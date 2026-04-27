Martin Vaculík a Volkswagen Crafter za 2,3 milionu: Tahle krabice projede snad všechno!
Druhá generace Volkswagenu Crafter vyráběná od roku 2017 nikdy nebyla nejlevnější dodávkou na trhu. Nezaměřuje se tak na plechové vany pro poštu a kurýrní služby, ale zaměřuje se na uspokojování náročných zákazníků. Třeba těch, kdo chtějí s osobní verzí dodávky jezdit v náročném terénu.
O tom, že přestavbou na expediční speciál uniknou automobilky z flotilových limitů kategorie osobních aut M1, jsme si už povídali v recenzi Volkswagenu Transporter T7. Tentokrát nechme legislativu stranou a pojďme se podívat na jednu obzvláště zajímavou specifikaci Volkswagenu Crafter s pohonem všech kol 4Motion.
Je totiž překvapivé, co vše se najde už v základním konfigurátoru, tedy s čím vším umí crafter přijet normálně z výroby, nikoliv až od úpravce. Verze 4Motion vychází překvapivě z modelu s předním pohonem, kdy k napříč umístěné převodovce je namontován úhlový převod a od něj trvale hnán kardan k zadní nápravě. Před zadním diferenciálem pak je vícelamelová elektrohydraulicky ovládaná spojka, která řídí, kolik točivého momentu se má na zadní nápravu přenést.
Za 19.527 Kč lze mít elektricky ovládanou mechanickou uzávěrku diferenciálu. Nejde o žádné lamelové řešení, ale tvrdou uzávěru, kterou můžete řadit jenom tam, kde to klouže. Neumožňuje totiž žádný rozdíl v otáčkách levého a pravého zadního kola, takže na adhezním povrchu způsobuje neochotu vozidla k zatáčení a především obrovské namáhání hnacích hřídelů parazitními momenty. Při otáčení plně naloženého vozidla na suchém povrchu musí něco povolit – může to být hnací hřídel, ale klidně i samotná skříň diferenciálu. Proto si uzávěru zadního diferenciálu do craftera pořizujte, jen když máte k dispozici poučenou (respektive poučitelnou) obsluhu.
Za 2623 Kč lze mít systém pro sjezd strmých svahů. V klesání za vás ovládá brzdy i plyn tak, aby vozidlo udržovalo zvolenou nízkou rychlost a zůstávalo ovladatelné.
Z dalších zajímavostí zde jsou možnost manuální regenerace filtru pevných částic za 6354 Kč, sedadlo řidiče Ergo Comfort za 12.315 Kč, elektricky vyhřívané čelní sklo za 7872 Kč a zesílená přední náprava za 8696 Kč. Testovaný vůz tak před úpravou stál 1.815.764 Kč.
Na 2,3 milionu zvýšily cenu vozu další úpravy realizované firmou Sicar a pocházející ze sortimentu specialistů na jízdu v terénu. Kryty podvozku od Allmont 4WD a kompletní o 30 mm zvýšený podvozek od Seikelu. Nejsou to žádné podložky, ale celé jiné tlumiče nastavené tak, aby zvládaly vyšší síly při jízdě v terénu. Jak dnes uvidíte, docela to dohromady funguje.
Celkovou cenu vozu, který uvidíte ve dnešním videotestu, najdete v této tabulce.
|Volkswagen Crafter 35 130 kW 8AT 4Motion
|1 446 462,00 Kč
|Příplatková výbava z výrobního závodu
|369 302,00 Kč
|Cena vozu z výrobního závodu
|1 815 764,00 Kč
|Terénní podvozek Seikel (+30 mm)
|61 999,00 Kč
|Lišty prahu Seikel
|41 999,00 Kč
|Montáž podvozku Seikel
|11 462,00 Kč
|Montáž prahových lišt Seikel
|4 114,00 Kč
|Kryt motoru a převodovky Allmont 4WD
|15 250,00 Kč
|Krat palivové nádrže Allmont 4WD
|10 750,00 Kč
|Kryt nádrže na AdBlue Allmont 4WD
|8 750,00 Kč
|Kryt zadního diferenciálu Allmont 4WD
|6 875,00 Kč
|Úprava Sicar 7 míst
|330 000,00 Kč
|Cena celkem
|2 306 963,00 Kč
Zdroj: Autorský text