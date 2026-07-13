Manuál tam, kde není, umí i známý úpravce. Má však háček
Řadicí páku a otevřenou kulisu můžete mít i ve starších ferrari, která je dosud nenabízela, a to díky firmě Rezvani. Jenže tu chybí poměrně důležitá věc, kterou samotné Ferrari neopomnělo.
Automobilka Ferrari nedávno překvapila svět manuálním řazením pro svou osmistupňovou dvouspojku, jehož součástí je i spojkový pedál a simulace věrná do té míry, že vám auto klidně zhasne, když si budete počínat neuměle. Ukazuje se však, že ve stejnou dobu vyvíjela podobný systém ještě nejméně jedna firma – Rezvani.
Její sada se jmenuje Quick Shift a nabízí na první pohled v podstatě to stejné – možnost řadit manuálně pomocí klasické páky v otevřené kulise. Vyvinula ho ve spolupráci s italskou společností Studio Carrozzi a nabízí ho pro Ferrari 458 Italia, 488 GTB, GTC4Lusso a F12. Ve vývoji je verze pro Lamborghini Huracán a Aventador a také pro Chevrolet Corvette gen. C8.
Rezvani dále tvrdí, že jeho systém nevyžaduje žádné úpravy převodovky a instalace je vratná. Je možné ho nainstalovat na již existující auta, jak ostatně vyplývá z jejich seznamu, a všechny řídící systémy motoru a převodovky zůstávají funkční. Co firma neupřesňuje, je, jak technicky její vynález funguje.
Kde je tedy ten háček? V tom, že tady není žádný spojkový pedál; dokonce můžete řadit pod plným plynem. Kulisa tedy funguje stejně jako pádla pod volantem, jen musíte ten volant pustit a udělat složitější pohyb rukou, který trvá déle.
Přestavba přijde na 25 tisíc dolarů, tedy asi 530 tisíc korun, a trvá zhruba týden. Je tedy výrazně levnější, než kolik činí příplatek za manuální řazení u Ferrari 12Cilindri. Ovšem, otázkou zůstává, jestli to bez spojkového pedálu bude stát za to.
Zdroj: Carscoops/Rezvani | foto, video: Rezvani