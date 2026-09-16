MAN představil novou kabinu eTGX. Je delší a je z ní lépe vidět
Také druhý evropský výrobce trucků ze skupiny Traton představil novou kabinu, prodlouženou kvůli lepší aerodynamice. Kromě ní také do nabídky přidal šestisetkoňovou elektriku.
Německý výrobce nákladních aut MAN už nějakou dobu nabízí elektrické náklaďáky všech velikostí. Pro ty největší nyní představil novou kabinu, která využívá možnosti prodloužit soupravu nad 16,5 metru, je-li zlepšena ekologičnost a ekonomičnost jízdy.
Přední část je prodloužená o 120 milimetrů, což je méně než u některých konkurentů, ale na odpor vzduchu to má přesto příznivý vliv. Nová je opticky jednodílná maska chladiče či vylepšené deflektory pro řízení obtékání vzduchu. Výsledkem těchto a dalších optimalizací je snížení spotřeby energie až o 3 %.
Konstruktéři zároveň posunuli níže dolní hranu čelního skla a odpovídajícím způsobem upravili palubní desku i systém stěračů. Řidič díky tomu získal výrazně lepší přímý výhled na prostor blíž před vozidlem, stále však zůstává systém kamery mířící přímo před auto, jejíž obraz se při jízdě krokem zobrazí na displeji infotainmentu.
Bezpečnost při odbočování vpravo zvyšuje speciální okno ve spodní části dveří spolujezdce. Nenahrazuje samozřejmě konvexní zrcátko (resp. jeho simulaci pomocí kamery a displeje) ani radarové sledování prostoru vpravo vedle vozidla, nýbrž je doplňuje. Sklo je dvouvrstvé pro lepší akustiku, má ofuk proti zamlžování a tónování i až k zemi prodlouženou záclonku.
Interiér nabízí řadu dalších nových prvků usnadňujících každodenní práci i odpočinek, jako např. bezdrátové nabíjení mobilu, ovládací tlačítka EasyControl na dveřích spolujezdce či 230V zásuvku s výkonem až 1,2 kW. Vůz s červenými linkami, který se ukázal na fotkách, má paket Individual Lion S. Jeho součástí jsou i přídavné LED světlomety na liště nad čelním sklem.
Nové baterie i výkonnější motory
MAN představil také novou generaci baterií s vylepšenou chemií článků a tzv. SoC window až 95 %, tj. že z instalované kapacity tvoří využitelná 95 %. Tahač s podvozkem 4×2 a rozvorem 3,75 m může nést šest balíků baterií o celkové kapacitě 552 kWh. To má stačit k dojezdu až 660 kilometrů, tvrdí tisková zpráva, ovšem v následující větě dodává číslo bližší realitě: „přes 500 kilometrů v reálných podmínkách typické dálkové přepravy“.
V přípravě je také třínápravová verze, která využije prostor za kabinou pro uložení sedmého balíku baterií. Celková kapacita tím stoupne na 644 kWh a maximální dojezd dosáhne „realisticky přes 600 km v každodenních podmínkách dálkové přepravy“. MAN se tak zařadí po boku Volva a Scanie, které už takto prodloužené tahače v konfiguraci 6×2*4 nabízejí. Užitečné zatížení slibuje až 25 tun, což plně odpovídá naftovým alternativám.
K novým bateriím se přidává nový vrchol nabídky pohonů o výkonu 598 koní, tedy 440 kW. Jeho rekuperační výkon je dokonce 480 kW. Stejný nepoměr panuje i u dvou dalších nových hnacích ústrojí, které mají 349 a 490 koní, tedy 290 a 360 kW. Jejich rekuperační výkon je 320, resp. 420 kW. Nabíjení je možné i konektorem MCS, jímž elektrické náklaďáky MAN přijmou až 750 kW nabíjecího výkonu.
zdroj: MAN, video: Marek Bednář/Auto.cz