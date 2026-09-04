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Malý český Goodwood se neuskuteční. Pořadatelé Speed Festivalu v České Lípě vrátí peníze

Speed Festival Česká Lípa

Speed Festival Česká Lípa Zdroj: auto.cz/Jiří Landa

Speed Festival Česká Lípa
Speed Festival Česká Lípa
Speed Festival Česká Lípa
Speed Festival Česká Lípa
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Pořadatelé populární víkendové akce Speed Festival Česká Lípa dnes na svých sociálních sítích oznámili zrušení letošního ročníku. Festival přesouvají na příští rok.

Speed Festival v České Lípě na svém webu stále láká na víkend plný jedinečných vozů, automobilových závodů, kultury a zážitků, a to už za týden, 11. až 13. září 2026. Česká Lípa se však letos v ráj auto-moto nadšenců bohužel nepromění.

Akce s bohatým programem měla nabídnout setinovou rallye Memoriál B. Engeho s podtitulem FILM, která měla účastníky zavést do různých filmových lokalit v okolí. Obdobným závodem převzatým z minulého ročníku je také setinová rallye Picnic Race, na kterou se mohl vydat úplně každý. I tato část programu se však dle komentářů přihlášených účastníků na sociálních sítích oficiálně ruší.

Pro běžné návštěvníky byla v minulých letech většina programu Speed Festivalu zdarma a zahrnovala klubové srazy, různorodé festivalové expozice po centru města, tematické výstavy a doprovodný program i drift exhibici, na kterou účastníky zdarma vozila autobusová linka, jelikož byla od centra města vzdálenější.

Vysoké náklady na akci byly pravděpodobně také hlavním důvodem jejího nečekaného zrušení. Oznámení o zrušení akce vysvětluje situaci takto: „V posledních týdnech došlo ke změnám v partnerské podpoře festivalu, které významně ovlivnily jeho plánovaný rozpočet. Za těchto podmínek bychom museli zásadně omezit připravovaný program a výsledná podoba akce by neodpovídala kvalitě, kterou chceme návštěvníkům, partnerům ani městu nabídnout.“

Na rozdíl od v posledních týdnech nechvalně proslulého Hip Hop Kempu ovšem účastníkům a návštěvníkům, kteří již pořídili vstupenky do placených sekcí festivalu, případně se přihlásili na některý ze závodů (vč. Picnic Race), pořadatel NFCtron automaticky vrátí peníze.

Organizátoři srazu dokonce reagují i na některé komentáře ohledně již objednaného ubytování na letošní termín, jelikož týden před akcí už často není možné rezervace zrušit. I v tomto případě se však organizátoři snaží lidem vyjít vstříc a pracují na řešení minimálně u rezervací uskutečněných skrz partnerské hotely a penziony.

„Speed Festival tímto rozhodnutím nekončí. Chceme získaný čas využít k přípravě dalšího ročníku na pevných základech a vrátit se s programem, který bude odpovídat očekáváním návštěvníků i významu celé akce,“ dodávají organizátoři a nepřímo zvou na další ročník, který plánují na příští rok.

Otázkou je, zda se s festivalem postupně odloží také letošní program, který měl oslavit například 50. výročí modelů Porsche 924 a Volkswagen Golf GTI, 125 let Škody Motorsport, 75 let Porsche Motorsport a další. Bližší informace však zatím nemáme a pořadatelům přejeme mnoho úspěchů v roce následujícím.

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Zdroj: Speed Festival

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