Martin Vaculík a ojetý Volkswagen Typ 1 „Brouk“: Nejdřív nejlepší, pak milovaný
Vůz, na kterém si automobilka Volkswagen udělala jméno, se vyráběl neskutečných 65 let. V letech 1938 až 2003 se vyrobilo celkem 21.529.464 vozů, u nás však byl vždy vzácný. Jde o dobrý stroj pro začínajícího veteránistu.
Lidový aerodynamický volkswagen vznikl z příkazu samotného Adolfa Hitlera, který požadoval, aby vůz po nově vznikajících německých dálnicích dokázal cestovat rychlostí 100 km/h, stačilo mu sedm litrů benzinu na 100 km a nestál víc než tisíc říšských marek.
První prototypy vyjely ještě v roce 1938. Vývojem v roce 1934 pověřil Ferdinanda Porscheho. Výstavbu velkolepého závodu i přilehlého města pro pracující KdF Stadt (po válce přejmenovány na Wolfsburg) financovali nacisté chytře: vůz si nebylo možné zakoupit za hotovost, ale každý zájemce si na něj musel našetřit vylepováním známek po pěti markách do spořicí karty.
Střadatelé ostrouhali
Celkem si takto vůz předplatilo 330.000 Němců, kteří dohromady poskytli 278 milionů říšských marek. Za ty nacisté postavili závod, v němž pak ale za války vyráběli takzvané kübelwageny – vojenská otevřená vozidla na podvozku a s motory již vyvinutého brouka. Vzácněji vznikaly též velitelské vozy Typ 87 s civilní karoserií brouka, ale vyššími podvozky a pohonem všech kol.
Když pak továrnu po skončení války převzali britští správci, bylo jim jasné, že mají v ruce poklad, že na světě není žádná lepší konstrukce lidového vozu. Žádné auto, které by se skromnou jedenáctistovkou pod zadní kapotou jezdilo rychleji a úsporněji, mělo lepší trakci, bylo stabilní i ve vysokých rychlostech a jehož základní mechanika by byla zkonstruována tak pečlivě a odzkoušena válečnou vřavou.
Výrobu rozjeli hned v roce 1945, od ledna 1946 pak vznikaly vozy již ve zcela sériovém provedení. Nároky německých střadatelů se rozhodně uspokojit nechystali – jejich prostředky se braly za ztracené v prohrané válce.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!