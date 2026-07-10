Má přes 300 koní a skvělou cenu, tak proč jich proboha nejezdí víc? Startujeme dlouhodobý test Mitsubishi Outlander PHEV!
Outlander nové generace u nás nepotkáte na každém rohu. Lidé se však o něj zajímají a chtějí si o něm povídat, tak jim dáme možnost.
Roztomilou Omodu 5 s ryze spalovacím motorem v naší redakční garáži vystřídala vlajková loď automobilky Mitsubishi. Model Outlander se prodává výhradně s plug-in hybridním pohonem a čtyřkolkou, pod kapotou má 2,4litrový čtyřválec a v kombinaci s dvojicí elektromotorů dává přes 300 koní výkonu (225 kW). V současné době se na něj vztahuje zajímavá prodejní akce, díky níž koupíte skvěle vybavený kus za ceny konkurenčních vozů s daleko nižším výkonem. Tak proč jich proboha nejezdí více?
Abych vám dokázal, že nestřílím od pasu, tady je pár příkladů. Kupříkladu Škoda Kodiaq s benzinovým motorem 2.0 TSI/150 kW a pohonem všech kol vychází na 1.205.000 Kč a s nafťákem 2.0 TDI/142 kW je za 1.215.000 Kč (výbava Selection). Technicky spřízněný Volkswagen Tayron s uvedeným benziňákem stojí už 1.436.000 Kč a s nafťákem dokonce 1.521.000 Kč (ve výbavě Elegance), přesto si u nás v loňském roce připsal 12x více registrací než outlander, a to se tayron začal oficiálně prodávat až na jaře.
V čem je chyba? Nevím a nezjistil jsem to ani během prvních dvou měsíců, co nám černý outlander ve výbavě Intense (druhá nejvyšší) dělá v redakci Auto.cz společnost. Vozu se samozřejmě budeme věnovat hlouběji jak textově, tak i ve videu, protože ale chceme psát a natáčet o tom, co přímo zajímá i vás jako možné zájemce o podobně střižený vůz, není nic snadnějšího než nám dotazy napsat dolů do diskuse a my se na ně v dalších dílech našeho dlouhodobého testu zaměříme.
Kde beru tu jistotu, že se na outlander budete ptát? Utvrdily mě v tom uplynulé dva měsíce, během kterých jsem vedl množství rozhovorů s lidmi, kteří na vůz hleděli jako na zjevení a chtěli se o něm něco dozvědět. Anebo také s lidmi, kteří už o něm sice něco věděli, ale zajímaly je reálné zkušenosti s plug-in hybridem. Imponoval jim vysoký výkon, jakožto i samotná relativně nekonvenční pohonná technika, vezmeme-li v potaz, jaké motory zpravidla nabízí evropská, japonská či korejská konkurence.
Pravý Japonec!
Mitsubishi Outlander čtvrté generace se oficiálně představilo už v říjnu 2021, do Evropy se však dostalo až o tři roky později. Na rozdíl od mnohých současných modelů automobilky Mitsubishi prodávaných v Evropě se technicky nejedná o přepracovaný renault, ale sourozence Nissanu X-Trail, s nímž sdílí například platformu alianční CMF-CD či palubní techniku. Pohonná technika je však rozdílná.
Zatímco outlander využívá již zmíněnou dva-čtyřku, dva elektromotory a jde o plug-in hybrid s lithium-iontovou baterií o celkové kapacitě 22,7 kWh, Nissan X-Trail pohání sériové hybridy e-Power a e-4ORCE, využívající přeplňovanou benzinovou tříválcovou jedna-pětku (116 kW) s celkovým výkonem 150, respektive 157 kW, kdy v prvním případě hovoříme o předokolce a v druhém o čtyřkolce. Verze s pohonem všech kol navíc může mít i sedm míst k sezení, zatímco outlander je u nás vždycky pětimístný (na jiných trzích sedm míst nabízí).
Nissan X-Trail v diskusích s lidmi, kteří mě během dosavadního testování outlanderu „odchytili“, zazníval několikrát nejenom z toho důvodu, že v ceníku vychází levněji, ale také z pohledu použité techniky. Je lepší plug-in hybrid, nebo sériový hybrid? A kdybych chtěl ojetého kodiaqa s naftovým motorem vyměnit za outlander, vyplatí se to, když denně najedu třeba 200 kilometrů? I na to se motoristé ptali.
Na tyto i další otázky se budeme snažit odpovědět v následujících článcích, tak nás nešetřete a nasyťte diskusi pod tímto článkem. Mitsubishi Outlander PHEV je totiž zajímavější auto, než se možná někomu na první pohled zdá.
Jo a mimochodem, mrkněte na samý konec článku, kolik užitečných technických informací automobilka na jednom jediném místě poskytuje. To už dneska opravdu není samozřejmost a dokonce i Němci by se od Japonců mohli učit!
Abyste se měli čeho chytit, tady je pár „suchých“ poznámek z dosavadního testování:
- Průměrná spotřeba za uplynulých 5000 km: 5,9 l/100 km a 20,7 kWh/100 km
- Spotřeba v extrémním případě: 4 dospělí, plný kufr, střešní box Thule XL, vybitá baterie: 8,4 l/100 km.
- Pohonný systém funguje ve třech režimech: EV, dále jako sériový hybrid, kdy kola pohání elektromotory a spalovací motor dobíjí baterii (hlavně v kopcích, motor je pak více slyšet), a paralelní hybrid ve vyšších rychlostech, kdy má hlavní slovo spalovací motor
- Režimem Save lze „uzamknout“ stávající úroveň nabití baterie, v režimu Charge baterii dobíjíte spalovacím motorem. Nechybí nastavitelná rekuperace kinetické energie ani funkce ovládání jedním pedálem
- Průměrný reálný dojezd na jedno nabití je 73 km
- 100% nabíjení na 11kW wallboxu, doba nabíjení 0 až 100 % cca 6,5 hodiny během pracovní doby.
