Máme prostor pro levný sporťák, říká šéf Dodge. Jestli ho vyrobí, neprozradil
Zákazníci prahnou po cenově dostupných autech, která však nesmí být nudná, tvrdí Matt McAlear. Nevyloučil příchod levného sporťáku, že je takový ve vývoji, však nepotvrdil.
Trh volá po autech, která vyčnívají z řady a nabízejí styl a výkon, i když nestojí miliony, myslí si Matt McAlear, šéf automobilky Dodge. V nabídce značky je podle něj prostor pro malý sporťák s dostupnou cenou.
Mělo by to být „něco, co nikdo jiný nenabízí a co nás odliší od ostatních“, říká. Tento přístup se ovšem nemá soustředit na slovo „levný“ v negativním smyslu, nýbrž na návrat ke kořenům a podstatě řízení.
Jako ideální příklad uvádí legendární Dodge Viper z počátku devadesátých let. Tento vůz ve své době šokoval svět čtyřsetkoňovým osmilitrovým desetiválcem, ale jakkoliv byl motor ohromující, skutečné kouzlo prvního viperu spočívalo v naprosté mechanické jednoduchosti.
Zbytek auta byl totiž osekaný na kost, bez zbytečných příkras a moderních vymožeností, jako bylo tehdy ABS. McAlear podotýká, že z dnešního pohledu už 400 koní nepůsobí nijak závratně, ale mentalita „méně je více“ a schopnost nabídnout něco naprosto nečekaného je přesně to, k čemu by se automobilka mohla vrátit.
Tento recept na přímočarost se podle vedení Dodge nemusí nutně vázat jen na extrémní supersporty, ale lze jej aplikovat i v širším kontextu dostupných modelů. Jako důkaz životaschopnosti takového konceptu uvádí McAlear značku Jeep a její model Wrangler. Ten sice nenabízí luxus nebo nejmodernější asistenční systémy, ale díky svému charakteru a účelnosti zůstává po desetiletí prodejním hitem. Dodge chce nyní podobným způsobem vyzvat celý zbytek automobilového průmyslu a přehodnotit očekávání, která zákazníci od základních vstupních modelů mají.
Cílem je přinést na trh vozidla, která řidiče dostanou z bodu A do bodu B s patřičným stylem a výkonem, ale bez zbytečné technologické zátěže, která vozy prodražuje. McAlear věří, že právě v tomto „syrovém“ segmentu se nachází příležitost, kterou ostatní výrobci přehlížejí. Dodge by se tak mohl opět stát značkou, která obrátí trh naruby tím, že nabídne přesně to, co nikdo jiný nenabízí – autentický stroj namísto přetechnizovaného spotřebiče.
Jenže to má celé háček. „Pracujeme na něčem? Nemůžu nic potvrdit ani vyvrátit,“ řekl. „Byl bych velmi rád, kdybychom něco udělali, ale to neznamená, že to opravdu uděláme,“ dodal. To nemusí znamenat, že levné sportovní auto nebude, ale nemůžeme ani počítat s tím, že bude.
Není to však poprvé, co Dodge nad malým sportovním autem přemýšlel. Koncept Razor, který si můžete prohlédnout ve fotogalerii, se světu ukázal v roce 2002. Do sériové výroby se nedostal a že se to stane teď, můžeme jen doufat.
zdroj: The Drive | foto, video: Dodge