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Martin Vaculík a ojeté Porsche 928 (1977 – 1995): Posel budoucnosti skončil v muzeu

Porsche 928

Porsche 928 Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Existoval bezpočet provedení interiéru. Na snímku model S s automatickou převodovkou z půlky osmdesátých let s příplatkovým koženým čalouněním.
Takto vypadají pohonné jednotky 4,5 a 4,7 litru s dvouventilovou technikou. Vyráběly se do roku 1986.
Pozdější jednotky 5.0 a 5.4 V8 (jen v GTS) se čtveřicí vačkových hřídelí a 32 ventily byly také první, které mohly mít katalyzátor
Dobové propagační materiály ukazovaly 928 jako celoročně použitelné auto s velmi bezpečnými jízdními vlastnostmi, které nevyžaduje expertního řidiče
Porsche 928
Zcela obyčejnému modelu z přelomu 70. a 80. let.
Porsche 928
Zadní náprava Weissach je geniální konstrukce. Přední závěs spodního ramene pod brzdnou silou koná výkyvný pohyb, kterým vytvoří sbíhavost.
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Martin Vaculík
Martin Vaculík
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Zatímco slavný vzduchem chlazený model 911 zákazníci milovali i s jeho konstrukčními nedostatky, řada 928 měla být autem bez nedostatků. Zkonstruovaným podle posledních poznatků a vyrobeným nejlépe, jak to jen šlo.

Porsche 928 ukazuje, že o tom, jak máme auta rádi, nerozhoduje jejich dokonalost. Že všechna dobrá auta jsou lepší, než by člověk potřeboval, a musí mít předně nějaké charisma, kterým vás zaujmou. Modelu 928 možná chybělo víc roztomilosti a člověčiny, možná byl dobrý až moc, ale chladný. Vyráběl se v předlouhém období 1977 až 1995 v pěti po sobě jdoucích verzích, kdy postupně zesiloval a zrychloval. Původní dvouventilový osmiválec 4,5 litru (176 kW) se postupně zvětšil až na 5,4 l a dosáhl výkonu 257 kW. Nakonec však skončil bez nástupce a nikdy nepřitáhl tolik zákazníků, aby Porsche mohlo odeslat veterán jménem 911 do muzea.

No a když po jen pozvolných inovacích vzduchem chlazené 911 přišla zcela nová, větší, a hlavně vodou chlazená generace 996, odeslala naopak ona do výslužby osmiválcové kupé 928. Projekt cestovního kupé, které za nejlepší auto považoval i Theodor Pištěk, skončil bez přímého nástupce.

Neskutečný stroj

Technicky jde přitom rozhodně o jedno z nejlepších aut na světě, ne-li to úplně nejlepší.

  • S motorem a spojkou vpředu, ale převodovkou vzadu má dokonale rozložené hmoty. Na rozdíl od menších řad 924, 944 a 968 je převodovka umístěna před nápravou a zcela vzadu diferenciál. Znamená to menší moment setrvačnosti kolem svislé osy a kratší hnací hřídel, jejíž setrvačnost musí překonávat synchronizace převodovky při řazení. 
  • Auto má koncepci transaxle s hnací hřídelí uvnitř pevné roury spojující motor s převodovkou. Pevné spojení zamezuje vzájemným pohybům obou součástí, takže nedochází k pohybům motoru při přidání a ubrání plynu. Rozjezdy i přeřazení jsou tak zcela hladké bez pumpování typického pro zadokolky s motorem vpředu a kardanem. 

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