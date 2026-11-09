Škoda Octavia TDI končí. Nahradí ji hybrid, zájem o naftu klesá
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V Česku se letos prodá zhruba 20.000 elektromobilů, což je proti loňsku nárůst o 45 procent. Podíl elektrických vozů na trhu by se měl zvýšit z loňských 5,6 procenta na zhruba osm procent. Na setkání s novináři to dnes uvedl vedoucí zastoupení Škody Auto Jiří Maláček.
Škoda má na trhu elektromobilů v Česku podíl 33,3 procenta, když za deset měsíců prodala 5199 vozů, a očekává, že do konce roku ještě poroste díky začátku prodejů nových modelů Epiq a Peaq.
„V současnosti máme 1640 objednávek epiqu a 1250 objednávek peaqu," uvedl Maláček s tím, že oba tyto vozy vytváří nové kategorie trhu. Dosud si velký sedmimístný Peaq koupilo 240 zákazníků a kompaktní městský epiq zvolilo 400 zákazníků.
Rozvoj trhu elektromobilů podporuje i rozvíjející se infrastruktura dobíjecích stanic, v současnosti je v ČR přes 1000 nejrychlejších nabíječek a celkem 10.000 dobíjecích bodů. Při očekávaném počtu registrovaných elektromobilů na trhu, který se blíží 100.000 vozů, vychází podle Maláčka jeden nabíjecí bod na deset elektromobilů, což je jeden z nejlepších poměrů v Evropě.
V oblasti hybridních pohonů Škoda letos uvedla první tzv. full-hybrid bez externího dobíjení v modelu Octavia. Na rozdíl od tzv. mild hybridu v modelech Octavia, Superb a Kodiaq, který si pouze pomáhá v některých režimech startérem, dokážou full-hybridy ujet několik kilometrů čistě na elektřinu.
Maláček doplnil, že full-hybrid v Octavii by měl nahradit motory TDI, které v polovině příštího roku skončí. Důvodem je pokles zájmu o dieselový pohon. Ten zůstane u větších modelů Kodiaq a Superb.
Zdroj: ČTK