Martin Vaculík a ojetá Škoda Karoq: Od levných po nové
Škoda Karoq je nejstarším modelem v programu domácí automobilky, příští rok oslaví deset let ve výrobě. Pro kupující ojetin to znamená extrémní šíři nabídky od hodně ojetých kousků za 240.000 Kč po voňavé předváděcí vozy až třeba za milion.
I karoq musel v průběhu let adaptovat všechny homologační povinnosti, jako jsou asistenční systémy či bezdrátové aktualizace OTA. Ale dokázal to naroubovat na starou elektronickou platformu z trojkové octavie, se kterou nejsou žádné zásadní potíže. V dnešním programu Škodovky jde o auto, s nímž je nejméně problémů a s jehož technikou si už poradí jakýkoliv dobrý autoservis, nejen ten drahý autorizovaný.
Benzinový karoq je dozajista jednou z nejlepších možností na trhu ojetin, pokud jde o poměr kvality, atraktivnosti, jízdních vlastností a udržovacích nákladů. Většina kousků při pravidelných prohlídkách nechce nic než olej, filtry a zkontrolovat brzdy – už jsme skoro zapomněli, že to tak přece vždy mělo být.
Ta nejlepší skoro není
Škoda je, že nejdoporučitelnější verze 1.5 TSI nemůže být kombinována s pohonem 4x4. Respektive ohlášena tato varianta byla, ale nakonec se z neznámých důvodů (výhradně v kombinaci se sedmistupňovou automatickou převodovkou) dělala jen krátce na přelomu let 2018 a 2019. Zájemci o čtyřkolku se musí rozhodnout mezi 2.0 TDI (110 kW) a 2.0 TSI (140 kW), což je dilema, které jim nezávidíme. Benzinový agregát od Audi patří k nejspolehlivějším na trhu, spotřebu této verze však srazíte pod osm litrů jen na dlouhých cestách zajetých defenzivním stylem. Kdo se motá po městě, tomu to bere deset.
Diesely většinou do 150.000 km jezdí a nic nechtějí, pak se ale rozjede kolotoč očekávaných (hlučné rozvody) i nečekaných investic. U jejich první generace nabízené do roku 2020 se vyskytují i velké protivnosti typu topení ucpaného korozí z bloku (řešeno navícekrát, zabral až přechod na chladicí kapalinu G12 Evo s obsahem dříve tak zakazovaných fosfátů) či spotřeba samotné kapaliny, při maximální smůle i skrz prasklou hlavu. U novější generace dominují snímače NOx, které výrobce dodává automobilce za 1400 Kč, a ona pak vám za 12.850 Kč, a všechny další součásti složitého emisního systému. Takže rada je asi taková, jakou slyšet nechcete – tedy vystačit si s předokolkou.
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