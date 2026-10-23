Martin Vaculík a ojeté Porsche 928 (1977 – 1995): Posel budoucnosti skončil v muzeu
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Zatímco slavný vzduchem chlazený model 911 zákazníci milovali i s jeho konstrukčními nedostatky, řada 928 měla být autem bez nedostatků. Zkonstruovaným podle posledních poznatků a vyrobeným nejlépe, jak to jen šlo.
Porsche 928 ukazuje, že o tom, jak máme auta rádi, nerozhoduje jejich dokonalost. Že všechna dobrá auta jsou lepší, než by člověk potřeboval, a musí mít předně nějaké charisma, kterým vás zaujmou. Modelu 928 možná chybělo víc roztomilosti a člověčiny, možná byl dobrý až moc, ale chladný. Vyráběl se v předlouhém období 1977 až 1995 v pěti po sobě jdoucích verzích, kdy postupně zesiloval a zrychloval. Původní dvouventilový osmiválec 4,5 litru (176 kW) se postupně zvětšil až na 5,4 l a dosáhl výkonu 257 kW. Nakonec však skončil bez nástupce a nikdy nepřitáhl tolik zákazníků, aby Porsche mohlo odeslat veterán jménem 911 do muzea.
No a když po jen pozvolných inovacích vzduchem chlazené 911 přišla zcela nová, větší, a hlavně vodou chlazená generace 996, odeslala naopak ona do výslužby osmiválcové kupé 928. Projekt cestovního kupé, které za nejlepší auto považoval i Theodor Pištěk, skončil bez přímého nástupce.
Neskutečný stroj
Technicky jde přitom rozhodně o jedno z nejlepších aut na světě, ne-li to úplně nejlepší.
- S motorem a spojkou vpředu, ale převodovkou vzadu má dokonale rozložené hmoty. Na rozdíl od menších řad 924, 944 a 968 je převodovka umístěna před nápravou a zcela vzadu diferenciál. Znamená to menší moment setrvačnosti kolem svislé osy a kratší hnací hřídel, jejíž setrvačnost musí překonávat synchronizace převodovky při řazení.
- Auto má koncepci transaxle s hnací hřídelí uvnitř pevné roury spojující motor s převodovkou. Pevné spojení zamezuje vzájemným pohybům obou součástí, takže nedochází k pohybům motoru při přidání a ubrání plynu. Rozjezdy i přeřazení jsou tak zcela hladké bez pumpování typického pro zadokolky s motorem vpředu a kardanem.