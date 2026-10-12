Martin Vaculík a řízení po drátě v Lexusu RZ 550e: Neví, jestli by to chtěl
O řízení po drátě, kdy na volantu je snímač, koly otáčí elektromotor a mezi tím vedou pouze dráty, se mluví už léta. První vůz s řízením po drátě bez zpětné vazby, který jsem vyzkoušel, byl však až modernizovaný Lexus RZ 550e.
Řízení po drátě je pro automobilky velmi lákavé z několika důvodů:
- Má absolutně variabilní převod. Může tak být velmi strmé při manévrování v nízkých rychlostech, ale dostatečně pomalé pro citlivé vedení rychle jedoucího auta na dálnici.
- Stejný díl vyhoví pro sportovní vůz i komfortní SUV. Dosud musely existovat varianty hřebenů a pastorků s rychlým převodem pro sportovní vozy a pomalým pro vozy komfortní. U systému drive-by-wire může být řízení pro všechny vozy stejné, lišit se bude jen software.
- V rámci jízdních režimů vozidla se může měnit nejen účinek posilovače (zde simulovaný odpor volantu), ale i převod řízení či zpětná vazba.
- Pozice volantu ve vozidle není ovlivněna možnostmi tyče řízení a může být ideální.
- Tyč řízení přenáší vibrace a hluky z nápravy do interiéru. S řízením po drátě to odpadá.
- Díky variabilnímu převodu má řidič vždy ruce v základní poloze a volantem otáčí jen o půl otočky. Volant proto nemusí mít tradiční kulatý tvar, ale třeba plochý, umožňující lepší výhled na přístrojovou desku a více místa pro kolena.
- Absence tyče řízení mezi nápravou a volantem zlepšuje bezpečnost při nárazu.
Osobně jsem k řízení po drátě spíše skeptický ze dvou důvodů. Za prvé zpětná vazba, která musí být nějak naprogramována. Tedy motor v řízení reaguje na měnící se odpor proti otáčení kol a přenáší jej do volantu, stejně jako některé impulsy. Ladič se snaží odlišit impulsy rušivé od těch, které jsou pro řidiče přínosem. Lexus RZ 550e mi tak třeba v rukou zazmítal volantem při prudké akceleraci, ale v zatáčkách nenaznačoval nic.
Za druhé spolehlivost. Automobilka má jistě věc perfektně odzkoušenou na životnost vozidla. Po silnicích však jezdí mnoho vozidel, která násobně překračují očekávanou životnost. Osobně mě šokovalo, že třeba dodavatel Schaeffler má pro nasazení v automobilech nachystáno řízení po drátech s lineárním pohonem (systém matice/šnek), kdy převod z motoru na matici má na starost ozubený řemínek. Prý nemusí být ani zdvojený, neboť jde o zcela spolehlivou součást. Jak ale bude vypadat třeba za třicet let? Bude si auto umět nějak říct o jeho výměnu, nebo prostě jednou praskne a ztratíte za jízdy možnost vůz řídit?
Přistupujme ale k novým věcem s otevřenou myslí. Kromě běžného testu na silnicích jsem natočil ještě reportáž z polygonu v Mostě, kde řízení po drátě vyzkoušel místní zkušený instruktor. Na to se můžete těšit někdy příště.
Zdroj: Autorský text