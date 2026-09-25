Martin Vaculík a ojeté Audi e-tron (GE): Luxus pro odvážné
Na snímku vidíte Audi e-tron, představené v roce 2018, a jak velkou solární elektrárnu potřebujete, abyste toho otesánka nakrmili. Dost vtipů: první e-tron je robustní auto za fantastické peníze, které má pár nedostatků.
První e-tron od Audi bylo téměř pětimetrové SUV vyráběné od roku 2018 s kolmou a od roku 2020 se splývavou zádí jako tzv. sportback. Koncem roku 2022 se vůz při faceliftu přejmenoval na Q8 e-tron a takto se vyráběl do roku 2025. Vždy má pohon všech kol řešený samostatným motorem pro každou nápravu. Verze S, nabízená od konce roku 2019, má vzadu dokonce motory dva. Pro každé kolo jeden, čímž se ušetřil vysoce namáhaný diferenciál a naopak získal rekordně silný torque vectoring, který umí 2,5tunový vůz znásilnit k zatočení tak přesvědčivě, že zapomenete, jaký tank řídíte.
Elektromobil s rezervou
Pro zjednodušení zůstaňme v letech 2018 až 2022, tedy před přejmenováním na Q8. Z tohoto období jsou totiž kusy, které nás cenově zajímají.
Pod vrcholným eskem byl e-tron 55 quattro s 300 kilowatty maximálního výkonu a využitelnou kapacitou baterie 86,5 kW. Základem pak byl e-tron 50 quattro s 230 kW a baterií o 71 kW.
Všechny varianty mají standardně pneumatické odpružení s elektronicky regulovanými tlumiči, které bývalo strašákem, ale posledních deset let vůbec nezlobí a jízda s ním je prostě dvakrát pohodlnější než s nejlepším autem na pérech. Jakmile jednou sednete do auta na vzduchu, zpět už chtít nebudete. Za příplatek 23.000 Kč bylo tažné zařízení na 1800 kg, což v roce 2018 bylo na elektromobil velmi slušné.
Ve čtyřicetistránkovém ceníku příplatků bylo všechno možné, například náhradní dojezdové rezervní kolo za 8500 Kč. Že co má jako být? Je vidět, že v elektromobilitě jste ještě neználci. Baterky zabírají tolik místa, že ve všech elektromobilech na trhu můžete maximálně menší průpich zkusit zalepit, při větším však voláte asistenci. Starý e-tron a MG5 jsou jediné elektromobily na trhu s aspoň nějakým rezervním kolem.