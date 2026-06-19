Martin Vaculík a ojetý Renault 21: Auto, kvůli kterému jsem tady
Dnešní automobilový příběh bude o tom, jak je kvalita vozu relativní věc a jak nám Čechům připadala skvělá i auta, která vlastně vůbec dobrá nebyla. Renault 21 v kombi verzi Nevada byl popřevratovým snem českých rodin. Dnes už nejezdí snad jediný kus.
Renault 21 Nevada jsem vybral do čtrnácté jarní epizody televizního Světa motorů jako auto, které rekordně rychle zmizelo z cest. A zjistil o něm tolik věcí, že je škoda o ně ochudit čtenáře. Všichni si jej pamatujeme, ale kdy jste naposledy viděli nějaký kousek jet? Poločas rozpadu francouzských kočárů byl tehdy opravdu krátký.
Přijel s ním strýc
Byť kvality vozu jsou sporné, tak já s ním mám spojené silné vzpomínky. V lednu 1990, tedy dva měsíce po pádu komunismu, nás přijel navštívit strýc z Francie. Emigroval tam v roce 1968, neboť když v srpnu přijely tanky, byl na brigádě v Alžíru. Jeden telefonát s dědou: „Martine, nevracej se sem, tady to teď bude hrozné.“ Měl pravdu, respektive bylo to ještě mnohem horší. Když strýc přijel v roce 1968 do Francie, světy tam a tady se ještě ani fatálně nelišily.
Když se po dalších 22 letech poprvé podíval zpět domů, žasnul. Všechno šedivé, ušpiněné sazemi z lokálních topenišť a těžkého průmyslu. V Praze se chodilo v temných chodbách vytvořených z rezavých lešenářských trubek a podlážek, aby chodce nezabíjely kusy fasád, které odpadávaly z činžovních domů. Všude zmuchlané popelnice, tedy jak nádoby na odpad, tak škodovky stovky a tisícovky udržované při nedostatku náhradních dílů i servisních kapacit svépomocným laminováním. Nadával na chybějící dopravní značení a strašlivý stav cest. Nezalitoval, že to pozvolné vaření žáby, tedy zvykání si na stále horší stav všeho, zde neprožil s námi.
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