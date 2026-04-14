Malá elektrická Honda je v Evropě. Nabídne falešný manuál a dostupnou cenu
Segment nejmenších elektromobilů do města zatím okupují převážně čínské značky, brzy je vyzve také novinka z Japonska. Honda Super-N na to půjde zábavnými jízdními vlastnostmi, umělým řazením a také dostupnou cenovkou.
O tom, že Honda v Evropě uvede nástupce malinké Hondy e, už víme delší dobu. Novou generaci Kei vozu N-one už Honda prodává v domácím Japonsku a do Evropy míří varianta s trochu většími rozměry a upravenou technikou. První evropský trh už se auta dočkal, a tak máme více detailů k místní verzi.
Auto, které se poprvé ukázalo jako koncept Honda Super EV, se už nějakou dobu prodává v Japonsku pod názvem Super-One. S příchodem do Evropy prošlo další změnou názvu a finálně se jmenuje Honda Super-N. Minimálně tedy v Británii, kde už název Super-One patří tamní národní motokárové asociaci.
V Británii se novinka začne prodávat v červnu, první tamní novináři už si ji stihli projet, a tak víme více detailů. Jen 3,4 metru dlouhý vůz se proti původnímu Kei caru trochu rozšířil, což je vidět na sportovně působících blatnících. Celkově autíčko vypadá dost nasupeně a dost tomu pomáhá spoiler na pátých dveřích.
Přední kola však pohání elektromotor o stálém výkonu jen 47 kW, který ze sebe ale vymáčkne krátkodobě až 71 kW. Auto ale váží přes 1300 kg, nijak zázračnou dynamiku tedy rozhodně nemůžeme očekávat. Honda se ale pokusila zážitek z jízdy vylepšit jinak.
Super-N totiž dostane také simulovanou sekvenční převodovku a tomu odpovídající umělý zvuk motoru. Ten podle Britů zní docela přesvědčivě a připomíná Civic Type R. Realisticky prý působí i simulovaná sedmistupňová převodovka, která při držení otáček v červeném poli aktivuje i simulovaný omezovač.
Vysoký ponton čtyřmístné karosérie trochu vyvažuje 29,6kWh baterie v podlaze a auto díky tomu má podle Hondy těžiště níže než podobné spalovací vozy. Podle Britů se v autě nesedí nepřirozeně vysoko jako v jiných EV. Jízdní vlastnosti jsou předvídatelné a hravé, auto ale má tendence k nedotáčivosti. Řízení je podle Britů rychlé a citlivé, i když poněkud postrádá zpětnou vazbu.
Jaký bude reálný dojezd miniauta, zatím nezjistili ani v Británii. Honda udává 206 km v kombinovaném režimu dle WLTP a 320 v městském režimu. Dobíjení stejnosměrným proudem zvládne výkonem 50 kW. To nejsou zrovna vysoká čísla, ale na rozdíl od starší Hondy e to bude novinka kompenzovat podstatně nižší cenou. V Británii má startovat za méně než 20.000 liber, tedy v přepočtu pod 560.000 Kč. Ani to není žádná láce, ale v Česku by to malou hondu zařadilo mezi nejlevnější elektromobily.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Honda, zdroj videa: Honda