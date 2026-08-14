Martin Vaculík a ojetý Volkswagen ID.3: Vlastně funguje
Model, který měl Volkswagenu přinést úspěch na poli elektromobility, v prvních letech hodně přišel do řečí. Dnes jsme překvapeni, že i ojeté kusy dobře slouží.
Za modelem Volkswagen ID.3 stojí osobnost Herberta Diesse. Člověk je až šokovaný, jak konkrétní podobu může vliv generálního ředitele velkého koncernu mít na finální podobu produktu. Herbert Diess totiž předtím pracoval v BMW, kde prosadil projekt elektrické i3. Když jej postavíte vedle původního provedení ID.3 od Volkswagenu (dnes už máme facelift Neo s větším displejem před řidičem), tak sedí základní profil karoserie, uspořádání pohonu (z ID.3 je zadokolka), schéma displejů i volič jízdního režimu těsně u volantu.
Apoštol elektrické éry
V roce 2015 byl koncern Volkswagen zasažen kauzou Dieselgate, která laické veřejnosti odhalila, co odborníci věděli již dlouho. Tedy že recirkulací výfukových plynů lze emise oxidů dusíku u dieselů udržet na uzdě jen za ideálních podmínek.
Mimo ně docházelo k vypínání systému a drastickému rozdílu mezi homologačním a reálným složením výfukových plynů. Snaha o reálnou čistotu emisí však zkomplikovala konstrukci dieselů natolik, že elektromobily náhle přestaly být finančním nesmyslem, a Volkswagen se rozhodl, že v nich bude leaderem.
Model ID.3, představený na podzim roku 2019, byl první na dedikované elektromobilní platformě MEB. Předchozí elektromobily e-Up! a e-Golf byly předokolky, ve kterých se baterie musela vejít do středového tunelu a prostoru po palivové nádrži, což limitovalo její velikost. U ID.3 bylo možné nabídnout kapacitu 45 až 77 kWh, většina prvních aut má 58 kWh stejně jako náš testovaný vůz. Jakkoliv platforma MEB byla vyvíjena i s pohonem všech kol a větší modely včetně domácí Škody Enyaq jej dostaly, tak ID.3 je vždy zadokolka. Proto bylo překvapivé, že pod přední kapotou chyběl druhý kufr.