skvělou cenu, tak proč jich proboha nejezdí víc? Startujeme dlouhodobý test Mitsubishi Outlander PHEV!

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV
50 Fotogalerie
Jan Mička
Jan Mička
Diskuze (2)

Outlander nové generace u nás nepotkáte na každém rohu. Lidé se však o něj zajímají a chtějí si o něm povídat, tak jim dáme možnost.

Roztomilou Omodu 5 s ryze spalovacím motorem v naší redakční garáži vystřídala vlajková loď automobilky Mitsubishi. Model Outlander se prodává výhradně s plug-in hybridním pohonem a čtyřkolkou, pod kapotou má 2,4litrový čtyřválec a v kombinaci s dvojicí elektromotorů dává přes 300 koní výkonu (225 kW). V současné době se na něj vztahuje zajímavá prodejní akce, díky níž koupíte skvěle vybavený kus za ceny konkurenčních vozů s daleko nižším výkonem. Tak proč jich proboha nejezdí více?

Abych vám dokázal, že nestřílím od pasu, tady je pár příkladů. Kupříkladu Škoda Kodiaq s benzinovým motorem 2.0 TSI/150 kW a pohonem všech kol vychází na 1.205.000 Kč a s nafťákem 2.0 TDI/142 kW je za 1.215.000 Kč (výbava Selection). Technicky spřízněný Volkswagen Tayron s uvedeným benziňákem stojí už 1.436.000 Kč a s nafťákem dokonce 1.521.000 Kč (ve výbavě Elegance), přesto si u nás v loňském roce připsal 12x více registrací než outlander, a to se tayron začal oficiálně prodávat až na jaře.

V čem je chyba? Nevím a nezjistil jsem to ani během prvních dvou měsíců, co nám černý outlander ve výbavě Intense (druhá nejvyšší) dělá v redakci Auto.cz společnost. Vozu se samozřejmě budeme věnovat hlouběji jak textově, tak i ve videu, protože ale chceme psát a natáčet o tom, co přímo zajímá i vás jako možné zájemce o podobně střižený vůz, není nic snadnějšího než nám dotazy napsat dolů do diskuse a my se na ně v dalších dílech našeho dlouhodobého testu zaměříme.

Kde beru tu jistotu, že se na outlander budete ptát? Utvrdily mě v tom uplynulé dva měsíce, během kterých jsem vedl množství rozhovorů s lidmi, kteří na vůz hleděli jako na zjevení a chtěli se o něm něco dozvědět. Anebo také s lidmi, kteří už o něm sice něco věděli, ale zajímaly je reálné zkušenosti s plug-in hybridem. Imponoval jim vysoký výkon, jakožto i samotná relativně nekonvenční pohonná technika, vezmeme-li v potaz, jaké motory zpravidla nabízí evropská, japonská či korejská konkurence.

Pravý Japonec!

Mitsubishi Outlander čtvrté generace se oficiálně představilo už v říjnu 2021, do Evropy se však dostalo až o tři roky později. Na rozdíl od mnohých současných modelů automobilky Mitsubishi prodávaných v Evropě se technicky nejedná o přepracovaný renault, ale sourozence Nissanu X-Trail, s nímž sdílí například platformu alianční CMF-CD či palubní techniku. Pohonná technika je však rozdílná.

Zatímco outlander využívá již zmíněnou dva-čtyřku, dva elektromotory a jde o plug-in hybrid s lithium-iontovou baterií o celkové kapacitě 22,7 kWh, Nissan X-Trail pohání sériové hybridy e-Power a e-4ORCE, využívající přeplňovanou benzinovou tříválcovou jedna-pětku (116 kW) s celkovým výkonem 150, respektive 157 kW, kdy v prvním případě hovoříme o předokolce a v druhém o čtyřkolce. Verze s pohonem všech kol navíc může mít i sedm míst k sezení, zatímco outlander je u nás vždycky pětimístný (na jiných trzích sedm míst nabízí).

Nissan X-Trail v diskusích s lidmi, kteří mě během dosavadního testování outlanderu „odchytili“, zazníval několikrát nejenom z toho důvodu, že v ceníku vychází levněji, ale také z pohledu použité techniky. Je lepší plug-in hybrid, nebo sériový hybrid? A kdybych chtěl ojetého kodiaqa s naftovým motorem vyměnit za outlander, vyplatí se to, když denně najedu třeba 200 kilometrů? I na to se motoristé ptali. 

Na tyto i další otázky se budeme snažit odpovědět v následujících článcích, tak nás nešetřete a nasyťte diskusi pod tímto článkem. Mitsubishi Outlander PHEV je totiž zajímavější auto, než se možná někomu na první pohled zdá. 

Jo a mimochodem, mrkněte na samý konec článku, kolik užitečných technických informací automobilka na jednom jediném místě poskytuje. To už dneska opravdu není samozřejmost a dokonce i Němci by se od Japonců mohli učit!

