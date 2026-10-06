MAN oblékl TGE do terénního kabátu. Zajímavější novinka se skrývá pod kapotou
Dodávka MAN TGE dostává další možnosti tovární individualizace. Nový Lion X sází hlavně na robustnější vzhled, ale podstatnější změnou pro práci s těžkými nástavbami může být nový Performance Kit pro motor Heavy Duty.
MAN rozšiřuje program Individual pro TGE o tři jasně odstupňované varianty. Základ tvoří nový Black Package, nad ním zůstává sportovně laděný Lion S a nově přibývá Lion X. Ten automobilka míří na zákazníky, kteří chtějí výraznější a terénně působící dodávku.
Lion X dostává matně černé prvky, nově tvarované rozšířené lemy blatníků, kryty zrcátek s motivem lvích drápů nebo černé orámování zadních dveří. Vpředu a vzadu přibývají ochranné prvky pod nárazníky, na přání lze doplnit černý rám vpředu a boční ochranné trubky. Uvnitř se objevuje označení X, specifická madla, prémiová sedadla a odnímatelná gumová vložka nástupního schůdku.
Důležité je, čím Lion X není: MAN sám mluví především o „offroadovém vzhledu“, paket automaticky neznamená pohon všech kol ani zvýšenou světlou výšku. Čtyřkolka a zvýšený podvozek figurují v nabídce TGE Individual jako samostatné možnosti.
Ze 163 na 190 koní
Technicky zajímavější novinka se tak skrývá pod kapotou. MAN Individual nově nabízí Performance Kit také pro dvoulitrový diesel Heavy Duty. Jeho výkon roste ze 120 kW (163 koní) přibližně na 140 kW (190 koní). Výrobce úpravu zdůvodňuje větší výkonovou rezervou pro náročnější přepravní úkoly, stavebnictví a vozy s rozsáhlejšími či těžšími nástavbami.
Aktuálně dostupné informace neuvádějí změnu točivého momentu. Stejnou úpravu však MAN už v červnu ukázal na záchranářském TGE 6.190, kde uváděl 450 Nm oproti standardním 410 Nm verze Heavy Duty.
Nových 190 koní přitom není maximem nabídky TGE. Pro motor homologovaný jako Light Duty už MAN nabízí jiný Performance Kit, který zvyšuje výkon ze 130 kW (177 koní) přibližně na 149 kW (202 koní). Novinkou je tedy právě rozšíření úpravy na Heavy Duty provedení, nikoli absolutně nejsilnější agregát pro TGE.
Černá jako základ
Součástí rozšířené nabídky je také jednodušší Black Package. Ten přidává leskle černé kryty zrcátek, masku a rámování světlometů, černé označení modelu, decentní boční grafiku, zadní nápis MAN a střešní spoiler. Lze jej kombinovat se všemi nabízenými barvami i asistenčními systémy.
Pro české zákazníky může být nejzajímavější právě výkonová úprava motoru Heavy Duty, zejména u obytných přestaveb, servisních vozů nebo těžších pracovních nástaveb. MAN totiž uvádí Lion X jako variantu dostupnou napříč Evropou; české ceny ani přesné obchodní podmínky nového 190koňového Performance Kitu ale zatím nezveřejnil.
Zdroj: MAN