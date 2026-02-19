Manuální převodovka v ostrých BMW už nedává smysl. Nezájmem to ale není
Ručně řazená převodovka stále platí za jeden z atributů řidičského auta. Jenže časy se mění, takže její reálný potenciál začíná být zejména u výkonných sportovních vozů již vyčerpaný.
Německá automobilka BMW je jednou z posledních značek, která i u svých vrcholných sportovních modelů z divize M stále nabízí klasickou manuální převodovku. A jak se ukazuje, mezi kupujícími nových „emkových“ bavoráků je stále oblíbená.
Dle výzkumu serveru Motor1 se pro ni v loňském roce rozhodlo přibližně 40 procent zákazníků. Jinak řečeno, téměř každé druhé prodané BMW M mělo v kabině páku na klasické ruční řazení ve známém H-schématu. BMW je tímto výlučné, neboť konkurenční modely Audi RS, respektive Mercedes-AMG již manuální skříň u takto výkonných modelů léta nenabízejí.
I když je manuální skříň u BMW M stále velmi oblíbená, šéf divize Frank van Meel tvrdí, že se skoro nevyplatí držet takovou převodovku při životě. Australskému deníku CarSales v rozhovoru nedávno prozradil, že „z technického hlediska manuál nedává smysl.“ A dodal, že BMW M takovou převodovku bude držet při životě pro své skalní fanoušky ještě několik let. Patrně měl na mysli běžnou modelovou produkci BMW, protože záhy dodal, že v řadě BMW M už nemá budoucnost.
Jedním z důvodů, proč není u manuálu v budoucnu zájem, je také čistě obchodní. V budoucnu bude vcelku obtížné vyvinout novou manuální převodovku. Její segment trhu je poměrně malý, takže ani dodavatelé, ať už celých převodovek (například firma Getrag či BorgWarner) nebo jen komponentů (ozubená kola, hřídele, ložiska) nejsou pro něco takového příliš nakloněni. Jak známo, BMW tradičně používá manuální převodovky již zmíněné společnosti Getrag.
To je také hlavní důvod, proč musí BMW, pokud chce ruční převodovky u modelů M i nadále nabízet, vydržet s typy, které má v současné době k dispozici. To se sice může zdát jednoduché, ve skutečnosti je s tím ale spojena řada otazníků. Auta se vyvíjejí velmi rychle a tlak na ekologii a ekonomičnost provozu je stále větší. Tomu se musejí přizpůsobovat třeba ložiska, která ale zase vyžadují nová maziva. A takto bychom mohli pokračovat.
Názor, že manuál nemá u BMW M budoucnost, je u Franka van Meela známý už poměrně dlouho. V roce 2024 například prohlásil, že pokud chce zákazník manuální převodovku v „emkovém“ BMW, měl by si takové auto koupit pokud možno hned nebo co nejdříve.
Možnost koupit si nové BMW z divize M s manuální převodovkou tady ale stále je. A nabídka je stále překvapivě široká. K dispozici je u modelů M2, M3 a M4. Tedy u sportovních verzí na bázi řad 2, 3 a 4. Má ji také roadster Z4, který by ale měl letos skončit. Jak to nakonec s manuálem u rychlých BMW dopadne, ukáže nejbližší doba.
Zdroj: Motor1, CarSales, Wikipedie
Foto: BMW, archiv Světa motorů