Abyste se měli čeho chytit, tady je pár „suchých“ poznámek z dosavadního testování:

  • Průměrná spotřeba za uplynulých 5000 km: 5,9 l/100 km a 20,7 kWh/100 km
  • Spotřeba v extrémním případě: 4 dospělí, plný kufr, střešní box Thule XL, vybitá baterie: 8,4 l/100 km.
  • Pohonný systém funguje ve třech režimech: EV, dále jako sériový hybrid, kdy kola pohání elektromotory a spalovací motor dobíjí baterii (hlavně v kopcích, motor je pak více slyšet), a paralelní hybrid ve vyšších rychlostech, kdy má hlavní slovo spalovací motor
  • Režimem Save lze „uzamknout“ stávající úroveň nabití baterie, v režimu Charge baterii dobíjíte spalovacím motorem. Nechybí nastavitelná rekuperace kinetické energie ani funkce ovládání jedním pedálem
  • Průměrný reálný dojezd na jedno nabití je 73 km
  • 100% nabíjení na 11kW wallboxu, doba nabíjení 0 až 100 % cca 6,5 hodiny během pracovní doby.
  • Naprosto nečekané pružné zrychlení v dálničních rychlostech, na druhou stranu maximální rychlost jenom 170 km/h
  • Pokud nemáte rádi systém sledování pozornosti řidiče, prostě si nasaďte sluneční brýle a dá vám pokoj. 
  • Vypnutí nejvíce probíraných asistentů (pozornost řidiče, jízdní pruhy, překročení rychlosti) je jinak otázkou pár sekund.
  • Kufr sice papírově má méně než 500 litrů, ale je skvěle využitelný
  • Přehledná mobilní aplikace v češtině pro ovládání základních funkcí, jako je klimatizace interiéru, plánování nabíjení, odemykání, zamykání či kontrola historie jízd a nabíjení, funguje skvěle

Celkový dojem

Mitsubishi Outlander PHEV je mimořádně komfortní a praktické SUV pro někoho, kdo má rád zajímavou techniku, má možnost dobíjet v práci nebo z vlastní elektrárny, velkou část běžných denních přesunů stráví v hustějším provozu, ve městě a potrpí si na jemné zrychlení srovnatelné s elektromobily, ale zároveň nechce být odkázán pouze na elektrickou energii. Výkon přes 300 koní je v rámci segmentu nadprůměrný, vůbec nejlepší je ale pružné zrychlení v širokém spektru otáček, na které konkurenční modely s konvenčními pohony prostě nemají.

Mitsubishi Outlander PHEV: Podrobná technická data evropské verze
Pohon4WD S-AWC
MotorZážehový motor a 2 synchronní elektromotory s permanentním neodymovým magnetem
Převodovka1stupňová s fixním převodem
SPALOVACÍ MOTOR
Typ (kód)16ventilový řadový zážehový čtyřválec DOHC MIVEC (4B12) s filtrem pevných částic
Zdvihový objem [ccm]2 360
Vrtání x zdvih [mm]88,0 x 97,0
Kompresní poměr11,8
Úroveň emisíEuro 6e
Maximální výkon [kW/ot]100 (136) / 5 000
Maximální točivý moment [Nm/ot]203 / 4 000
PŘEDNÍ ELEKTROMOTOR
Typ (kód)Synchronní elektromotor s permanentním neodymovým magnetem (S91)
Maximální výkon [kW/k]85/115
Maximální točivý moment [Nm]255
ZADNÍ ELEKTROMOTOR
Typ (kód)Synchronní elektromotor s permanentním neodymovým magnetem (YA1)
Maximální výkon [kW/k]100/136
Maximální točivý moment [Nm]195
KOMBINOVANÝ VÝKON225/306
PALIVOVÁ SOUSTAVA
Objem palivové nádrže [l]53
BATERIE POHONU
Typ (kód)Lithium - iontová (LEV65)
Napětí [V]355
Kapacita [kWh]22,7
Počet článků / modulů96 / 4
NABÍJENÍ
Běžné nabíjení (Mode 2, AC, běžná domovní zásuvka) 230V/10A10,0 hodin (100%)
Běžné nabíjení (Mode 3, AC, nabíjecí stanice nebo Wallbox) 230V/16A6,5 hodiny (100%)
Rychlé nabíjení (Mode 4, DC, standard CHAdeMO)cca 32 minut (80%)
Maximální nabíjecí proud při DC nabíjení [A]105
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA
Maximální rychlost [km/h]170
Maximální rychlost v EV režimu [km/h]135
Zrychlení (0-100km/h) [s]7,9
Spotřeba paliva, kombinovaný provoz (WLTP) [l/100 km]0,8 - 2,7
Spotřeba elektrické energie, kombinovaný provoz (WLTP) [kWh/100 km]23,4 - 25,2
Emise CO2, kombinovaný provoz (WLTP) [g/km]19 - 60
Dojezd na plně nabitou baterii, kombinace (WLTP) [km]86-84
Dojezd na plně nabitou baterii, město (WLTP) [km]113-111
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Celková délka [mm]4 720
Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek sklopených / odklopených [mm]1 862 / 1 897 / 2 144
Celková výška [mm]1 746 1 754
Celková výška včetně vyklopených 5. dveří [mm]2 068
Rozvor kol [mm]2 704
Převis přední / zadní [mm]974 / 1 042
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm]1 591 / 1 597
Světlá výška [mm]195-199
Provozní hmotnost [kg]2 145 - 2 195
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]2 665
Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]4 265
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]750
Hmotnost brzděného přívěsu [kg]1 600
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]80
Minimální průměr otáčení [m]11
Maximální zatížení střešních ližin [kg]80
Objem kufru min [l]495
Objem kufru max [l]1 404
Počet míst osob5
Cena Inform [Kč]1 198 950
Cena Invite [Kč]1 248 950
Cena Intense [Kč]1 332 950
Cena Instyle [Kč]1 403 950
Cena akční verze Diamon [Kč]1 232 950
Cena akční verze Diamon Top [Kč]1 303 950
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