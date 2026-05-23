Mapujeme paliva budoucnosti: Bude konečně Evropa nezávislá?
Řidiči stále tahají ze svých peněženek velké peníze za benzin a naftu. A víte proč? Protože Evropa včetně Česka je závislá na dovozu fosilních paliv. A nikdo zatím neví, jak se závislosti zbavit.
Fakt, že Evropa zaspala a stala se otrokem, na kterém vydělávají hlavně státy Blízkého východu a další země z různých kontinentů, si uvědomují už i politici. „V letech 2022 až 2024 jsme dovezli ropné produkty v hodnotě 290 miliard eur ročně, z čehož většina připadá na silniční dopravu, 86 %,“ řekla na dubnové energetické konferenci v Praze zástupkyně Evropské komise Maja Bakranová Marcichová. „Takže i v tomto případě musíme spolupracovat na snížení závislosti na fosilních palivech,“ uzavřela. Během dvou dnů na konferenci nezazněl jasný plán, jakým způsobem se této závislosti rychle zbavit.
Evropa ovšem má svoje ropné věže, předloni podle statistik země Evropské unie vytěžily 15,5 milionu tun surové ropy. To však stačí pokrýt sotva čtyři procenta trhu. Zbytek musí nakupovat v jiných zemích. Třeba loni Evropská unie dovezla zhruba 435 milionů tun surové ropy. Po omezení dovozu z Ruska se hlavními dodavateli staly USA, Norsko a Kazachstán.
Na čem se ale většina energetických firem a politiků shodla, to byla technologická neutralita, tedy přístup, který neupřednostňuje jedinou technologii, ale umožňuje využít i ostatní možnosti. Mysleli tím elektromobilitu, vodík, syntetická a fosilní paliva. „Za deset, patnáct let už budeme jinde, pokud jde o úroveň obnovitelných paliv, elektrifikace, snad i vodíku. Jenže nikdo v tuhle chvíli nezná procento, celkový poměr paliv," zaznělo v diskuzi na dubnové konferenci v Praze.