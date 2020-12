Macík před startem: Beru i páté místo

Letos bude poprvé řídit svůj kamion Iveco Powerstar vybavený automatickou převodovkou. V kabině budou s Macíkem mladším sedět navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda. V této sestavě pojede posádka podruhé.

Vánoční odpočinek

I když členové týmu Big Shock! Racing v rámci doporučených opatření před Dakarem 2021 omezili sociální kontakty na minimum, rozhodně se nenudí. V sedlčanských týmových dílnách se dál pracovalo na stroji pro příští sezónu. Šéf týmu Martin Macík starší připravoval plány pro logistiku a servis během závodu, navigátor František Tomášek dodělával práci před dovolenou, kterou si u svého zaměstnavatele v lednu pravidelně vybírá a Martin Macík mladší řešil poslední předvídatelné organizační detaily k talk show Posedlí Dakarem.

Vánoce byly pro všechny časem odpočinku před dvěma pernými lednovými týdny. Do Džiddy čeští zástupci odlétají společně už v neděli 27. prosince. Před odletem ještě musejí projít předepsanými PCR testy a další kola testování na ně čekají i po příletu do Džiddy. „Dakar je hlavně o připravenosti, ale svou roli pokaždé hraje i náhoda. A tentokrát, díky bezpečnostním opatřením, faktor náhody ještě mírně posílil. Ale jsme optimisti. Věříme, že všechny testy absolvujeme hladce. Už se neskutečně těšíme. Hned jak se dostaneme do prvního bivaku, jdeme na věc a závodíme,“ říká Macík.

Boj až do konce!

Organizátoři Dakaru 2021 slibují, že ani jeden kilometr trati nebude stejný jako předchozí rok. Ohlášeny jsou dlouhé a technicky náročné etapy, které týmu Big Shock! Racing vyhovují. Na závodníky čeká třináct perných dní, během nichž musejí ujet 7646 kilometrů (4767 závodních).

„Trasa vypadá dobře. My si nejvíc přejeme, aby byl další ročník náročný. Chceme, aby byl drsný technicky, fyzicky i navigačně. Užíváme si, když je Dakar takový, jaký má být. A podle posledních zpráv to vypadá nadějně,“ uvedl Macík. Potěšilo ho zkrácení přejezdů i náročné etapy v závěru rallye.

Rallye Dakar 2021 odstartuje už 2. ledna, kdy je na programu prolog dlouhý 11 kilometrů. Ten určí pořadí v závodním poli pro první etapu, což je jedna z výrazných změn ve srovnání s předchozím ročníkem. Dakarská karavana tentokrát projede Saúdskou Arábii v protisměru ve srovnání s předchozím ročníkem. Dálková soutěž bude začínat ve vnitrozemí náročnými písečnými etapami plnými dun. „Hned v úvodu si pěkně otestujeme novou automatickou převodovku i elektronický roadbook,“ říká František Tomášek. Jako navigátor prioritní posádky, od které se očekává jízda v přední linii, totiž poprvé vymění sešitek s popisem trati za elektronický přístroj.

Po polovině závodu a dni volna se terén podle odhadů Macíka s Tomáškem změní v kamenité peklo, kde budou trpět hlavně vozidla. Navíc hned po dni volna bude následovat maratonská etapa, kdy závodníci přespí mimo bivak a všechny opravy musí zvládnout svépomocí. Bez zásahu mechaniků tak projedou přes 1400 kilometrů v tvrdém technickém terénu plném skal. Nejdelší pak bude 11. etapa měřící 511 závodních kilometrů. „Bude to náročné. Každá etapa delší než 300 kilometrů už bolí. Chce se vám na záchod, máte hlad, jste unavení fyzicky i psychicky, ztrácíte koncentraci, začínáte dělat chyby. František se ztrácí, já se zahrabávám. Už se nemůžeme dočkat,“ říká Macík.

Zpět do Džiddy se pak závodníci budou vracet podél moře a po celou dobu se budou z bezpečnostních důvodů držet mimo civilizaci. Jezdci týmu Big Shock! Racing tipují, že závěr závodu organizátoři ještě natáhnou do vnitrozemí a těsně před koncem vyčerpaným závodníkům dopřejí pár závěrečných dunových terénů. „Ani poslední etapa nebude „mávací“, má přes 200 kilometrů. Auta už budou rozebraná. My budeme unavení. Bude to boj až do konce,“ odhaduje Tomášek.

Co s automatem?

Před letošním ročníkem se Macík zařadil mezi jezdce světové špičky, kteří se rozhodli startovat s vozem vybaveným automatickou převodovkou. „Stále si zvykám, protože můj jízdní projev je agresivní, což jsem se naučil s klasickou převodovkou. Dakar se jezdil stylem brzda plyn, což s automatem nejde,“ říká Macík a připomíná: „Technicky je to hotové, pracovali jsme na svém softwarovém nastavení. Vše je upravené mně na míru, aby to vyhovovalo mému stylu jízdy. Musím se však stále učit. Bohužel jsme, ale v roce 2020 najezdil tak jen čtyřicet procent testovacích kilometrů ve srovnání s předchozími roky.“

Ve srovnání s konkurencí bude mít nevýhodu v tom, že nebude mít týmového kolegu. „Ano, v tom to bude obtížné, ale už jsme zvyklí. Udělali jsme všechno, co za daných podmínek šlo udělat a já se cítím připravený nejlépe, jak to jenom bylo možné,“ shrnuje Martin Macík své pocity před odletem a dodává: „Mám samozřejmě ty nejvyšší ambice. Ovšem v nabité konkurenci beru i vybojované páté místo a nebudu tímhle výsledkem pohrdat.“

Výsledky Macíka na Rallye Dakar