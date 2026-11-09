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Škoda Octavia TDI končí. Nahradí ji hybrid, zájem o naftu klesá

Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine

Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine
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ČTK
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V Česku se letos prodá zhruba 20.000 elektromobilů, což je proti loňsku nárůst o 45 procent. Podíl elektrických vozů na trhu by se měl zvýšit z loňských 5,6 procenta na zhruba osm procent. Na setkání s novináři to dnes uvedl vedoucí zastoupení Škody Auto Jiří Maláček.

Škoda má na trhu elektromobilů v Česku podíl 33,3 procenta, když za deset měsíců prodala 5199 vozů, a očekává, že do konce roku ještě poroste díky začátku prodejů nových modelů EpiqPeaq.

„V současnosti máme 1640 objednávek epiqu a 1250 objednávek peaqu," uvedl Maláček s tím, že oba tyto vozy vytváří nové kategorie trhu. Dosud si velký sedmimístný Peaq koupilo 240 zákazníků a kompaktní městský epiq zvolilo 400 zákazníků.

Rozvoj trhu elektromobilů podporuje i rozvíjející se infrastruktura dobíjecích stanic, v současnosti je v ČR přes 1000 nejrychlejších nabíječek a celkem 10.000 dobíjecích bodů. Při očekávaném počtu registrovaných elektromobilů na trhu, který se blíží 100.000 vozů, vychází podle Maláčka jeden nabíjecí bod na deset elektromobilů, což je jeden z nejlepších poměrů v Evropě.

V oblasti hybridních pohonů Škoda letos uvedla první tzv. full-hybrid bez externího dobíjení v modelu Octavia. Na rozdíl od tzv. mild hybridu v modelech Octavia, Superb a Kodiaq, který si pouze pomáhá v některých režimech startérem, dokážou full-hybridy ujet několik kilometrů čistě na elektřinu.

Maláček doplnil, že full-hybrid v Octavii by měl nahradit motory TDI, které v polovině příštího roku skončí. Důvodem je pokles zájmu o dieselový pohon. Ten zůstane u větších modelů Kodiaq a Superb.

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Martin Vaculík vybírá ojetou Škodu Octavii 4. Vadí, když je po leasingu? • auto.cz

Zdroj: ČTK

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