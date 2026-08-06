Manthey slaví 30 let: Dopřejte svému Porsche závodní DNA z Nürburgringu
Společnost Manthey Racing se ze závodních tratí vypracovala v legendu, která již 30 let posouvá hranice výkonu vozů Porsche. Zkušenosti z vytrvalostních závodů dnes nabízí i majitelům sériových modelů, pro které připravuje nekompromisní okruhové sady s homologací pro běžný provoz.
Jméno Manthey Racing se do povědomí zapsalo poprvé v roce 1996, když Olaf Manthey vstoupil do šampionátu Porsche Supercup. Hned v roce následujícím začal s modifikacemi sériového modelu 911 RSR v poslední vzduchem chlazené generaci 993, se kterou již v dalším roce vyhrál první závod v německém vytrvalostním závodě (tehdy VLN).
Olaf Manthey se ve svých vozech stal nejúspěšnějším závodníkem v historii vytrvalostních závodů VLN, když své úspěchy zakončil v roce 2005 svým třicátým vítězstvím. V průběhu se také uskutečnil přesun sídla společnosti poblíž Nürburgringu, kde Manthey Racing sídlí dodnes. Závodní tým se následně rozšiřoval a i nadále se objevoval na prvních příčkách.
Tři desetiletí zkušeností z motorsportu jsou již několik let dostupné také náročným zákazníkům automobilky Porsche, kteří chtějí svůj sériový vůz zaměřit na okruhové ježdění, ovšem při zachování homologace pro běžný provoz. Manthey momentálně svůj balíček úprav Manthey Kit nabízí pro devět vybraných modelů vrcholné série Porsche GT.
Jde o různé varianty modelů 911 GT3 a 911 GT3 RS v generacích 991 a 992, a dále 911 GT2 RS (991), 718 Cayman GT4 RS a nově také čistě elektrický Taycan Turbo GT se simulovaným řazením. A co taková sada Manthey nabízí? Každá sada je vyvinuta pro konkrétní vůz a zaměřuje se na oblasti, které mohou mít největší vliv na jeho výkon a ovladatelnost. Úpravy se týkají aerodynamiky, hmotnosti i výkonu. Typickým poznávacím znakem jsou aerodynamické kryty zadních kol a karbonové doplňky.
Pro některé modely jsou k dispozici také sady lehkých disků kol, které společnost Manthey vyvinula ve spolupráci s vývojovým centrem Porsche ve Weissachu. Příkladem může být model 911 GT3 (typ 992.2), na kterém speciální disky kol Manthey přinášejí úsporu celých 7.3 kg neodpružené hmotnosti. Celá sada je tak pouze o 1,4 kg těžší než hořčíkové disky, které Porsche nabízí za tučný příplatek.
Levné nejsou ani samotné balíčky úprav Manthey, bez instalace se v závislosti na modelu pohybuje jejich cena přibližně od jednoho do dvou a půl milionu korun. Manthey slibuje, že za tuto cenu umožní intenzivnější zážitek z jízdy, který vzbuzuje pocit jistoty a kontroly, ať už se snažíte překonat svůj osobní rekord na okruhu, nebo si jen užíváte jízdu na silnici. Instalace sady Manthey by totiž měla zachovat základní charakter vozu.
Zdroj: Manthey Racing, Porsche, GT-Sports