- Naprosto nečekané pružné zrychlení v dálničních rychlostech, na druhou stranu maximální rychlost jenom 170 km/h
- Pokud nemáte rádi systém sledování pozornosti řidiče, prostě si nasaďte sluneční brýle a dá vám pokoj.
- Vypnutí nejvíce probíraných asistentů (pozornost řidiče, jízdní pruhy, překročení rychlosti) je jinak otázkou pár sekund.
- Kufr sice papírově má méně než 500 litrů, ale je skvěle využitelný
- Přehledná mobilní aplikace v češtině pro ovládání základních funkcí, jako je klimatizace interiéru, plánování nabíjení, odemykání, zamykání či kontrola historie jízd a nabíjení, funguje skvěle
Celkový dojem
Mitsubishi Outlander PHEV je mimořádně komfortní a praktické SUV pro někoho, kdo má rád zajímavou techniku, má možnost dobíjet v práci nebo z vlastní elektrárny, velkou část běžných denních přesunů stráví v hustějším provozu, ve městě a potrpí si na jemné zrychlení srovnatelné s elektromobily, ale zároveň nechce být odkázán pouze na elektrickou energii. Výkon přes 300 koní je v rámci segmentu nadprůměrný, vůbec nejlepší je ale pružné zrychlení v širokém spektru otáček, na které konkurenční modely s konvenčními pohony prostě nemají.
|Mitsubishi Outlander PHEV: Podrobná technická data evropské verze
|Pohon
|4WD S-AWC
|Motor
|Zážehový motor a 2 synchronní elektromotory s permanentním neodymovým magnetem
|Převodovka
|1stupňová s fixním převodem
|SPALOVACÍ MOTOR
|Typ (kód)
|16ventilový řadový zážehový čtyřválec DOHC MIVEC (4B12) s filtrem pevných částic
|Zdvihový objem [ccm]
|2 360
|Vrtání x zdvih [mm]
|88,0 x 97,0
|Kompresní poměr
|11,8
|Úroveň emisí
|Euro 6e
|Maximální výkon [kW/ot]
|100 (136) / 5 000
|Maximální točivý moment [Nm/ot]
|203 / 4 000
|PŘEDNÍ ELEKTROMOTOR
|Typ (kód)
|Synchronní elektromotor s permanentním neodymovým magnetem (S91)
|Maximální výkon [kW/k]
|85/115
|Maximální točivý moment [Nm]
|255
|ZADNÍ ELEKTROMOTOR
|Typ (kód)
|Synchronní elektromotor s permanentním neodymovým magnetem (YA1)
|Maximální výkon [kW/k]
|100/136
|Maximální točivý moment [Nm]
|195
|KOMBINOVANÝ VÝKON
|225/306
|PALIVOVÁ SOUSTAVA
|Objem palivové nádrže [l]
|53
|BATERIE POHONU
|Typ (kód)
|Lithium - iontová (LEV65)
|Napětí [V]
|355
|Kapacita [kWh]
|22,7
|Počet článků / modulů
|96 / 4
|NABÍJENÍ
|Běžné nabíjení (Mode 2, AC, běžná domovní zásuvka) 230V/10A
|10,0 hodin (100%)
|Běžné nabíjení (Mode 3, AC, nabíjecí stanice nebo Wallbox) 230V/16A
|6,5 hodiny (100%)
|Rychlé nabíjení (Mode 4, DC, standard CHAdeMO)
|cca 32 minut (80%)
|Maximální nabíjecí proud při DC nabíjení [A]
|105
|JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA
|Maximální rychlost [km/h]
|170
|Maximální rychlost v EV režimu [km/h]
|135
|Zrychlení (0-100km/h) [s]
|7,9
|Spotřeba paliva, kombinovaný provoz (WLTP) [l/100 km]
|0,8 - 2,7
|Spotřeba elektrické energie, kombinovaný provoz (WLTP) [kWh/100 km]
|23,4 - 25,2
|Emise CO2, kombinovaný provoz (WLTP) [g/km]
|19 - 60
|Dojezd na plně nabitou baterii, kombinace (WLTP) [km]
|86-84
|Dojezd na plně nabitou baterii, město (WLTP) [km]
|113-111
|ROZMĚRY A HMOTNOSTI
|Celková délka [mm]
|4 720
|Celková šířka bez zrcátek / včetně zrcátek sklopených / odklopených [mm]
|1 862 / 1 897 / 2 144
|Celková výška [mm]
|1 746 1 754
|Celková výška včetně vyklopených 5. dveří [mm]
|2 068
|Rozvor kol [mm]
|2 704
|Převis přední / zadní [mm]
|974 / 1 042
|Rozchod kol vpředu / vzadu [mm]
|1 591 / 1 597
|Světlá výška [mm]
|195-199
|Provozní hmotnost [kg]
|2 145 - 2 195
|Největší technicky přípustná hmotnost [kg]
|2 665
|Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]
|4 265
|Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]
|750
|Hmotnost brzděného přívěsu [kg]
|1 600
|Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]
|80
|Minimální průměr otáčení [m]
|11
|Maximální zatížení střešních ližin [kg]
|80
|Objem kufru min [l]
|495
|Objem kufru max [l]
|1 404
|Počet míst osob
|5
|Cena Inform [Kč]
|1 198 950
|Cena Invite [Kč]
|1 248 950
|Cena Intense [Kč]
|1 332 950
|Cena Instyle [Kč]
|1 403 950
|Cena akční verze Diamon [Kč]
|1 232 950
|Cena akční verze Diamon Top [Kč]
|1 303 950