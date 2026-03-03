Malý defender nezanevře na terénní schopnosti, i když bude elektrický, říká šéf značky
Defender se má podle svého ředitele Marka Camerona stát luxusní lifestylovou značkou. Pořád si však všechny vozy pod tímto jménem, z nějž se stává vlastní značka pod Land Roverem, musí zachovat stejné DNA.
Britský Land Rover vytváří z defenderu do značné míry oddělenou značku, stejně jako už je Range Rover. Ke klasickému velkému modelu Defender, který je k mání ve třech délkách, přibude i menší, civilnější model. To už víme delší dobu – nyní však máme trochu jasnější obraz o chystané novince. Pro britský web Autocar se totiž o ní rozhovořil Mark Cameron, šéf divize Defender u JLR.
Vůz má být svou délkou někde mezi dnešním defenderem v třídveřové verzi 90 a menší pětidveřové 110. Ty bez rezervního kola na zádi měří na délku 4323, resp. 4758 mm; novinka má měřit asi 4,5 metru.
Špičkové terénní schopnosti dost možná nebudou prioritou, přesto se na ně nezapomíná. „Musíme zajistit, aby cokoliv, co uděláme jako Defender, mělo DNA značky – ohromné zaměření na odolnost a schopnost dojet kamkoliv,“ řekl Cameron. Také ale uvedl, že jeho cílem je udělat z Defenderu „luxusní lifestylovou značku“.
Malý defender – ještě není jisté, že se bude jmenovat Defender Sport – je podle Britů zcela nový produkt, nikoliv snaha postavit elektrickou alternativu k defenderu. Důvodem jsou zásadní technické rozdíly mezi platformou EMA, určenou výhradně pro elektromobily, a základem MLA, uzpůsobeným pro podélně uložený řadový šestiválec či V8, který používá dnešní defender a range rovery.
Jedním z největších rozdílů, které zároveň budou znát na schopnostech auta na nerovném povrchu, je umístění baterií v podlaze. Ty podle Camerona vytvářejí omezení. „Rozměry vozu a platforma nejspíš sníží zdvih a zhorší zkřižitelnost oproti dosavadnímu defenderu,“ dodal. Přesto s novinkou chtějí být nejlepší ve své třídě, takže se pohon všech kol dá čekat samozřejmě a nedostatky ve zdvihu tlumičů či zkřižitelnosti se bude snažit vyřešit elektronika.
Odlišný bude také design. Elektromobil potřebuje co nejhladší tvary kvůli co nejnižšímu odporu vzduchu, defender je naopak známý krabicoidními tvary a utilitární karoserií. To jde přímo proti sobě. „Schopnosti, které naše auta mají, znamenají nevýhodu, která pracuje proti vám, když přemýšlíte o dojezdu elektromobilu,“ říká Cameron. Značka však patrně část efektivity obětuje. „Mým úkolem je zajistit, abychom si zachovali DNA defenderu, jinak se staneme jen další značkou SUV a těch je spousta,“ dodal její šéf.
S příchodem na trh značka nespěchá – důležitější je důkladné testování. Přitom si je vědom ohromné rychlosti vývoje čínských značek. „Vždy jsme si stáli za tím, že potřebujeme na testování defenderu dvě zimy a dvakrát horké počasí. Snažíme se čas potřebný k vývoji zkrátit, ale nechceme ohrozit kvalitu a dlouhověkost, a ani žádné další věci, kterým jako luxusní značka musíte dostát,“ vysvětluje Cameron.
Možný je pick-up i ještě menší auto
Co přijde po menším elektrickém defenderu? Potenciál této značky je podle Camerona obří. Může se objevit více různých hnacích ústrojí, což souvisí s ne tak rychlým nástupem elektromobility, jak JLR (a nejen ono) plánovalo. „Naší strategií je nabídnout co nejširší výběr, dokud budeme moci,“ říká Cameron s tím, že pro „schopnosti, odolnost a hmotnost“ a jejich vzájemnou souvislost bude defender mít spalovací motory, dokud to jen bude možné. To může zahrnovat i širší nabídku plug-in hybridů.
Kromě toho není vyloučená ani verze pick-up dnešního „velkého“ defenderu. „Spojené státy jsou dnes naším největším trhem a tam jsou oblíbené kategorie, do kterých samozřejmě můžeme defender dostat,“ řekl Cameron. Nejprodávanějším autem v USA je už několik desítek let po sobě rodina Ford F-Series – podle dat za rok 2025 je šňůra vítězství dlouhá už 49 let – a na druhém místě je Chevrolet Silverado. To jsou různě velké pick-upy.
Zároveň ale „v Evropě potřebujeme malá auta do úzkých ulic,“ takže možnosti jsou opravdu velmi široké. „Červená linie je, že jakékoliv budoucí verze defenderu musí mít stejné vlastnosti. Není ale důvod, proč nepostavit větší, menší, delší, vyšší auta,“ uzavřel Cameron.
Zdroj: Autocar | foto: Auto.cz | video: Land Rover